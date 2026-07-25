Rommá verte az Adidas a Nike-t a focivébén: Erling Haaland az utolsó reménysugár, a „hate-watching” is hozhat még a konyhára

A világbajnokságot a Nike csak saját magának veszíthette el az Adidasszal szemben. Miután a döntőt Spanyolország és Argentína játszotta – két olyan válogatott, amelynek mezén a német vállalat háromcsíkos logója szerepel –, végül ez be is következett.

Haaland és Bellingham, a Nike reménységei - az Adidas toronymagasan nyerte a focivébét / Fotó: AFP

A Nike vezérigazgatója, Elliott Hill nagy tétet tett az idei, Egyesült Államokban rendezett tornára, abban bízott, hogy az felpörgeti a vállalat futballüzletágát, és lendületet ad az amerikai sportszergyártó megújulási tervének. Így az, hogy a Nike nem volt jelen a döntőben, igencsak rosszul érintette az amerikai gyártót. A vállalat futballüzletágának vezetője, Camilo Andrade egy belső feljegyzésben így fogalmazott:

tudom, hogy a befejezés nem úgy alakult, ahogyan megálmodtuk.

A mexikói Adidas válogatott mezek nagyon mentek

Az Adidas jövő héten esedékes második negyedéves eredménybeszámolójában számos példát sorolhat majd arra, hogyan múlta felül a Nike-t. Hillnek ezzel szemben vissza kell ülnie a tervezőasztalhoz. Voltak ugyan felvillanások a vállalat korábbi kreatív erejéből – például a Rip the Script világbajnoki reklámkampány –, de ezekre a mostani helyzetben aligha építhet stratégiát - tanulnia kell riválisaitól.

Az Adidas legnagyobb nyeresége talán nem is az hozta, hogy ő szponzorálta a győztes Spanyolországot és a döntős Argentínát. A StockX, a keresett fogyasztási cikkek népszerű aukciós platformja szerint az egyik társrendező ország, Mexikó válogatottjának mezei iránt mutatkozott hatalmas kereslet.

A mexikói válogatott mezei különösen jól fogytak / Fotó: Middle East Images via AFP

Az Adidas várakozásai szerint a világbajnoksághoz kapcsolódó teljes árbevétele – beleértve a futball ihlette utcai ruházatot is – eléri az 1,5 milliárd eurót (1,7 milliárd dollárt),

szemben a korábban prognosztizált mintegy 1 milliárd euróval.

A cég négyszer annyi válogatott mezt adott el, mint a 2022-es tornán, és

kétszer annyi labdát értékesített.

A Nike nem közölt konkrét bevételi adatot a világbajnokságról, csupán annyit, hogy kétszer annyi válogatott mezt adott el, mint 2022-ben, beleértve a más márkákkal közös kollekciókat is.

A StockX világbajnoki toplistáján szereplő 25 legnépszerűbb termék értékesítési volumene alapján az Adidas több mint 30 százalékkal előzte meg a Nike-ot a torna során

. Az Adidas különösen a Mexikóhoz és Spanyolországhoz kötődő szponzoráció révén profitált a szurkolói lojalitásból.