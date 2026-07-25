Gyógyszer-áfa eltörlése: érzékeny területre tévedt a kormány, kritikus pontokra figyelmeztetnek a szakmai szervezetek – „Nem az életet mentő gyógyszerek kerülnek sokba!"

Dr. Szalóki Katalin szerint ezek a termékek okoznak igazán nagy problémát a betegek számára, ez az, amiben igazán azt érzik, hogy drágák a gyógyszerek, nem pedig azoknál a gyógyszereknél, amik ténylegesen életet mentenek. – Erre nagyon jó példa, hogy például onkológiai gyógyszerkészítményeket vagy komolyabb betegségekre, neurológiai ritka betegségekre való készítményeket a betegek sokszor ingyen kapnak meg, tehát 100 százalékos támogatás mellett, mutatott rá.

Most tehát arról is beszélnünk kell, hogy ezekhez a gyógyszerekhez egyáltalán hozzáférnek-e a betegek. Mert nagyon sok olyan gyógyszer van, amit, ha akarnának sem tudnának megvenni. Ez az, amivel fontos lenne foglalkozni emellett.

Nem várható áremelkedés

Fontos azzal is tisztában lenni, hogy azok a gyógyszerek, amiket reklámoznak, nem a vényköteles gyógyszerek, vagyis rájuk nem vonatkozik majd az áfamentesség, hiszen ezek nem is feltétlen gyógyszerek, hanem gyógyászati kiegészítő termékek.

A szakértő mindenkit megnyugtatott: a vényköteles gyógyszereknél nem várható áremelkedés, hiszen ezeknél a készítményeknél nem lehet csak úgy árat emelni, ugyanis ezt külön a NEAK szabályozza, esetükben nincs szabadár. Vagyis a gyártók, a nagy- és kiskereskedők nem a saját ízlésük szerint állítják be az árszintet, hanem kialkudott árak alapján. Tehát az 5 százalékos áfacsökkentés valóban a betegeknél fog maradni.

Más kérdés, és ez az igazán nagy kérdés, hogy ezt a betegek meg fogják-e érezni majd annyira, mint a kormány szándékában áll. –Ha belegondolunk abba, hogy elmegy valaki a gyógyszertárba, akkor nem feltétlenül a vérnyomáscsökkentő az, ami igazán sokba kerül, hanem például a fájdalom- és lázcsillapító – amire az áfacsökkentés nem fog vonatkozni, magyarázta az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.

Az átállás egyszeri adminisztratív és informatikai feladatokat igényel

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége képviseletében Kaló Tamás elnök szerint a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése elsősorban a betegek számára jelent könnyebbséget, hiszen mérsékli gyógyszerkiadásaikat, különösen a krónikus betegséggel élők esetében, akik rendszeresen és hosszú távon több készítményt is szednek. A szövetség üdvözli az intézkedést,

mert várakozásaik szerint javítja a betegek terápiákhoz való hozzáférését,

és hozzájárul ahhoz, hogy a felírt gyógyszereket minél nagyobb arányban váltsák ki.

A gyógyszergyártók, gyógyszer-nagykereskedők és gyógyszertárak működése szempontjából az intézkedésnek nincs közvetlen pozitív vagy negatív gazdasági hatása, hiszen az áfa nem az ellátási lánc szereplőinek bevétele, hanem egy rajtuk átáramló adótétel. Az átállás ugyanakkor egyszeri adminisztratív és informatikai feladatokat igényel valamennyi szereplőtől, de az ágazat felkészült arra, hogy a változás zökkenőmentesen, az ellátásbiztonság teljes megőrzése mellett valósuljon meg.