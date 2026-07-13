Kirobbant a botrány, Ursula von der Leyenék csúnyán lebuktak az orosz gázzal: soha ennyi LNG-t nem vásárolt még Európa Putyinéktól – ezek a nyugati országok fizetik érte a legtöbb pénzt
Rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolt az Európai Unió Oroszországtól 2026 első felében, jóllehet néhány hónap múlva már életbe lép az orosz gáz hosszú távú importját tiltó uniós szabályozás. Az adatok szerint az EU-tagállamok csak a Jamal LNG-projektből közel 10 millió tonna gázt importáltak, miközben becslések szerint akár 6 milliárd eurót is fizethettek ezért Moszkvának, miközben teljes tiltásra készülnek.
A Kpler elemzőcég adatai szerint az Európai Unió 9,89 millió tonna LNG-t vásárolt a Novatek által irányított Jamal LNG-projektből 2026 első hat hónapjában. Ez 18 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet, és minden korábbi rekordot felülmúl.
A statisztikák szerint három nyugat-európai ország emelkedik ki az importőrök közül:
- Franciaország 3,6 millió tonna,
- Belgium 2,9 millió tonna,
- míg Spanyolország 2,7 millió tonna orosz gázt vásárolt a vizsgált időszakban.
A három ország együttesen gyakorlatilag a Jamal LNG európai exportjának döntő részét adta. Az Urgewald nevű német civil szervezet becslése szerint az Európai Unió összesen akár 6 milliárd eurót is kifizethetett ezekért a szállítmányokért – számolt be róla a Financial Times.
Európa továbbra is kulcsszerepet játszik a Jamal LNG működésében
Az adatok arra is rávilágítanak, hogy az Európai Unió továbbra is meghatározó szerepet tölt be Oroszország legfontosabb LNG-létesítményének működésében. A Jamal LNG az orosz sarkvidéken működik, és speciális Arc7 jégtörő tartályhajók kis flottájára támaszkodik. A projekt működése nagymértékben függ attól, hogy ezek a hajók gyorsan meg tudjanak fordulni az európai kikötőkben, miközben javításaikhoz is jelentős részben európai hajógyárakat vesznek igénybe, köztük francia és dán létesítményeket.
Sebastian Rötters, az Urgewald szankciós szakértője szerint Európa továbbra is biztosítja mindazt, amire a projektnek szüksége van: kikötőket, szolgáltatásokat és piacot. Miközben az európai import új csúcsra emelkedett,
az Ázsiába irányuló Jamal LNG-export drasztikusan visszaesett.
A Kpler adatai szerint az első fél évben az ázsiai szállítások 74 százalékkal csökkentek, és alig haladták meg az 510 ezer tonnát. Ennek egyik oka, hogy több nemzetközi hajózási, biztosítási és finanszírozási vállalat egyre óvatosabb az uniós szankciók miatt.
Hamarosan életbe lép az uniós tilalom az orosz gáz ellen
Az Európai Unió már jelenleg is tiltja a rövid távú szerződések alapján történő orosz LNG-vásárlást, ezért minden egyes Európába érkező Jamal-szállítmány esetében igazolni kell, hogy hosszú távú szerződés alapján történt az import.
2027 január 1-jétől azonban életbe lép az orosz gáz hosszú távú importját tiltó uniós szabályozás is.
Az év későbbi szakaszában pedig a még fennmaradó vezetékes orosz gázimport is tilalom alá kerül. A Jamal LNG-ben többségi tulajdonos Novatek mellett részesedéssel rendelkezik a francia TotalEnergies és a kínai CNPC is. A TotalEnergies vezérigazgatója korábban arra figyelmeztetett, hogy az új uniós szabályozás bizonytalanságai miatt a vállalat akár teljesen fel is hagyhat a projektből származó gáz exportjával.