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Szijjártó Péter
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orbán viktor
Magyar Péter

Orbán Viktor őszintén felfedte Tusványoson, milyen szerepe volt Szijjártó Péter BYD-s kinevezésében: "Kifejezetten az én kérésemre és támogatásommal történt"

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Orbán Viktor a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen megismételte, amit a napokban mondott a volt külgazdasági-és külügyminiszter kinevezéséről. Szerinte Szijjártó Péter még fontos feladatot fog kapni, és drukkolni kell neki, hogy a BYD vezetésében minél több tapasztalatot szerezzen.
Járdi Roland
2026.07.25, 12:21

Szijjártó Péter BYD-s kinevezése kifejezetten az én kérésemre és támogatásommal történt – ezt mondta Orbán Viktor, volt kormányfő, akit a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen kérdezték a volt külgazdasági-és külügyminiszter kinevezéséről. 

Szijjártó Péter
Orbán Viktor őszintén felfedte Tusványoson, milyen szerepe volt Szijjártó Péter BYD-s kinevezésében: "Kifejezetten az én kérésemre és támogatásommal történt" Fotó: AFP

Nagy port kavart a volt külgazdasági és külügyminiszter kinevezése. Július 15-én jelentette be Szijjártó Péter, hogy a lemond a parlamenti mandátumáról és a világ első számú elektromos autógyártó vállalatánál, a BYD-nál folytatja a pályafutását. 

A mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozom tovább

– írta Szijjártó. Nem sokat váratott magára Magyar Péter reakciója, a miniszterelnök egyből betámadta a volt miniszter döntését. Sőt, egyenesen megfenyegette. Július 16-án a kormányfő a kormányzati tájékoztatón azt közölte: 

kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul. 

Úgy fogalmazott, hogy Szijjártó Péter kinevezése globális vezetővé „túl nyilvános" meghálálása a volt miniszter segítségének, hogy Szegedre érkezett az autógyártó. 

A BYD és Szijjártó Péter kapcsolata az elmúlt években rendkívül szorossá vált. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter jelentette be még 2023 végén, hogy a kínai autógyártó Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát, amelyet 224 tárgyalási forduló előzött meg. Szijjártó időközben lemondott országgyűlési mandátumáról, és a BYD vállalatcsoport külső kapcsolataiért, valamint az új üzletágak fejlesztéséért felelős globális vezetőjeként folytatja pályafutását.

A Telex megkereste a volt külügyminisztert, aki azt mondta a kormánypárti lapnak, hogy az április 12-i magyarországi választás után több nemzetközi nagyvállalat is megkereste, több ajánlatot is kapott, mielőtt a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetői posztjára szóló ajánlatot elfogadta. A döntést hosszú tárgyalási folyamat előzte meg, Orbán Viktort már hetekkel ezelőtt tájékoztatta, hogy lemond a parlamenti mandátumáról, állítólag többször is egyeztettek.

Orbán most az mondta, hogy Szijjártó Péterre nagyon komoly feladatok várnak, ebben biztos. Magyarország legmagasabban jegyzett válalalti menedzsere lett a volt miniszter.

Ezzel letaszította a trónról Kapitány István, aki korábban a Shell alelnöke volt, míg idén májusban ki nem nevezte a gazdasági és energetikai miniszternek Magyar Péter. Ezzel kapcsolatban Orbán azt mondta, hogy jókora különbég van a két kinevezés között, ugyanis nem mindegy, hogy valaki egy multitól érkezik a kormányba, vagy fordítva.

 

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