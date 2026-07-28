Kimondták: a Tisza-kormány be akarja fejezni a Paks II.-t, de a fontos dolgokat nem árulta el a friss vezér
Megváltozott a Paks II. projekt környezete, de a Paks II. Zrt. néhány napja kinevezett vezérigazgatójának jelen ismeretei szerint a változatlanul az a magyar állam célja, hogy a projekt sikeresen megvalósuljon. Ságodi Attila erről azt követően beszélt, hogy munkavédelmi öltözéket vett, bejárta az építkezés helyszínét, majd munkavállalói fórumot tartott.
Az mindazonáltal tudott volt az új kormány eddigi közlései szerint, hogy szükség lesz az új atomerőműre, csak a megvalósítás mikéntje vált nyitottá, erről egyelőre az új vezérigazgató sem mondott többet. Igaz, mint kitért rá, a következő hónapok még szakmai egyeztetésekkel, a projekt teljes felülvizsgálatával telnek amellett, hogy az üzletfolytonosságot biztosítani kell.
Nyilván ezen egyeztetések állnak amögött is, hogy a Világgazdaság egyelőre nem kapott választ a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak a beruházás folytatására vonatkozó kérdéseire. lapunk afelől is érdeklődött, sor kerül-e arra az egyeztetésre is, amelyet Alekszej Lihacsov, a beruházás fővállalkozója, a Roszatom vezérigazgatója kínált már fel hónapokkal ezelőtt a projektről döntő hazai illetékeseknek.
Találgaztások szintjén már felmerült az a szélsőséges lehetőség is, hogy valamely más kivitelező fejezné be a paksi építkezést, vagy esetleg más helyszínen látna új munkához. Az előbbi megoldás azonban már csak műszaki megfontolásból is kizárható, a második esetében mindent – még a helyszínekereésést is – a nulláról kellene indítani. Mindenesetre Ságodi Attila bejelentéséből arra is következtethetünk, hogy a cél a beruházás jelenlegi, de egy átvilágítás után frissített formájában valósulna meg.
Az ügyben az elmúlt időszakban illetékesek, illetéktelenek, hozzáértők és nem értők sora nyilatkozott, a közlésdömping július első felében csúcsosodott ki. Ebből némi ízelítőt közlünk, emékeztetve arra, mik lehetnek a problémák a beruházással:
- Szakmai megalapozottásgú becslések szerint a bernuházás akár a kétszeresébe is kerülhet az eredetileg becsültnek
- A költségek elszaladása részben túlárazások miatt történhetett
- A beruházás erősen csúszik, a két, 1200 megawatto blokkot 2025-ben, illetve 2026-ban kellett volna átadni
- Oroszország időközben háborút indított Ukrajna ellen, és bár a hazai projekt nem esik szankciók alá, megnehezült a Roszatom és az egyes európai cégek együttműködése
- Az Oroszország elleni szankciót további kockázatokat jelentenek a kivitelezés számára.
Magyar Péter: drága és bonyolult
Magyar Péter miniszterelnök, a beruházó vezetésének cseréje előtt Paks II-t az egyik, ha nem a legkomplexebb futó projektnek nevezte. Ám egyben a legdrágábbnak és a legbonyolultabbnak is. Különböző ágait már sikerült ávizsgálni, de az egészet még nem. A miniszterelnök kis türelmet kért az új lépések bejelentéséig, illetve, amíg megindulnak a tárgyalások az orosz féllel, vagy esetleg akár más nemzetközi partnerekkel. Magyar Péter tájékoztatást ígért akár a finanszírozásról, akár a projekt más részéről. Nullának nevezte az az egyik legfontosabb, de magyar adófizetők rengeteg pénzébe került projekt eddigi eredményeit.
