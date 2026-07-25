Végleg betelt a pohár a munkavállalóknál: a sztrájk után őszinte levelet írtak a dél-koreai vállalat vezérigazgatójának

A Hanon Systems Hungary Kft. dolgozói készek a határozatlan idejű sztrájkra, ugyanakkor továbbra is nyitottak a megállapodásra – írta szombat reggeli közleményében a Vasas Szakszervezet. A vállalat székesfehérvári és pécsi telephelyén működő sztrájkbizottság és a munkáltató között július 23-án újabb egyeztetésre került sor. A tárgyaláson a munkáltató jelezte, hogy szeretné elkerülni a további munkabeszüntetéseket, ezért kész a tárgyalások folytatására.

Készek a határozatlan idejű sztrájkra a Hanon Systems Hungary pécsi és székesfehérvári dolgozói / Fotó: Löffler Péter

Végleg betelt a pohár a munkavállalóknál: őszinte levelet írtak a dél-koreai vállalat vezérigazgatójának

A dél-koreai autóipari vállalat vezetése ugyanakkor egyértelművé tette azt is, hogy a sztrájk alapját jelentő bérkérdésben nem kíván változtatni korábbi álláspontján:

a székesfehérvári telephelyen továbbra is legfeljebb 4 százalékos,

a pécsi telephelyen pedig legfeljebb 4,5 százalékos béremelést tart elégségesnek.

A tárgyalást megelőzően a sztrájkbizottság kérdőíves felmérésben kérte ki a munkavállalók véleményét arról, hogy eredménytelen egyeztetés esetén milyen további lépést támogatnának. A válaszok egyértelmű üzenetet hordoznak, ugyanis a megkérdezett dolgozók 84 százaléka a határozatlan idejű sztrájk megkezdését támogatja.

Ez az eredmény világosan mutatja, hogy a munkavállalók elszántsága az elmúlt hetek eseményei ellenére sem csökkent. A Vasas Szakszervezeti Szövetség szombat reggeli közleménye hangsúlyozta, hogy a korábbi figyelmeztető és 12 órás sztrájkok nem öncélú akciók voltak, hanem annak kifejezései, hogy a dolgozók méltányos bérezést és tisztességes munkáltatói hozzáállást várnak el.

A sztrájkbizottság tiszteletben tartja a munkavállalók döntését, ezért megkezdte a határozatlan idejű sztrájk előkészítését.

Maradt egy utols szalmaszál a totális sztrájk megelőzésére

Ezzel párhuzamosan azonban továbbra is hisznek benne, hogy a munkaügyi konfliktusokat tárgyalásos úton kell rendezni. Emiatt a Vasas Szakszervezeti Szövetség nyílt levélben fordult a Hanon Systems globális vezérigazgatójához is, kérve személyes közreműködését annak érdekében, hogy a magyarországi telephelyeken olyan megállapodás születhessen, amely mind a munkavállalók, mind a vállalat számára elfogadható. Kiemelték, hogy a sztrájkbizottság változatlanul kész a jóhiszemű, érdemi egyeztetésekre.