Kiszivárgott egy titkos lista: különalkuért kuncsorog az EU Amerikánál – most túl messzire megy Trumpnál Brüsszel?
Az Euractiv birtokába került dokumentum szerint az Európai Bizottság összeállított egy listát több száz termékről, a különböző sajtoktól kezdve az ipari felhasználású robotokig, hogy Brüsszel nyomására Washington mentesítse az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között köttetett Turnberry-megállapodás szerinti 15 százalékos vám alól.
A dokumentumban a Bizottság azzal érvel, hogy az EU már teljesítette a tavaly nyáron a skóciai Turnberryben megkötött vámpaktum rá eső részét azáltal, hogy július 1-jétől több száz amerikai ipari és agrár-élelmiszeripari termékre vonatkozó vámokat eltörölt.
Miről van szó?
Ahhoz, hogy pontosan értsük az uniós kérést, tisztában kell lennünk a folyamatokkal. Mint ismert, 2026. július 1-jén hatályba lépett Turnberry megállapodás egy transzatlanti kereskedelmi fegyverszünet, amely 15 százalékos amerikai vámsapkát vezetett be az európai exportra, megelőzve a magasabb büntetővámokat. Cserébe az EU vámmentességet biztosított számos amerikai ipari terméknek, valamint vállalta jelentős mennyiségű amerikai energia és AI-chipek beszerzését. Az most EU hivatalosan is érvényesíteni akarja a megállapodás azon pontjait, amelyek alapján a legfontosabb európai exportcikkeknek teljes vámmentességet kell kapniuk az amerikai piacon.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok között áll fenn a világ legnagyobb volumenű kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolata, és egyben a világ legszorosabban integrált gazdasági kapcsolatrendszerével rendelkeznek: a világkereskedelemben a javak és szolgáltatások globális forgalmának közel 30 százalékát, a globális GDP-nek pedig 43 százalékát adják. Az EU és az Egyesült Államok közötti áru- és szolgáltatáskereskedelem az elmúlt évtizedben megduplázódott, 2025-ben pedig meghaladta az 1,7 ezer milliárd EUR-t. 2024-ben az uniós és amerikai cégek több mint 4,8 ezer milliárd EUR értékben fektettek be egymás piacain.
Az Euractiv cikke szerint az Európai Bizottság most stratégiai érvekkel kívánja elérni az USA vámmentességét, bizonyítva, hogy bizonyos európai exportcikkek az amerikai újraiparosítást, a kulcsfontosságú érdekcsoportokat – például a gazdálkodókat –, valamint az energia- és biztonsági célokat támogatják. A Bizottság azzal érvel, hogy ezek a termékek az amerikai gazdaság számára pótolhatatlanok, így vámolásuk az USA saját érdekeit sértve drágítaná a termelést és büntetné a fogyasztókat.
A lista számos prémium uniós agrár-élelmiszeripari terméket tartalmaz, amelyek közül sok a blokk legismertebb, az Egyesült Államokba irányuló exportcikkei közé tartozik. A tejtermékek esetében a Rokfort és a Pecorino az egyetlen sajt, amelyet kifejezetten megneveztek, egy tágabb kategória mellett, amely magában foglalja az egészben árusított juhtej alapú sajtokat.
Itt a lista, Brüsszel ezeket tenné vámmentessé
Brüsszel a borokat és a pezsgőket, valamint a brandyt, az almabort és a sört is mentesíteni szeretné a 15 százalékos vám alól. A szeszes italok listája tartalmazza a whiskyt, a gint, a rumot, a vodkát és a likőröket –
tulajdonképpen azokat a termékeket, amelyek vámmentesen jutottak be az Egyesült Államokba a Trump-vámok előtt.
Egyéb termékek közé tartozik az olívaolaj és az olajbogyó – utóbbi az első Trump-adminisztrációig visszanyúló vámvitában is érintett –, valamint a tészta, a szarvasgomba, a gomba és a pácolt sertéshúskészítmények.
- A halászati oldalon a javaslat a tonhalra, a füstölt lazacra, a tengeri sügérre és a polipra vonatkozik.
- Az ipari részleg a mezőgazdasági gépekre, ipari robotokra, elektromos berendezésekre, félvezető szerszámokra és vegyi anyagokra összpontosít.
- Az egészségügyi termékek a sebészeti varróanyagoktól, sebkötözőkön és sztómaeszközökön át a diagnosztikai készletekig, fogászati cementekig, laboratóriumi üvegeszközökig és műtőasztalokig terjednek.
A Bizottság a dokumentumban kijelentette, hogy fenntartja a jogot a javaslat módosítására vagy kiegészítésére.
Kedden az Európai Parlamentben felszólalva Matthias Jorgensen, a Kereskedelmi Bizottság tisztviselője elmondta , hogy az EU végrehajtó hatalma összeállított egy listát, amely az Egyesült Államokba irányuló 150 milliárd euró értékű EU-exportot tartalmazza. Hozzátette, hogy még túl korai megmondani, hogyan alakulnak a tárgyalások, de a Bizottság „erőteljesen” foglalkozni fog a kérdéssel.
Mint ismert, az Egyesült Államok visszautasította a termékmentességekről szóló tárgyalások folytatását, mielőtt az EU hivatalosan is végrehajtotta volna a Turnberry-megállapodást.