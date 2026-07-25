Kezdeményezem egy olyan országos betegbiztonsági rendszer kialakítását, amelyben a legsúlyosabb események anonim módon rögzíthetők, elemezhetők és közzétehetők. Az esetekből származó tudásnak el kell jutnia minden kórházba, minden osztályra és minden olyan dolgozóhoz, aki hasonló helyzettel találkozhat – írta Facebook oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, aki a pécsi esetre reagált péntek esti posztjában.

Hegedűs Zsolt bejelentette: egy teljesen új rendszerben vizsgálják meg a kórházi hibákat – a kamerás megfigyelés kiterjesztését tervezi a miniszter Fotó: Hegedüs Róbert

A héten derült ki, hogy a többször is ájultra vert négy mentőápoló egy férfit a pécsi detoxikálóban. A tárcavezető szerint a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás elfogadhatatatlan. Szerinte sem az ittasság, sem a zavart vagy agresszív viselkedés, sem az egészségügyi dolgozókra nehezedő rendkívüli terhelés nem adhat felmentést egy kiszolgáltatott ember megalázására vagy bántalmazására.

Hegedűs Zsolt szerint a ügy most, a vádemelésről szóló nyilvános ügyészségi tájékoztatás és az ennek nyomán megjelent sajtóbeszámolók miatt került szélesebb nyilvánosság elé. Úgy látja, az esetnek olyan tanulságai vannak, amelyek messze túlmutatnak egy intézményen és az egyéni felelősség kérdésén. Ebben az ügyben a beteg hozzátartozójának panaszos levele indította el a kivizsgálást. A jelzés nélkül a történtek akár rejtve is maradhattak volna.

Ez is mutatja, hogy a beteg vagy a családtag panasza nem kellemetlenség, nem az intézmény vagy az egészségügyi dolgozók elleni támadás. Egy ilyen jelzés súlyos, addig fel nem ismert betegbiztonsági problémák feltárásának első lépése lehet

– mutat rá a miniszter, aki szerint a második tanulság a kamerafelvételek jelentősége. A történteket kamera rögzítette. A felvétel objektív bizonyítékot adott arról, mi történt egy olyan zárt helyiségben, ahol egy zavart, ittas és kiszolgáltatott beteg ellátása zajlott.

Szerinte a kamera nem helyettesíti az emberséget, a szakmai felügyeletet vagy a vezetői felelősséget. Segíthet azonban a visszaélések megelőzésében és feltárásában, védi a beteget, és védi a szabályosan, tisztességesen dolgozó egészségügyi munkatársakat is. Lehetővé teszi, hogy egy súlyos esemény után ne kizárólag egymásnak ellentmondó visszaemlékezések alapján kelljen megállapítani a történteket.



