Nem csak a Hungaroringen tombol a Forma–1-láz: ezeken a helyszíneken is testközelből élheti át a verseny hangulatát
A 41. Magyar Nagydíj apropóján különleges, Forma-1 tematikájú eseménnyel lepte meg az érdeklődőket a Shell Hungary és a Peroni Nastro Azzurro Budapesten.
A Westend Bevásárlóközpontban rendezett Boxutca élményhét célja, hogy közelebb hozza a Forma-1 világát a magyar közönséghez, és a látogatóknak betekintést adjon abba, milyen technológiai fejlesztések, csapatmunka és folyamatos innováció áll a motorsportok királyának sikerei mögött.
A helyszínen csütörtöktől vasárnapig reflexjáték, kerékcsere-kihívás és versenyautó-szimulátor várja az érdeklődőket, amelyek segítségével a résztvevők testközelből tapasztalhatják meg, hogy milyen gyors reakciókészséget, koncentrációt, illetve komoly csapatmunkát igényel a csúcstechnológiát felvonultató motorsport.
Az esemény megnyitóján az aktivitások mellett szakmai beszélgetések is színesítették a programot.
„Nagy öröm számunkra, hogy a Magyar Nagydíj hetében közelebb hozhattuk a Formula–1 világát a magyar rajongókhoz. A mai este nemcsak a technológiáról szólt, hanem arról a szenvedélyről, csapatmunkáról és folyamatos fejlődésről is, amely a motorsportot, valamint a Shell és Ferrari innovációs partnerségét több mint 75 éve egyaránt meghatározza” – fogalmazott Emre Turanli, a Shell Szenior globális marketingért felelős alelnöke.
A Forma-1 történelmének része a Ferrari és a Shell partnersége
A Shell és a Scuderia Ferrari HP kapcsolata a Forma-1 egyik legrégebbi és legsikeresebb innovációs partnersége. A több mint 75 éve tartó együttműködés során a két márka közösen dolgozott azon, hogy a versenypályán megszerzett tudást és tapasztalatokat a közúti fejlesztésekben is hasznosítsák. A Forma-1 jelenleg is kiemelt fontosságú a Shell számára, mint valós idejű fejlesztési környezet, ahol az új technológiák a legextrémebb körülmények között bizonyíthatnak. Ezt jól példázza a Shell egyedülálló, a versenyeket kísérő mobil laboratóriuma, ahol a szakemberek versenyhétvégéről versenyhétvégére elemzik és tesztelik az üzemanyagokat. Kiemelte, hogy a fogyasztók is lényegében ugyanazt az üzemanyagot tankolhatják, amivel a Forma-1-es versenyautókat tankolják a szerelők.
A Peroni Nastro Azzurro 0.0% és a Scuderia Ferrari HP együttműködése idén már a harmadik évébe lép. „Célunk, hogy a két olasz ikon partnerségén keresztül a magyar fogyasztókhoz és rajongókhoz is közelebb hozzuk a versenyzés élményét és a szenvedélyes olasz stílust. A fogyasztói igények az évek során sokat változtak, egyre többen keresik a tudatosabb, alkoholmentes alternatívákat. Az együttműködés is kulcsszerepet játszik a Peroni Nastro Azzurro 0.0% márka anyavállalata, az Asahi Europe & International azon törekvésében, hogy 2030-ra portfóliójának 20 százalékát alkoholmentes termékek jelentsék” – ismertette Négyesi Fruzsina, a Dreher Sörgyárak nemzetközi márkákért felelős vezetője.
Az este csúcspontját Antonio Giovinazzi színpadra lépése jelentette. A Ferrari Forma-1-es csapatának tartalékpilótája személyes történeteken és kulisszatitkokon keresztül adott betekintést a Forma-1 világába, valamint mesélt a csapat működéséről, a felkészülésről és a modern motorsport technológiai kihívásairól. A közönség első kézből hallhatott arról is, milyen szerepet tölt be a tartalékpilóta egy modern Forma-1-es csapat életében, és hogyan zajlik a munka a reflektorfényen kívül. Például a versenyhétvége során végig ott van a csapattal, az összes meetingen részt vesz, mert bármikor alakulhat úgy, hogy be kell ugrania Lewis Hamilton vagy Charles Leclerc helyett
Hungaroring-jegyárak: döbbenetes összeget kell fizetni a legjobb helyekért a hétvégi Formula–1-es Magyar Nagydíjra – már csak az utolsó belépők maradtak
Gyakorlatilag megtelik a Hungaroring a július 24. és 26. között rendezett Formula–1-es Magyar Nagydíjra. A háromnapos bérletek, a vasárnapi normál belépők és több szombati jegytípus is elfogyott a pálya által megjelölt hivatalos jegyértékesítőnél. A későn ébredők így elsősorban a pénteki szabadedzéseket és a szombati időmérőt nézhetik még meg a helyszínen.
Hatalmas érdeklődés kíséri a hétvégi Formula 1 AWS Magyar Nagydíjat: július 24–26. között több mint 300 ezer szurkoló érkezése várható a Hungaroringre. Magyarország egyik legjelentősebb nemzetközi autósporteseménye nemcsak a lelátókat tölti meg, hanem a közlekedést is komoly próbatétel elé állítja. Néhány egyszerű előkészülettel és tudatos tervezéssel azonban a várható forgalmi nehézségek könnyen áthidalhatók a hétvégi Formula 1 alatt.