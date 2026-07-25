Itt a magyarázat a nagy magyar csodára: szakértő árulta el, hogy miért nem emelkednek az üzemanyagárak a benzinkutakon

Van valamilyen furcsaság a kutakon tapasztalható árakban az energetikai szakértők szerint. Az olajpiaci árak növekedése miatt az üzemamanyagok nagykereskedelmi ára is nagyot emelkedett Magyarországon, azonban a Mol ezt nem vezette át a kiskereskedelmi árakba, a lakosság nagy része számára örömteli döntés.

Nem várható gyors üzemanyagár-mérséklődés a szakértő szerint / Fotó: Hecker Flórián / Világgazdaság

Balogh József energetikai szakértő a Szeretlek Magyarország hírportálnak adott interjúban kiemelte, hogy a háborúk elhúzódnak, az üzemanyagárak pedig itthon is a korábbi védett ár határát súrolják. Megjegyezte, hogy az importált termékek esetében azonban Magyarország ki van téve a nemzetközi piaci szereplőknek és a világpiaci árváltozásoknak. Most több frontról is rossz hírek érkeznek, az iráni háborútól az orosz finomítók elleni ukrán támadásokig.

Sokba kerülhetett a hatósági üzemanyagár

Úgy véli azonban, hogy a csütörtöki kormányiszóvivői sajtótájékoztatón elhangzott egy-két pozitív megjegyzés, mivel úgy tűnik, a kormány végre felismerte, hogy Magyarországon szükség van független üzemanyag-importőrökre is, nem lehet kizárólag egy meghatározó magyar tarsaságra támaszkodni, mert különben felborul a hazai üzemanyagpiac kényes egyensúlya. A másik fontos megállapítás az volt, hogy a védett ár rendkívül drága terméknek bizonyult.

Balogh szerint ez 45 milliárd és 53 milliárd forint közötti össze lehetett. Ez jelentős összeg, bár az energiapiacon láttunk már ennél rosszabbat is, peldául a rezsicsökkentésnél, ami 2022-ben több, mint 2000 milliárd forintba került pár év alatt.

A szakértő szerint ki kellene végre mondani, hogy kockázatos stratégia országonként egyetlen finomítóra építeni. Ez a helyzet Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban is. Azért kockázatos, mert a magyar finomító ötvenszázalékos kapacitással üzemel. Ez önmagában nem lenne probléma, ha működne mellette legalább még egy másik finomító. Romániában három finomító üzemel folyamatosan, éppen azért, hogy ha az egyik kiesik, a másik át tudja venni a szerepét. A mostani problémák szerintem felhívják majd a figyelmet arra, hogy stratégiai szinten kell újragondolni az egész rendszert.