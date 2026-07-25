Itt a magyarázat a nagy magyar csodára: szakértő árulta el, hogy miért nem emelkednek az üzemanyagárak a benzinkutakon
Van valamilyen furcsaság a kutakon tapasztalható árakban az energetikai szakértők szerint. Az olajpiaci árak növekedése miatt az üzemamanyagok nagykereskedelmi ára is nagyot emelkedett Magyarországon, azonban a Mol ezt nem vezette át a kiskereskedelmi árakba, a lakosság nagy része számára örömteli döntés.
Balogh József energetikai szakértő a Szeretlek Magyarország hírportálnak adott interjúban kiemelte, hogy a háborúk elhúzódnak, az üzemanyagárak pedig itthon is a korábbi védett ár határát súrolják. Megjegyezte, hogy az importált termékek esetében azonban Magyarország ki van téve a nemzetközi piaci szereplőknek és a világpiaci árváltozásoknak. Most több frontról is rossz hírek érkeznek, az iráni háborútól az orosz finomítók elleni ukrán támadásokig.
Sokba kerülhetett a hatósági üzemanyagár
Úgy véli azonban, hogy a csütörtöki kormányiszóvivői sajtótájékoztatón elhangzott egy-két pozitív megjegyzés, mivel úgy tűnik, a kormány végre felismerte, hogy Magyarországon szükség van független üzemanyag-importőrökre is, nem lehet kizárólag egy meghatározó magyar tarsaságra támaszkodni, mert különben felborul a hazai üzemanyagpiac kényes egyensúlya. A másik fontos megállapítás az volt, hogy a védett ár rendkívül drága terméknek bizonyult.
Balogh szerint ez 45 milliárd és 53 milliárd forint közötti össze lehetett. Ez jelentős összeg, bár az energiapiacon láttunk már ennél rosszabbat is, peldául a rezsicsökkentésnél, ami 2022-ben több, mint 2000 milliárd forintba került pár év alatt.
A szakértő szerint ki kellene végre mondani, hogy kockázatos stratégia országonként egyetlen finomítóra építeni. Ez a helyzet Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban is. Azért kockázatos, mert a magyar finomító ötvenszázalékos kapacitással üzemel. Ez önmagában nem lenne probléma, ha működne mellette legalább még egy másik finomító. Romániában három finomító üzemel folyamatosan, éppen azért, hogy ha az egyik kiesik, a másik át tudja venni a szerepét. A mostani problémák szerintem felhívják majd a figyelmet arra, hogy stratégiai szinten kell újragondolni az egész rendszert.
Balogh József úgy látja, hogy a magyar piac két részre szakadt. A Magyar Ásványolaj Szövetséghez, a MÁSZ-hoz tartoznak a nagy szereplők, míg a fehér kutak létrehozták a Független Benzinkutak Szövetségét, az FBSZ-t. Ugyanarra az egyszerű kérdésre ez a két érdekcsoport néha teljesen különböző, komplikált választ ad. Erre mindig érdemes figyelni. Kiemelte, hogy a kis, független kutakat mindenképpen meg kell menteni. Magyarországon körülbelül kétezer benzinkút működik, de az eloszlásuk nem egyenletes. Nógrád és Somogy a két leginkább benzinkút-hiányos megye, és ha ezeken a területeken a fehér kutak elkezdenek bezárni, nem lesz hol tankolni, míg ha Budapesten bezár egy kút, akkor átmegyünk a másikba a következő sarkon.
Ezért olcsóbb itthon a tankolás, mint a szomszédban
A szakértő szerint jelenleg feltehetőleg azért olcsóbb hazánkban az üzemanyag, mint a szomszédos országokban, mert az orosz olajon még mindig van valamilyen kedvezmény.
Mások ugyanakkor azt mondják, hogy ezt a kedvezményt az extraprofitadó elvonja. Ettől kezdve az, hogy Magyarországon hogyan lehet olcsóbb az üzemanyag, mint Szerbiában vagy Horvátországban, hungarikum. Valóságos csoda
– mondta Balogh József.
„Ha beérkezik az olcsó orosz olaj, de a világpiaci ár és az orosz olaj ára közötti különbséget a kormány különadóban elvonja, akkor valójában nincs olcsó orosz olaj. Ettől kezdve nehéz megérteni, hogyan lehet a magyar üzemanyag olcsóbb, mint a szlovák vagy a román, különösen úgy, hogy Romániában több finomító is működik, valamint van tengerpartja és tud tankerekben importálni. Van ebben valamilyen furcsaság” – részletezte.
A szakértő szerint tartós áremelkedésre készülhetünk, ugyanis nem látja, hogy, mitől válna olcsóbbá az üzemanyag. Ezt a terméket meg kell vásárolni.
A 384 forintos euróárfolyam szerinte még nem számít rendkívülinek, hiszen volt már 420 forint is. Azonban nem lát olyan piaci vagy világpiaci tényezőt, amely a magyar üzemanyagár jelentős csökkenését indokolná.
„Nem a Hormuzi-szoros az egyetlen veszélyeztetett útvonal. A jemeniek már a Vörös-tenger bejáratát is le akarják zárni. Ebből súlyos ellátási problémák adódhatnak. Magyarország a fizikai ellátás szempontjából ezt megúszhatja, hiszen működik az Oroszország felől érkező Barátság kőolajvezeték, délről pedig a JANAF vezetéken keresztül is érkezhet olaj. Az ország fizikai, molekuláris ellátása szerintem biztosított. A kérdés az, hogy lesz-e elegendő finomítói kapacitás azt az olajat feldolgozni es maradnak-e a független üzemanyag-importőrök. Ha igen, akkor pedig az lesz a kérdés, mennyibe kerül majd. Ezek olyan nemzetközi piaci folyamatok, amelyekre a magyar kormánynak semmilyen befolyása nincs” – zárta gondolatait Balogh József.