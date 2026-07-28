Kimondták: a Tisza-kormány be akarja fejezni a Paks II.-t, de a fontos dolgokat nem árulta el a friss vezér

Megváltozott a Paks II. projekt környezete, de a Paks II. Zrt. néhány napja kinevezett vezérigazgatójának jelen ismeretei szerint a változatlanul az a magyar állam célja, hogy a projekt sikeresen megvalósuljon. Ságodi Attila erről azt követően beszélt, hogy munkavédelmi öltözéket vett, bejárta az építkezés helyszínét, majd munkavállalói fórumot tartott.

A felszínen a munak folyik, a háttérben az átvilágítás part a Paks II. beruházás kapcsán/Fotó: Paks II.

Az mindazonáltal tudott volt az új kormány eddigi közlései szerint, hogy szükség lesz az új atomerőműre, csak a megvalósítás mikéntje vált nyitottá, erről egyelőre az új vezérigazgató sem mondott többet. Igaz, mint kitért rá, a következő hónapok még szakmai egyeztetésekkel, a projekt teljes felülvizsgálatával telnek amellett, hogy az üzletfolytonosságot biztosítani kell.

Nyilván ezen egyeztetések állnak amögött is, hogy a Világgazdaság egyelőre nem kapott választ a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak a beruházás folytatására vonatkozó kérdéseire. lapunk afelől is érdeklődött, sor kerül-e arra az egyeztetésre is, amelyet Alekszej Lihacsov, a beruházás fővállalkozója, a Roszatom vezérigazgatója kínált már fel hónapokkal ezelőtt a projektről döntő hazai illetékeseknek.

Találgaztások szintjén már felmerült az a szélsőséges lehetőség is, hogy valamely más kivitelező fejezné be a paksi építkezést, vagy esetleg más helyszínen látna új munkához. Az előbbi megoldás azonban már csak műszaki megfontolásból is kizárható, a második esetében mindent – még a helyszínekereésést is – a nulláról kellene indítani. Mindenesetre Ságodi Attila bejelentéséből arra is következtethetünk, hogy a cél a beruházás jelenlegi, de egy átvilágítás után frissített formájában valósulna meg.

Az ügyben az elmúlt időszakban illetékesek, illetéktelenek, hozzáértők és nem értők sora nyilatkozott, a közlésdömping július első felében csúcsosodott ki. Ebből némi ízelítőt közlünk, emékeztetve arra, mik lehetnek a problémák a beruházással:

Szakmai megalapozottásgú becslések szerint a bernuházás akár a kétszeresébe is kerülhet az eredetileg becsültnek

A költségek elszaladása részben túlárazások miatt történhetett

A beruházás erősen csúszik, a két, 1200 megawatto blokkot 2025-ben, illetve 2026-ban kellett volna átadni

Oroszország időközben háborút indított Ukrajna ellen, és bár a hazai projekt nem esik szankciók alá, megnehezült a Roszatom és az egyes európai cégek együttműködése

Az Oroszország elleni szankciót további kockázatokat jelentenek a kivitelezés számára.

Magyar Péter: drága és bonyolult

Magyar Péter miniszterelnök, a beruházó vezetésének cseréje előtt Paks II-t az egyik, ha nem a legkomplexebb futó projektnek nevezte. Ám egyben a legdrágábbnak és a legbonyolultabbnak is. Különböző ágait már sikerült ávizsgálni, de az egészet még nem. A miniszterelnök kis türelmet kért az új lépések bejelentéséig, illetve, amíg megindulnak a tárgyalások az orosz féllel, vagy esetleg akár más nemzetközi partnerekkel. Magyar Péter tájékoztatást ígért akár a finanszírozásról, akár a projekt más részéről. Nullának nevezte az az egyik legfontosabb, de magyar adófizetők rengeteg pénzébe került projekt eddigi eredményeit.