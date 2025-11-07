Rendkívüli: teljes szankciómentességet kap Magyarország az orosz energiahordozók alól

Orbán Viktor Washingtonban tárgyalt Donald Trumppal, az Amerikai Egyesült Államok elnökével. A megbeszélés tétje nemcsak a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése, hanem a jövő geopolitikai irányainak kijelölése is. Az ezt követő sajtótájékoztatón több sikerről is beszámolt a miniszterelnök.

Fotó: AFP

A Fehér Házban zajló egyeztetésen gazdasági, védelmi és energiaügyi kérdésekről is szó esett. A két vezető első, közös sajtótájékoztatóján Orbán Viktor arról beszélt, hogy az a kérdés, hogy Magyarország mentességet kaphat Amerikától és megtarthatja az orosz olajat létfontosságú egy tengerrel nem rendelkező országnak, és ezen múlhat, hogy újra lecsap-e hazánkra az energiaválság. Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban jelezte:

fontolóra veszi, hogy szankciómentességet adjon Magyarországnak az orosz energiaimportban.

Az Amerikai Egyesült Államokat és az Európát sújtó migráció is kiemelt témája volt Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közös sajtótájékoztatóján Washingtonban.

Trump szerint az Orbán Viktor vezette magyar kormány migrációs politikája mintaértékű, amit lassan de biztosan az európai vezetők is felismernek. Hazánkban a bűnözési statisztikák a szigorú szabályoknak köszönhetően rendkívül alacsonyak, a magyar kormányfőre ezért egyre többen „féltékenyek", magukba nézve az orbáni utat tartják járhatónak.

Óriási sikerek az Orbán-Trump-csúcson

A miniszterelnök elmondta, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, hiszen Magyarország korlátlan felmentést kapott az amerikai szankciók alól a Barátság kőolajvezeték esetében. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az energetikai biztonság kérdése „nemzeti létkérdés”, ezért Magyarország minden fórumon a stabil energiaellátás fenntartásáért dolgozik.

Újságírói kérdésre a miniszterelnök megismételte: valamennyi orosz földgázra és kőolajra kivetett szankció alól mentesülünk, „két vezetéket kértünk mentesíteni, az egyik a gáz délről, a másik az olajat szállító keletről, az elnök döntött, ezeket a szankciókat erre a két vezetékre nem alkalmazzák."