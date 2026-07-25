Deviza
EUR/HUF360,62 -0,18% USD/HUF317,06 -0,16% GBP/HUF422,3 -0,17% CHF/HUF387,3 -0,19% PLN/HUF83,5 -0,17% RON/HUF69,11 -0,17% CZK/HUF14,93 -0,17% EUR/HUF360,62 -0,18% USD/HUF317,06 -0,16% GBP/HUF422,3 -0,17% CHF/HUF387,3 -0,19% PLN/HUF83,5 -0,17% RON/HUF69,11 -0,17% CZK/HUF14,93 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sport
Shell
Forma-1

Nem csak a Hungaroringen tombol a Forma–1-láz: ezeken a helyszíneken is testközelből élheti át a verseny hangulatát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Különleges szurkolói aktivitás indult a Magyar Nagydíj hétvégéjén. A Forma-1 tematikájú Boxutca élményhét vasárnap estig várja a rajongókat a Westendben.
VG
2026.07.25, 12:44

A 41. Magyar Nagydíj apropóján különleges, Forma-1 tematikájú eseménnyel lepte meg az érdeklődőket a Shell Hungary és a Peroni Nastro Azzurro Budapesten.

Forma-1, Forma1
Idén is várja a rajongókat a Forma-1 élményhét / Fotó: Demeter Máté / Shell

A Westend Bevásárlóközpontban rendezett Boxutca élményhét célja, hogy közelebb hozza a Forma-1 világát a magyar közönséghez, és a látogatóknak betekintést adjon abba, milyen technológiai fejlesztések, csapatmunka és folyamatos innováció áll a motorsportok királyának sikerei mögött.

A helyszínen csütörtöktől vasárnapig reflexjáték, kerékcsere-kihívás és versenyautó-szimulátor várja az érdeklődőket, amelyek segítségével a résztvevők testközelből tapasztalhatják meg, hogy milyen gyors reakciókészséget, koncentrációt, illetve komoly csapatmunkát igényel a csúcstechnológiát felvonultató motorsport.

Az esemény megnyitóján az aktivitások mellett szakmai beszélgetések is színesítették a programot.

„Nagy öröm számunkra, hogy a Magyar Nagydíj hetében közelebb hozhattuk a Formula–1 világát a magyar rajongókhoz. A mai este nemcsak a technológiáról szólt, hanem arról a szenvedélyről, csapatmunkáról és folyamatos fejlődésről is, amely a motorsportot, valamint a Shell és Ferrari innovációs partnerségét több mint 75 éve egyaránt meghatározza” – fogalmazott Emre Turanli, a Shell Szenior globális marketingért felelős alelnöke.

A Forma-1 történelmének része a Ferrari és a Shell partnersége

A Shell és a Scuderia Ferrari HP kapcsolata a Forma-1 egyik legrégebbi és legsikeresebb innovációs partnersége. A több mint 75 éve tartó együttműködés során a két márka közösen dolgozott azon, hogy a versenypályán megszerzett tudást és tapasztalatokat a közúti fejlesztésekben is hasznosítsák. A Forma-1 jelenleg is kiemelt fontosságú a Shell számára, mint valós idejű fejlesztési környezet, ahol az új technológiák a legextrémebb körülmények között bizonyíthatnak. Ezt jól példázza a Shell egyedülálló, a versenyeket kísérő mobil laboratóriuma, ahol a szakemberek versenyhétvégéről versenyhétvégére elemzik és tesztelik az üzemanyagokat. Kiemelte, hogy a fogyasztók is lényegében ugyanazt az üzemanyagot tankolhatják, amivel a Forma-1-es versenyautókat tankolják a szerelők.

A Peroni Nastro Azzurro 0.0% és a Scuderia Ferrari HP együttműködése idén már a harmadik évébe lép. „Célunk, hogy a két olasz ikon partnerségén keresztül a magyar fogyasztókhoz és rajongókhoz is közelebb hozzuk a versenyzés élményét és a szenvedélyes olasz stílust. A fogyasztói igények az évek során sokat változtak, egyre többen keresik a tudatosabb, alkoholmentes alternatívákat. Az együttműködés is kulcsszerepet játszik a Peroni Nastro Azzurro 0.0% márka anyavállalata, az Asahi Europe & International azon törekvésében, hogy 2030-ra portfóliójának 20 százalékát alkoholmentes termékek jelentsék” – ismertette Négyesi Fruzsina, a Dreher Sörgyárak nemzetközi márkákért felelős vezetője.

Az este csúcspontját Antonio Giovinazzi színpadra lépése jelentette. A Ferrari Forma-1-es csapatának tartalékpilótája személyes történeteken és kulisszatitkokon keresztül adott betekintést a Forma-1 világába, valamint mesélt a csapat működéséről, a felkészülésről és a modern motorsport technológiai kihívásairól. A közönség első kézből hallhatott arról is, milyen szerepet tölt be a tartalékpilóta egy modern Forma-1-es csapat életében, és hogyan zajlik a munka a reflektorfényen kívül. Például a versenyhétvége során végig ott van a csapattal, az összes meetingen részt vesz, mert bármikor alakulhat úgy, hogy be kell ugrania Lewis Hamilton vagy Charles Leclerc helyett

Hungaroring-jegyárak: döbbenetes összeget kell fizetni a legjobb helyekért a hétvégi Formula–1-es Magyar Nagydíjra – már csak az utolsó belépők maradtak

Gyakorlatilag megtelik a Hungaroring a július 24. és 26. között rendezett Formula–1-es Magyar Nagydíjra. A háromnapos bérletek, a vasárnapi normál belépők és több szombati jegytípus is elfogyott a pálya által megjelölt hivatalos jegyértékesítőnél. A későn ébredők így elsősorban a pénteki szabadedzéseket és a szombati időmérőt nézhetik még meg a helyszínen.

Hatalmas érdeklődés kíséri a hétvégi Formula 1 AWS Magyar Nagydíjat: július 24–26. között több mint 300 ezer szurkoló érkezése várható a Hungaroringre. Magyarország egyik legjelentősebb nemzetközi autósporteseménye nemcsak a lelátókat tölti meg, hanem a közlekedést is komoly próbatétel elé állítja. Néhány egyszerű előkészülettel és tudatos tervezéssel azonban a várható forgalmi nehézségek könnyen áthidalhatók a hétvégi Formula 1 alatt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu