Kiszivárgott egy titkos lista: különalkuért kuncsorog az EU Amerikánál – most túl messzire megy Trumpnál Brüsszel?

Az Euractiv birtokába került dokumentum szerint az Európai Bizottság összeállított egy listát több száz termékről, a különböző sajtoktól kezdve az ipari felhasználású robotokig, hogy Brüsszel nyomására Washington mentesítse az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között köttetett Turnberry-megállapodás szerinti 15 százalékos vám alól.

Trump máris behódolásra kényszerítette az EU-t? Kiszivárgott egy titkos lista, különalkuért kuncsorog Brüsszel Amerikánál Fotó: Tomas Ragina / Shutterstock

A dokumentumban a Bizottság azzal érvel, hogy az EU már teljesítette a tavaly nyáron a skóciai Turnberryben megkötött vámpaktum rá eső részét azáltal, hogy július 1-jétől több száz amerikai ipari és agrár-élelmiszeripari termékre vonatkozó vámokat eltörölt.

Miről van szó?

Ahhoz, hogy pontosan értsük az uniós kérést, tisztában kell lennünk a folyamatokkal. Mint ismert, 2026. július 1-jén hatályba lépett Turnberry megállapodás egy transzatlanti kereskedelmi fegyverszünet, amely 15 százalékos amerikai vámsapkát vezetett be az európai exportra, megelőzve a magasabb büntetővámokat. Cserébe az EU vámmentességet biztosított számos amerikai ipari terméknek, valamint vállalta jelentős mennyiségű amerikai energia és AI-chipek beszerzését. Az most EU hivatalosan is érvényesíteni akarja a megállapodás azon pontjait, amelyek alapján a legfontosabb európai exportcikkeknek teljes vámmentességet kell kapniuk az amerikai piacon.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok között áll fenn a világ legnagyobb volumenű kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolata, és egyben a világ legszorosabban integrált gazdasági kapcsolatrendszerével rendelkeznek: a világkereskedelemben a javak és szolgáltatások globális forgalmának közel 30 százalékát, a globális GDP-nek pedig 43 százalékát adják. Az EU és az Egyesült Államok közötti áru- és szolgáltatáskereskedelem az elmúlt évtizedben megduplázódott, 2025-ben pedig meghaladta az 1,7 ezer milliárd EUR-t. 2024-ben az uniós és amerikai cégek több mint 4,8 ezer milliárd EUR értékben fektettek be egymás piacain.

Az Euractiv cikke szerint az Európai Bizottság most stratégiai érvekkel kívánja elérni az USA vámmentességét, bizonyítva, hogy bizonyos európai exportcikkek az amerikai újraiparosítást, a kulcsfontosságú érdekcsoportokat – például a gazdálkodókat –, valamint az energia- és biztonsági célokat támogatják. A Bizottság azzal érvel, hogy ezek a termékek az amerikai gazdaság számára pótolhatatlanok, így vámolásuk az USA saját érdekeit sértve drágítaná a termelést és büntetné a fogyasztókat.