Túlzó magabiztossággal mozognak a magyarok az online térben, de a világcég kiberbiztonsági vezetője elárulta, mit tehetnek a vállalatok − „A kérdés valójában az, hogy mennyibe kerül egy sikeres támadás”

Tíz magyarból mindössze három képes éles helyzetben felismerni egy online csalási kísérletet − derült ki abból a friss kutatásból, amely a Mastercard szakmai támogatásával készült. A felhasználók felkészületlensége és túlzott önbizalma a teljes pénzügyi ökoszisztémára veszélyt jelent, ezért elkészült az iparág-specifikus kiberbiztonsági útmutató Playbook, amely segítséget nyújt a vállalatoknak és állami szereplőknek a kockázatok hatékony kommunikációjában. A Világgazdaság ennek apropóján kérdezte Wittinghoff Dánielt, a Mastercard kibervédelmi üzletfejlesztési igazgatóját az elérhető kiberbiztonsági megoldásokról és költségeikről, valamint az aktuális trendekről.

Túlzó magabiztossággal mozognak a magyarok az online térben − interjú Wittinghoff Dániellel / fotó: Mastercard

Milyen kiberbiztonsági megoldásokat kínál a Mastercard üzleti ügyfeleinek?

A Mastercard ma már jóval több mint egy fizetéstechnológiai vállalat. A digitális gazdaság egyik meghatározó bizalmi és technológiai szereplőjeként célunk, hogy biztonságosabbá tegyük a digitális működést a fogyasztók, vállalatok és intézmények számára egyaránt.

Olyan megoldásokat kínálunk, amelyek a kiberkockázatok csaknem teljes életciklusát lefedik: a fenyegetések korai azonosításától kezdve a csalások megelőzésén át egészen a szervezeti ellenálló képesség fejlesztéséig.

Portfóliónk része a valós idejű csalásfelderítés, a beszállítói- és harmadik fél kockázatainak monitorozása, a külső támadási felület elemzése, a fenyegetésintelligencia, a digitális identitásvédelem, valamint a szervezetek kibervédelmi érettségének mérése és fejlesztése.

A Recorded Future szolgáltatás integrációjával mindez kiegészül globális fenyegetésintelligenciával, amely nyílt, zárt és dark webes forrásokból származó információk alapján segít előre jelezni a támadói aktivitást akár még azelőtt, hogy egy fenyegetés tényleges támadássá válna.

A filozófiánk egyszerű: a bizalmat nem utólag kell ráépíteni egy rendszerre, hanem a kezdetektől be kell tervezni annak működésébe.

Hogyan integrálhatók ezek a megoldások a már meglévő fizetési ökoszisztémába?

A kiberbiztonsági fejlesztések akkor igazán sikeresek, ha nem igényelnek teljes rendszercserét és nem akadályozzák az üzleti működést vagy a felhasználói élményt.

A Mastercard megoldásait úgy terveztük, hogy illeszkedjenek a meglévő banki, kereskedői, fintech vagy vállalati infrastruktúrákhoz. A legtöbb szervezet már rendelkezik különböző csalásmegelőzési, SIEM, SOC, identitáskezelési vagy kockázatkezelési rendszerekkel. A Mastercard célja, hogy plusz intelligenciát, láthatóságot és döntéstámogatást adjon a meglévő működéshez.

A Recorded Future például olyan fenyegetési jelzéseket képes szolgáltatni, amelyek a vállalat saját rendszereiben még nem feltétlenül láthatók. A Mastercard hálózati intelligenciája pedig lehetővé teszi, hogy a fizetési ökoszisztémában megjelenő új csalási mintázatok gyorsabban felismerhetők legyenek.

Így az ügyfelek nemcsak azt látják, hogy mi történik a saját környezetükben, hanem azt is, hogy milyen új fenyegetések jelennek meg globálisan, más iparágakban vagy akár a dark weben. Ez lehetővé teszi, hogy a szervezetek ne kizárólag reagáljanak a támadásokra, hanem előre felkészüljenek rájuk.