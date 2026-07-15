Elszabadult a pokol Budapesten – Tóth József nekiment Karácsonynak, Vitézy visszatüzelt
Nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányhoz Tóth József, a XIII. kerület polgármestere.
A politikus a Facebook bejegyzésében szerint
a Rákosrendező területén, a Tatai utcai egykori MÁV-lakások környékén olyan közbiztonsági és köztisztasági problémák alakultak ki, amelyek az ott élők mindennapjait veszélyeztetik.
Tóth József azt írta, hogy a XIII. kerület korábban is együttműködött a fővárossal és az állammal, amikor ezt a kerület érdekei indokolták, most azonban úgy látja, hogy a felajánlott segítséggel nem éltek, hanem visszaéltek.
A polgármester szerint az egykor MÁV-dolgozók által lakott épületekben ma
- illegális lakásfoglalók élnek,
- a környéken pedig droghasználat,
- prostitúció, lopások,
- erőszakos cselekmények és más bűncselekmények nehezítik a helyiek életét.
Úgy fogalmazott:
egy év alatt egy korábban nyugodt városrészből „újabb Hős utcát” hoztak létre, ami szerinte elfogadhatatlan.
Tóth József élesen bírálta Karácsonyt, Vitézy pedig kijelentette: most már a fővároson a sor
A főpolgármesternek címzett részben Tóth József emlékeztetett arra, hogy Karácsony Gergely a 2024-es önkormányzati választáson szoros különbséggel nyerte el a tisztséget, és hozzátette, hogy a XIII. kerületben kapta az egyik legerősebb támogatást.
A politikus szerint a jelenlegi helyzet alapján a főpolgármester nem szolgálja meg az ott élők bizalmát.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek azt írta, hogy az általa hangoztatott, a hatalmi gőgtől mentes állami működés elve nem tükröződik a Rákosrendezőn kialakult állapotokban, ahol szerinte az állampolgárok érdekei háttérbe szorultak.
A budapesti rendőrfőkapitánytól pedig azt várja, hogy hatékony rendőri intézkedésekkel biztosítsák: a környéken élők félelem nélkül közlekedhessenek.
A XIII. kerületi polgármester szerint miközben a felek továbbra is a Rákosrendező fejlesztéséhez kapcsolódó projektcég tulajdonosi arányairól vitatkoznak, addig egy korábban békés lakóövezet élhetetlenné vált.
Nyílt levelét azzal zárta, hogy felszólította a címzetteket a mielőbbi, hatékony fellépésre, és azt írta: nem kommunikációs trükkökre, hanem azonnali intézkedésekre van szükség.
Vitézy Dávid reagált Tóth József nyílt levelére. A miniszter azt írta: telefonon már jelezte a polgármesternek, és a MÁV is megerősítette, hogy a vitatott ingatlanok már a főváros tulajdonában vannak, mivel a Rákosrendező megvásárlásakor ezek is a fővároshoz kerültek.
Felidézte, hogy még fővárosi bizottsági elnökként ő kezdeményezte az épületek bontását, amelyről a Fővárosi Közgyűlés szakbizottsága döntött is. Elmondása szerint akkor a MÁV és Lázár János azért nem járult hozzá a bontáshoz, mert nem adták birtokba a területet.
A tárcavezető szerint ez az akadály mára megszűnt, mert az új kormány biztosította a szükséges feltételeket, a MÁV pedig valamennyi szükséges hozzájárulást megadta. Hozzátette:
amint Budapest készen áll, a területet birtokba adják, így megkezdődhet az épületek bontása.
Vitézy arra is kitért, hogy mivel az állam értékesítette az ingatlanokat a Fővárosnak, az állam egyoldalúan már nem dönthet azok elbontásáról.
A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy továbbra is minden segítséget megadnak a XIII. kerületnek a helyzet rendezéséhez, és személyesen is elkötelezett amellett, hogy a Rákosrendezőn kialakult, általa is tarthatatlannak nevezett állapotok mielőbb megszűnjenek.
Nem luxusnegyed lesz: ekkora fejlesztés készül Rákosrendezőn
Rákosrendező fejlesztése az elmúlt évek egyik legtöbbet vitatott budapesti beruházásává vált.
A korábban Mini-Dubaj, illetve Maxi-Dubaj néven ismert projekt eredetileg egy közel ötmilliárd eurós, az Egyesült Arab Emírségek befektetőihez kötődő városfejlesztésként indult volna, mára azonban teljesen új irányt vett.
Az eredeti elképzelés egy, a magyar és az Egyesült Arab Emírségek kormánya közötti gazdasági együttműködésen alapuló beruházás volt, amelynek keretében egy teljesen új városrész épült volna a vasútállomás környezetében.
A projekt azonban végül nem ebben a formában valósul meg. A fővárosi tulajdonban lévő Budapesti Közművek élt elővásárlási jogával, amit az Orbán-kormány is tudomásul vett. Ennek eredményeként a terület a fővároshoz került, amely ezt követően nemzetközi tervpályázatot írt ki az új koncepció kidolgozására.
A pályázat eredménye alapján Rákosrendezőn mintegy tízezer új lakás és egy jelentős kiterjedésű városi park jöhet létre.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy a rozsdaövezetek hasznosítása kulcsfontosságú feladat Budapest és más nagyvárosok jövője szempontjából.
Elmondása szerint a magántulajdonú ingatlanok esetében elsősorban a szabályozási környezet átalakításával lehet ösztönözni a fejlesztéseket, míg az állami tulajdonú rozsdaövezeteknél gyors és célzott beavatkozásokra van szükség. Szerinte ezek a fejlesztések egyszerre segíthetnek enyhíteni a lakhatási válságot és hozzájárulhatnak a fenntartható városfejlődéshez.
Vitézy szerint a Rákosrendezőn megvalósuló fejlesztés mintául szolgálhat más magyar nagyvárosok számára is, hiszen a rozsdaövezetek átalakítása a következő évek egyik legfontosabb városfejlesztési feladata lehet.
Az új koncepció célja, hogy a korábban luxusberuházásként emlegetett terület helyén egy fenntartható, élhető és szélesebb társadalmi rétegek számára is elérhető budapesti városnegyed jöjjön létre.