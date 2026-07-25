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Suzuki
Kapitány István
autóipar
beruházás
akkumulátor

Erre senki nem számított: Kapitány István bejelentett egy meglepő beruházást – akkumulátorcsomagok gyártásába kezd a Suzuki Esztergomban

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Csütörtökön Magyarországra érkezett Szuzuki Tosihiró, a Suzuki globális elnöke, aki előbb Orbán Viktorral, majd Magyar Péterrel is találkozott. Pénteken már Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelentette be a japán vállalat újabb beruházását, ami a miniszter közlése szerint a "akkumulátorcsomagok gyártását is érinti". A Tisza eddig következetesen érvelt minden hasonló beruházás ellen.
Járdi Roland
2026.07.25, 07:23
Frissítve: 2026.07.25, 09:00

A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken.

Kapitány István
Erre senki nem számított: Kapitány István bejelentett egy meglepő beruházást – az autóipari óriás Suzuki akkumulátorcsomagok gyártásába kezd Esztergomban Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Erre senki nem számított: Kapitány István bejelentett egy meglepő beruházást – az autóipari óriás Suzuki akkumulátorcsomagok gyártásába kezd Esztergomban

Kapitány István emlékeztetett arra, hogy csütörtökön Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek.

A miniszter posztja kitért arra is, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90 százaléka exportra kerül. Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatás-fejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon, a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett.

Magyarország nem egyszerűen összeszerelő üzemeket akar, hanem tudást, technológiát és magasabb magyar hozzáadott értéket

 – fogalmazott Kapitány István.

A Magyar Suzuki Zrt. vezetői májusban arról számoltak be, hogy a vállalat kiegyensúlyozott, stabil évet tud maga mögött, 2025-ben sikerült megőriznie pozícióját a magyarországi autópiacon. Az esztergomi gyárban tavaly 108 072 autót gyártottak, ezeket a világ több mint 100 országában értékesítették. Az esztergomi gyárban 2025 nyarára készült el a gyártásfejlesztési és energiahatékonysági beruházás, amelynek a keretében bővítették a lökhárító-, a festő- és hegesztőüzem kapacitását. A több mint 9 milliárd forintnyi értékű projekthez a magyar állam 1,9 milliárd forint támogatást adott.

A Suzuki elnöke először Orbánnal találkozott

Szuzuki Tosihiró csütörtökön érkezett Magyarországra, előbb Orbán Viktor volt, majd Magyar Péter jelenlegi miniszterelnökkel találkozott. "Érdekeltek vagyunk a Suzuki sikerében, a magyarok és a Suzuki kapcsolata már több, mint üzlet: barátság" − hangsúlyozta akkor Orbán Viktor.

Az Orbán Viktorral folytatott egyeztetésen kívül a Suzuki-delegáció más programjáról nem jelent meg hivatalos tájékoztató, így azt lehetett feltételezni, hogy nem tárgyalnak majd Magyar Péter kormányával. Ez azonban végül nem igazolódott be: Magyar Péter csütörtökön késő délután közölte a közösségi oldalán, hogy ő is fogadta a Suzuki első emberét.

"A Suzuki globális elnök-vezérigazgatóját, Toshihiro Suzuki urat fogadtam az irodámban. A Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. Elnök úrral további fejlesztésekről és befektetésekről tárgyaltunk, valamint egyeztettünk a globális autóipar előtt álló kihívásokról és az elektromos átállásról. Domo arigatou gozaimasu. Nagyon köszönöm!" – írta a Facebookon a kormányfő.

A Tisza elutasító az akkumulátoriparral szemben

Kapitány mostani bejelentése azért is meglepő, mert a Tisza következetesen elutasító mindenfajta akkumulátoripari beruházással kapcsolatban. Tárkányi Zsolt, a Tisza debreceni orsszággyűlési képviselője a CATL beruházás kapcsán azt mondta, hogya Tisza-kormány nem lesz partner abban, hogy a kínai CATL akkumulátorgyártó a meglévő debreceni első gyára mellé egy másodikat és egy harmadikat is felépítsen. Sőt, ennél is továbbment.

Ha rajtam, rajtunk múlt volna, akkor egyetlen akksigyár, egyetlen szennyező üzem sem jött volna Debrecenbe

– mondta a politikus, aki hangsúlyozta, hogy az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését, melynek részeként a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak majd az érintett cégekre. Ebben kulcsszerep juthat az Élő Környezetért Felelős Minisztérium alá tartozó új felügyeleti hatóságnak, amely várhatóan szeptemberben lát munkához, és az ipari létesítményeket fogja ellenőrizni – jegyezte meg.




 


 

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