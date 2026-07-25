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autóipar
sztrájk
Hanon Systems
munkabeszüntetés

Végleg betelt a pohár a munkavállalóknál: a sztrájk után őszinte levelet írtak a dél-koreai vállalat vezérigazgatójának

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A dél-koreai vállalat továbbra sem adja meg a kért béremelést a munkavállalóknak. A Hanon Systems dolgozóit képviselő szakszervezet ezért levelet írt a cég vezérigazgatójának és kilátásba helyezték, hogy folytatják a sztrájkot, ha nem sikerül megegyezni a dolgozók követeléseiről.
VG
2026.07.25, 08:46

A Hanon Systems Hungary Kft. dolgozói készek a határozatlan idejű sztrájkra, ugyanakkor továbbra is nyitottak a megállapodásra – írta szombat reggeli közleményében a Vasas Szakszervezet. A vállalat székesfehérvári és pécsi telephelyén működő sztrájkbizottság és a munkáltató között július 23-án újabb egyeztetésre került sor. A tárgyaláson a munkáltató jelezte, hogy szeretné elkerülni a további munkabeszüntetéseket, ezért kész a tárgyalások folytatására.

Hanon Systems autóipar sztrájk munkabeszüntetés
Készek a határozatlan idejű sztrájkra a Hanon Systems Hungary pécsi és székesfehérvári dolgozói / Fotó: Löffler Péter

Végleg betelt a pohár a munkavállalóknál: őszinte levelet írtak a dél-koreai vállalat vezérigazgatójának

A dél-koreai autóipari vállalat vezetése ugyanakkor egyértelművé tette azt is, hogy a sztrájk alapját jelentő bérkérdésben nem kíván változtatni korábbi álláspontján:

  • a székesfehérvári telephelyen továbbra is legfeljebb 4 százalékos,
  • a pécsi telephelyen pedig legfeljebb 4,5 százalékos béremelést tart elégségesnek.

A tárgyalást megelőzően a sztrájkbizottság kérdőíves felmérésben kérte ki a munkavállalók véleményét arról, hogy eredménytelen egyeztetés esetén milyen további lépést támogatnának. A válaszok egyértelmű üzenetet hordoznak, ugyanis a megkérdezett dolgozók 84 százaléka a határozatlan idejű sztrájk megkezdését támogatja.

Ez az eredmény világosan mutatja, hogy a munkavállalók elszántsága az elmúlt hetek eseményei ellenére sem csökkent. A Vasas Szakszervezeti Szövetség szombat reggeli közleménye hangsúlyozta, hogy a korábbi figyelmeztető és 12 órás sztrájkok nem öncélú akciók voltak, hanem annak kifejezései, hogy a dolgozók méltányos bérezést és tisztességes munkáltatói hozzáállást várnak el.

A sztrájkbizottság tiszteletben tartja a munkavállalók döntését, ezért megkezdte a határozatlan idejű sztrájk előkészítését.

Maradt egy utols szalmaszál a totális sztrájk megelőzésére

Ezzel párhuzamosan azonban továbbra is hisznek benne, hogy a munkaügyi konfliktusokat tárgyalásos úton kell rendezni. Emiatt a Vasas Szakszervezeti Szövetség nyílt levélben fordult a Hanon Systems globális vezérigazgatójához is, kérve személyes közreműködését annak érdekében, hogy a magyarországi telephelyeken olyan megállapodás születhessen, amely mind a munkavállalók, mind a vállalat számára elfogadható. Kiemelték, hogy a sztrájkbizottság változatlanul kész a jóhiszemű, érdemi egyeztetésekre.

„A határozatlan idejű sztrájk nem célunk, hanem olyan eszköz, amelyhez kizárólag azért kényszerülünk folyamodni, mert a munkáltató eddig nem mutatott készséget a bérkövetelések érdemi megközelítésére. Külön szeretnénk köszönetet mondani a Hanon Systems székesfehérvári és pécsi dolgozóinak. Az elmúlt hetekben példás fegyelemmel, összetartással és bátorsággal álltak ki saját magukért, családjaikért és munkatársaikért. Egy sztrájk minden résztvevő számára komoly anyagi és emberi áldozatot jelent. Az, hogy ilyen sokan vállalták ezt a terhet, jól mutatja, mennyire fontos számukra a tisztességes megélhetés és a munkájuk megbecsülése” – áll a közleményben.

Vasas Szakszervezet véleménye szerint az általunk javasolt további béremelés sem mértékét, sem gazdasági hatását tekintve nem tekinthető túlzottnak vagy a vállalat számára kivitelezhetetlennek. Ennek érdekében több lehetséges megoldást és kompromisszumos alternatívát is felvetettünk a magyar vezetésnek; sajnálatos módon azonban eddig nem tapasztaltunk rugalmasságot részükről

– olvasható a levélben, amelyben hangsúlyozzák, hogy a Vasas Szakszervezet és a sztrájkbizottság továbbra is azért dolgozik, hogy a konfliktus tárgyalásos úton, mielőbb lezárulhasson. Amennyiben azonban erre nem nyílik lehetőség, készen állnak arra, hogy a munkavállalók demokratikus döntésének megfelelően megszervezzék a határozatlan idejű sztrájkot.

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