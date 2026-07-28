Deviza
EUR/HUF359,58 -0,22% USD/HUF315,36 -0,5% GBP/HUF419,64 -0,38% CHF/HUF385,8 -0,27% PLN/HUF83,17 -0,23% RON/HUF68,74 -0,23% CZK/HUF14,87 -0,26% EUR/HUF359,58 -0,22% USD/HUF315,36 -0,5% GBP/HUF419,64 -0,38% CHF/HUF385,8 -0,27% PLN/HUF83,17 -0,23% RON/HUF68,74 -0,23% CZK/HUF14,87 -0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 278,74 -0,13% MTELEKOM2 750 +1,63% MOL4 374 -0,55% OTP46 040 -0,11% RICHTER11 680 -0,51% OPUS368 -0,14% ANY6 800 -0,73% AUTOWALLIS142,5 -1,38% WABERERS4 770 -0,21% BUMIX9 345,35 +0,27% CETOP4 846,35 -0,45% CETOP NTR3 104,01 -0,46% BUX144 278,74 -0,13% MTELEKOM2 750 +1,63% MOL4 374 -0,55% OTP46 040 -0,11% RICHTER11 680 -0,51% OPUS368 -0,14% ANY6 800 -0,73% AUTOWALLIS142,5 -1,38% WABERERS4 770 -0,21% BUMIX9 345,35 +0,27% CETOP4 846,35 -0,45% CETOP NTR3 104,01 -0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hőhullám
autóbusz
BKK
klimatizálás

Brutális hőség lesz, de a BKK-t hidegen hagyja a riasztás: elég lesz-e most is, ami máskor?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb hőhullám közeleg, forró napok jönnek a Kárpát-medencében. A BKK azonban nem vezet be a korábbiaktól eltérő rendkívüli intézkedéseket a hőség idejére, a már bevált hőségprotokollra támaszkodnak. A kérdés csak az, hogy ez elegendő lesz-e. A legutóbbi vizsgálat szerint az ellenőrzött BKV-autóbuszoknak mindössze 74 százalékában működött megfelelően a légkondicionáló.
Lengyel Gabriella
2026.07.28, 16:47

Napokon belül ismét 35 fok feletti hőség érkezik, a legutóbbi hőkupolát épp hogy kihevertük, itt a következő. A Világgazdaság megkérdezte a Budapesti Közlekedési Központot, hogy a mivel készülnek az újabb forró időszakra, van-e szükség a szokásostól eltérő intézkedésre. Közben elrendelték a legmagasabb fokú hőségriasztást egész Magyarországra.

hőség
                                                                                          A hőség idején kiemeltem fontos, hogy a járműveken működjön a klimatizálás/Fotó: BKK

A vállalat azt közölte, hogy mindent megtesznek. Konkrétabban és részletesebben: a Budapest-család vállalatai a várható hőhullám idejére összehangoltan készülnek, hogy segítsék a fővárosban élőket és közlekedőket a rendkívüli meleg elviselésében. A BKK ennek részeként több intézkedéssel igyekszik elviselhetőbbé tenni a közlekedők utazását - írták. 

  • A BKK idén is lehetőséget biztosít arra hőségriadó esetén, hogy bárki igénybe vehesse a tágasabb, légkondicionált ügyfélközpontokat, nemcsak ügyintézés céljából, hanem akkor is, ha a nagy melegben szeretne felfrissülni vagy hűvösebb környezetben tartózkodni. 
  • A BKK ügyfélközpontjaiban emellett ivóvíz is rendelkezésre áll az oda betérők számára.
  • A BKK a BudapestGO alkalmazásban a fővárosi közkutak helyét is jelzi, így az utasok egyszerűen megtalálhatják a közelben elérhető ivóvízvételi lehetőségeket. Az applikációban a Tervezés menüponton belül, a szűrők között érhető el ez a funkció.

Érzékeny pont: működnek-e a klímák a járműveken

Azt is közölte a vállalat, hogy a közlekedésszervező a nyári időszakban kiemelt figyelmet fordít a komfortos utazási körülmények biztosítására, és folyamatosan figyelemmel kíséri a járművek légkondicionáló berendezéseinek működését. Az ellenőrzések eredményei a BKK honlapján is elérhetők, az utasok visszajelzéseit pedig továbbra is várják. A BKK folyamatosan nyomon követi az időjárási helyzet alakulását, és arra kéri az utasokat, hogy utazásaik során gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről.

A július 20-26. ellenőrzés eredménye: 

Nem lesz új a nap és a hőség alatt

Azt is jelezte a közlekedési vállalat, hogy a korábbi hőségriadóknál alkalmazott intézkedésekkel készül a kánikulára. Kérdés, hogy ez elegendő lesz-e, hiszen a legfrissebb ellenőrzések szerint az ellenőrzött BKV-autóbuszoknak csupán 74 százalékában működött megfelelően a légkondicionáló. A közlekedési társaság szerint ugyanakkor a klimatizált ügyfélközpontok, az ingyenes ivóvíz és a járművek folyamatos ellenőrzése megfelelő felkészülést jelent a várható hőhullámra. A BKK folyamatosan nyomon követi az időjárási helyzet alakulását, és arra kéri az utasokat, hogy utazásaik során gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről - fűzték hozzá.

Rendkívüli: elrendelték a legmagasabb fokú hőségriasztást egész Magyarországra – hat napig tart, életveszélyes állapotot okozhat
Újabb, több napon át tartó kánikula éri el Magyarországot, amely már az egészséges szervezetet is komolyan megterhelheti. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hőségben akár egyetlen telefonhívás is életet menthet.

 

Időjárás

Időjárás
984 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu