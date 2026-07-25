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Drasztikus döntést hozott a Mol tulajdonában lévő olajtársaság: korlátozza a tankolást Magyarország közvetlen szomszédjában a benzinkutakon

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Egyre nagyobb a nyomás a benzinkutakon az iráni háború miatt elszálló olajárak miatt. Horvátországban a Mol tulajdonában lévő INA, valamint a Petrol is üzemanyag-korlátozást vezetett be az üzemanyagárak jövő heti emelkedése előtt.
Járdi Roland
2026.07.25, 07:00

Az INA és a Petrol is korlátozásokat vezetett be az üzemanyag-kiadásra benzinkutain, miután kiszivárogtak a nyilvánosság számára lehetséges új üzemanyagárak, amelyek szerint kedden drasztikusan emelkedhetnek az üzemanyagok, különösen a dízel ára – írja az Index.hr.

üzemanyag
Drasztikus döntést hozott a Mol tulajdonában lévő olajtársaság: korlátozza a tankolást Magyarország közvetlen szomszédjában Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Drasztikus döntést hozott a Mol tulajdonában lévő olajtársaság: korlátozza a tankolást Magyarország közvetlen szomszédjában a benzinkutakon

"Kedves és nagyra becsült ügyfeleink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2026. július 24-től ideiglenes üzemanyag-értékesítési korlátozás lép életbe, amely visszavonásig érvényben marad."

A határozatnak megfelelően a tankolásonkénti maximális üzemanyag-mennyiség: 300 liter.

„Köszönjük megértésüket és együttműködésüket” – olvasható a hirdetményen az INA egyik benzinkútján.

Hasonló hirdetményeket láttak a benzinkutaknál is. A Petrol azt közölte, hogy ezt a döntést a jelenlegi piaci zavarok miatt hozták meg, azzal a céllal, hogy egyenletesen biztosítsák az üzemanyag-ellátás stabilitását és elérhetőségét minden ügyfél számára értékesítési pontjaikon. "Ez egy átmeneti és rövid távú intézkedés, amelyet naponta mérlegelünk, a piaci helyzet alakulásától függően. Az intézkedés nem vonatkozik Horvátország összes benzinértékesítő pontjára. Fontos hangsúlyozni, hogy a tankolásonkénti 300 literes korlátozás a gyakorlatban nem vonatkozik a személygépkocsik rendszeres tankolására, hanem elsősorban a nagyobb mennyiségű üzemanyag vásárlására” – közölte Petrol.

Így látja az üzemanyaghelyzetet az INA

Az Index megkeresést küldött az INA-nak és a Petrolnak arról, hogy mely benzinkutak alkalmazzák az üzemanyag-kiadási korlátozást, vajon mindenhol 300 literes-e tankolásonként, miért vezették be, és meddig fog tartani. 

„Felelős beszállítóként az INA ideiglenesen bevezette az üzemanyag-szállítási korlátozást tranzakciónként legfeljebb 300 literre, hogy fenntartsa az ellátás folytonosságát a turisztikai szezon miatt megnövekedett kereslet és a nemzetközi piacokon tapasztalható növekvő bizonytalanság miatt. A korlátozás nem vonatkozik az autópályákra vagy a hajók üzemanyag-feltöltésére. Az intézkedés ideiglenes, és célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az egyenletes elosztás biztosítása és az üzemanyag lehető legtöbb ügyfél számára történő elérhetővé tétele.”

"Szeretnénk megjegyezni, hogy a Rijekai Olajfinomító stabilan és folyamatosan működik, elegendő mennyiségű benzint, dízelt és sugárhajtású üzemanyagot állít elő, és az INA elegendő készlettel rendelkezik a piac ellátásához normál üzleti körülmények között. Az INA szorosan figyelemmel kíséri a nemzetközi energiapiac helyzetének alakulását és a kiskereskedelmi telephelyein tapasztalható kereslet trendjeit. Kiskereskedelmi politikáját és működési intézkedéseit, beleértve a szóban forgó 300 literes korlátozást is, a körülményekhez fogja igazítani" – írta a Mol tulajdonában lévő olajtársaság.

Emelkednek Horvátországban az üzemanyagárak jövő héten

Horvátországban a kormány dönt az üzemanyagárakról, a legutóbbi döntés alapján a 95-ös benzin literenkénti ára tizenegy centtel emelkedhet, így az új ár 1,65 euró lehet. A gázolaj árának huszonkét centtel emelkedhet, amivel literenként 1,81 euróba kerülne. 

Andrej Plenković miniszterelnök megerősítette, hogy az üzemanyagárak emelkedni fognak, és hozzátette, hogy a kormány lehetőségei korlátozottak az új üzemanyagárak meghatározásában a hétfői telefonos megbeszélésen. 

Megtesszük, amit tudunk, és a lehetőségeink korlátozottak, de továbbra is támogatni fogjuk a polgárokat és a gazdaságot

– mondta a kormányfő. Az új üzemanyagárak keddtől lépnek életbe.

Egy hónapja nincsenek Magyarországon védett árak

Mint ismert, Magyarországon ezzel szemben a kormány az üzemanyagárplafont, így június 27. óta a piac szeszélyeire bízta az autósokat. Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón azt mondta csütörtökön, hogy várhatóan néhány forinttal a korábbi védett árak fölé mehet a benzin és a gázolaj ára, de szavaiből az is kiderült, egyelőre nem tervezi viszahozni az Orbán-kormány intézkedését.

 



 

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