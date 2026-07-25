Donald Trump mindenkit meglepett: bejelentette, hogy újra elindul a választáson

Donald Trump tréfásan arról beszélt, hogy versenybe szállna egy újabb elnöki ciklusért. Az amerikai elnök a Fehér Ház tudósítóinak éves vacsoráján élcelődött a közönséggel, hogy negyedszer is elindulna az elnökválasztáson, hogy megszerezhesse harmadik elnöki ciklusát

Donald Trump második elnöki ciklusát tölti / Fotó: Mandel Ngan / AFP

A sajtószabadságot ünneplő éves eseményt eredetileg áprilisban rendezték volna meg, ám akkor egy, az Amerikai Egyesült Államok elnöke elleni állítólagosan megkísérelt merénylet miatt elhalasztották – számolt be róla a Sky News.

A mostani volt az első alkalom, hogy Trump részt vett a Fehér Ház tudósítóinak vacsoráján, noha korábban gyakran került nyilvános konfliktusba a sajtóval. A közel egyórás beszédében az elnök hangvétele jól tükrözte az este barátságos légkörét: miközben oldott, jókedvű megjegyzéseket tett, ismét bírálta azt, amit ő álhírgyártó médiának („fake news media”) nevez. Emellett odaszúrt néhány jelen lévő újságírónak és több politikai ellenfelének is.

„Ma este, hogy megmutassam, mennyire fontos számomra a sajtó – és hogy javítsam a nézettségüket –, örömmel jelentem be a szándékomat. Ez egy kis exkluzív hír: indulni kívánok negyedszer is az Amerikai Egyesült Államok elnöki tisztségéért” – mondta kicsit viccesen beszéde végén az elnök.

Ezt követően elővett egy piros, „Trump 2028” feliratú baseballsapkát, és felvette.

Trump korábban is többször tett olyan megjegyzéseket, amelyek arra utaltak, hogy szívesen vállalna egy harmadik elnöki ciklust. Ebben az a bökkenő, hogy az Egyesült Államok alkotmányának – vagyis az ország legfőbb jogforrásának – egyik módosítása kimondja, hogy senki sem töltheti be az elnöki tisztséget kettőnél több cikluson keresztül.

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