Amikor összekeveredik az energia termelésének és a tárolásának a funkciója
Az energiatárolás bővítésével Perger András, az Energiaklub energiaprogramjának vezetője szerint Paks II-re akár nem is lesz szüksége Magyarországnak. Az ATV adásában azt fejtette ki, hogy folytatni kellene a nap- és a szélenergia-beruházásokat, mellettük pedig az energiatárolásét is. Perger András is úgy látja, hogy ezeket meg kell tenni a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartása, megteremtése, illetve a láthatóan növekvő villamosenergia igények kielégítése érdekében. Mielőbb megvizsgálandónak nevezte az atomenergia magyarországi hosszú távú alkalmazásának a sorsát, amiről „lehetőleg azért természetesen minél hamarabb dönteni kell". Perger András korlátokat lát a Paksi Atomerőmű üzemidőhosszabbítása kapcsán is.
Jávor Benedek nagyon kemény, le is számolna Paks II-vel
Jávor Benedek, a Párbeszéd politikusa az atomerőmű hűtése miatt aggódik, mások szerint is joggal. Nyilatkozatában felidézte, hogy a Paksi Atomerőmű teljesítményét az utóbbi időben is többször csökkenteni kellett a Duna alacsony vízállása miatt. A probléma fokozódhat a a meglévőnél nagyobb teljesítményű új atomerőmű üzembe helyezésével. Igaz, lapunk beszámolt róla, hogy Paks II. hűtési rendszerét olyan szélsőségekre tervezték, amilyenek eddig itt elő sem fordultak. Mindazonáltal pont a mostani nyár és szárazság tombolása idején vetették fel vízügyi szakemberek a Duna duzzasztásának szükségességét Paks felett, Fajsznál, éppen Paks II. hűtésigényére tekintettel. A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy a meghosszabbított üzemidejű Paks I. és a valamikor átadandó Paks II. párhuzamos működése a msotaninál sokkal nagyobb hűtési igényt is generál.
Szerinte Paks II. környezeti hatástanulmánya elképesztően valószerűtlen forgatókönyveket vázolt fel a Duna vízhozamának és vízhőmérsékletének alakulására a következő évtizedekre. Az alkalmazott modell szerint, ami alapján engedélyezték az új atomerőművet, 2032-ben átlagosan évi fél (!) napon át fordulhatna elő olyan helyzet, már július első felében fennállt három napja, tehát hogy 900 köbméter körüli vagy az alatti vízállás mellett a folyó csúcshőmérséklete meghaladja a 26 fokot. Három ilyen nap egy évben az engedély számításai szerint még 2082-ben (!) sem lenne valószínű. Mint írja, a klímakatasztrófával együttjáró valós változások a Duna vízhozamában és vízhőmérsékletében teljesen értelmetlenné teszik az engedély feltételezéseit, annak idején egy már most meghaladott fikciós helyzetre engedélyezték Paks II.-t 2082-ig előre.
„Amikor a kormány újragondolja a beruházás jövőjét, nem lehet csupán a Roszatom részvételét vagy a szerződést felülvizsgálni. Paks II. az első pillanattól politikai projekt volt, és mint az autokratikus rezsimekben minden ilyen beruházás, a valósággal szemben a politikai akarat érvényesült a teljes előkészítés és engedélyezés során. A rettentően költséges csapda, amelyet Orbán Viktor és Szijjártó Péter hátrahagyott az új kormánynak, rengeteg fejfájást fog még okozni. De egyetlen kiút van ebből: ha leszámolunk
- a beruházást,
- annak előkészítését,
- engedélyezését és megvalósítását
övező összes hazugsággal, és a maga valóságában nézünk vele szembe. Tényleges költségeivel, létesítési időtartamával, politikai és energetikai következményeivel és környezeti hatásaival számolva. A paksi hazugságpiramisból nem lehet csupán egy-egy elemet kihúzni. Az egész elfogulatlan, reális újraértékelésére van szükség. Amit Paks II. aligha élhet túl.” – értékelte a helyzetet Jávor Benedek.
A karaván halad
Ságodi Attila második kijelentése, azaz, hogy Pakson biztonsítani kell az üzletfolytonosságot, úgy tűnik, kevésbé problémás. A most már általa irányított projekcég szinte naponta tölt fel új képeket, videókat a beruházás állásáról, és ad rövid tájékoztatást is.