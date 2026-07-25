Nem csak a Hungaroringen tombol a Forma–1-láz: ezeken a helyszíneken is testközelből élheti át a verseny hangulatát

A 41. Magyar Nagydíj apropóján különleges, Forma-1 tematikájú eseménnyel lepte meg az érdeklődőket a Shell Hungary és a Peroni Nastro Azzurro Budapesten.

Idén is várja a rajongókat a Forma-1 élményhét / Fotó: Demeter Máté / Shell

A Westend Bevásárlóközpontban rendezett Boxutca élményhét célja, hogy közelebb hozza a Forma-1 világát a magyar közönséghez, és a látogatóknak betekintést adjon abba, milyen technológiai fejlesztések, csapatmunka és folyamatos innováció áll a motorsportok királyának sikerei mögött.

A helyszínen csütörtöktől vasárnapig reflexjáték, kerékcsere-kihívás és versenyautó-szimulátor várja az érdeklődőket, amelyek segítségével a résztvevők testközelből tapasztalhatják meg, hogy milyen gyors reakciókészséget, koncentrációt, illetve komoly csapatmunkát igényel a csúcstechnológiát felvonultató motorsport.

Az esemény megnyitóján az aktivitások mellett szakmai beszélgetések is színesítették a programot.

„Nagy öröm számunkra, hogy a Magyar Nagydíj hetében közelebb hozhattuk a Formula–1 világát a magyar rajongókhoz. A mai este nemcsak a technológiáról szólt, hanem arról a szenvedélyről, csapatmunkáról és folyamatos fejlődésről is, amely a motorsportot, valamint a Shell és Ferrari innovációs partnerségét több mint 75 éve egyaránt meghatározza” – fogalmazott Emre Turanli, a Shell Szenior globális marketingért felelős alelnöke.

A Forma-1 történelmének része a Ferrari és a Shell partnersége

A Shell és a Scuderia Ferrari HP kapcsolata a Forma-1 egyik legrégebbi és legsikeresebb innovációs partnersége. A több mint 75 éve tartó együttműködés során a két márka közösen dolgozott azon, hogy a versenypályán megszerzett tudást és tapasztalatokat a közúti fejlesztésekben is hasznosítsák. A Forma-1 jelenleg is kiemelt fontosságú a Shell számára, mint valós idejű fejlesztési környezet, ahol az új technológiák a legextrémebb körülmények között bizonyíthatnak. Ezt jól példázza a Shell egyedülálló, a versenyeket kísérő mobil laboratóriuma, ahol a szakemberek versenyhétvégéről versenyhétvégére elemzik és tesztelik az üzemanyagokat. Kiemelte, hogy a fogyasztók is lényegében ugyanazt az üzemanyagot tankolhatják, amivel a Forma-1-es versenyautókat tankolják a szerelők.