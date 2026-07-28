Rendkívüli: elrendelték a legmagasabb fokú hőségriasztást egész Magyarországra – hat napig tart, életveszélyes állapotot okozhat

Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére július 30-án, csütörtökön 0 órától augusztus 4-én, kedden 24 óráig – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A hőterhelés legsúlyosabb következménye a hőguta, amely már közvetlen életveszélyt jelent / Fotó: Ladóczki Balázs

A legmagasabb fokozatú riasztásról a HungaroMet előrejelzése alapján döntöttek. A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradtságot és növeli a balesetek kockázatát.

A fokozott verejtékezés folyadék- és elektrolitvesztést okozhat, amely kiszáradáshoz, vérnyomáseséshez, szédüléshez és ájuláshoz vezethet. A hőterhelés legsúlyosabb következménye a hőguta, amely már közvetlen életveszélyt jelent.

Rosszullét esetén az érintettet azonnal hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a teste hűtését, és szükség esetén mentőt kell hívni.

Hőség: naponta huszonötször riasztják a tűzoltókat idős emberekhez

A tartós kánikula különösen veszélyes a szív- és érrendszeri, anyagcsere-, légzőszervi és vesebetegségben szenvedőkre, valamint a demenciával vagy más mentális betegséggel élőkre. Fokozott veszélynek vannak kitéve a 65 év felettiek, a várandós nők, a csecsemők és kisgyermekek, a mozgáskorlátozottak, továbbá a szabadban vagy nagy hőterhelés mellett dolgozók.

A tűzoltókat az idén átlagosan naponta huszonötször riasztották olyan, egyedül élő idős emberekhez, akik több napja nem adtak életjelet.

A hatóságok ezért azt kérik, hogy a hőség alatt mindenki fokozottan figyeljen idős rokonaira és szomszédjaira. Már egy telefonhívással is észlelhető lehet, ha valaki bajba került.

Az idősek csökkent szomjúságérzetük, a kisgyermekek pedig fejletlenebb hőszabályozásuk miatt igényelnek különös odafigyelést.

Ezekben az órákban kerülni kell a fizikai munkát

A rosszullétek elkerüléséhez elsősorban folyamatos vízfogyasztásra van szükség. Az alkoholos, magas koffeintartalmú és cukrozott italokat érdemes kerülni. A nap legmelegebb, 11 és 15 óra közötti időszakában lehetőség szerint hűvös helyen kell tartózkodni, és mellőzni kell a megterhelő fizikai tevékenységet. A lakásokat

napközben ajánlott árnyékolni,

éjszaka pedig átszellőztetni.

A hatóságok könnyű, világos színű ruházat, fejfedő és UV-védelmet biztosító napszemüveg viselését javasolják.

A rendszeresen szedett gyógyszereket az előírt hőmérsékleten kell tárolni, mert a magas hőmérséklet egyes készítmények stabilitását is befolyásolhatja.

Gyermeket vagy háziállatot még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni, az utastér ugyanis percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. Aki bezárt járműben hagyott gyermeket vagy állatot lát, annak azonnal hívnia kell a 112-es segélyhívót.