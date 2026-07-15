Helyreigazítás a Tisza Párt megszorító csomagjával kapcsolatos cikk miatt.

Helyreigazítás a "Most már biztos: a Tisza Pártnak készült a kiszivárgott megszorítócsomag – ezek a bizonyítékok" című cikk kapcsán.

A cikkben valótlanul állítottuk, hogy a Tisza Pártnak készült a cikkben bemutatott megszorító csomagnak nevezett dokumentum. A valóság ezzel szemben az, hogy a cikk alapját képező dokumentum nem a Tisza Párt gazdasági tervezete és abból a Tisza Párt programjára vonatkozóan semmilyen okszerű következtetés nem vonható le.