Kuvaitot és Bahreint is célba vette az iráni rakétazápor – a tűzszünet törékeny, a béke távoli
Nemcsak, hogy újra katonai cselekmények zajlanak az iráni háborúban, egyből eszkalálódni is látszik a konfliktus. Az iráni Forradalmi Gárda szerdán közölte, hogy amerikai katonai létesítményeket vett célba Bahreinben és Kuvaitban, miután az Amerikai Egyesült Államok katonai csapások sorozatát hajtotta végre Irán ellen, válaszul a Hormuzi-szorosban közlekedő tartályhajók elleni támadásokra.
A Reuters értesülései szerint az eleve törékeny tűzszüneti megállapodás újabb súlyos megsértéseként az Iszlám Forradalmi Gárda összehangolt rakéta- és dróntámadást hajtott végre az Egyesült Államok kulcsfontosságú katonai létesítményei ellen, köztük
- a bahreini Bandar Salman térségében,
- az amerikai haditengerészet Ötödik Flottájának körzetében,
- valamint a kuvaiti Ali Al Salem légibázison.
Emellett állításuk szerint lelőttek egy amerikai MQ–9 típusú drónt, amely megpróbálta megzavarni a műveletet. Légiriadó-szirénák szólaltak meg Bahreinben és Kuvaitban, a kuvaiti hadsereg pedig közölte, hogy légvédelmi rendszerei ellenséges rakéta- és dróntámadásokat hárítanak el. Az amerikai hadsereg egyelőre nem kommentálta az iráni támadásokat.
Az Wshington ezt megelőzően újabb katonai csapásokat indított Irán ellen, és visszavonta azt az engedélyt, amely lehetővé tette Irán számára a kőolaj értékesítését, válaszul a Hormuzi-szorosban három tartályhajó ellen végrehajtott támadásokra.
Az Amerikai Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy a művelet során célba vették az Iszlám Forradalmi Gárda több mint 60 kisebb hajóját. A művelet célja az volt, hogy jelentős árat fizettessen Iránnal a hajózás elleni, a tűzszünetet sértő támadások miatt.
„Az iráni erők indokolatlan agressziója egyértelmű és veszélyes megsértése a tűzszünetnek, valamint aláássa a hajózás szabadságát” – közölte a CENTCOM.
Megsértették a tűzszünetet
A NATO főtitkára, Mark Rutte az ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok újabb Irán elleni támadásai teljes mértékben szükségesek voltak.
Ha tűzszünet van érvényben, és Irán lényegében megsérti azt, akkor szerintem kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok határozottan reagáljon
– mondta Rutte.
Irán legfelsőbb egyesített katonai parancsnoksága, a Khatam al-Anbija Központi Parancsnokság kirívó agressziós cselekménynek minősítette az amerikai csapásokat, és megsemmisítő válaszlépést. Teherán kijelentette, hogy nem tűri az Egyesült Államok beavatkozását a Hormuzi-szoros irányításába.
Korábban az iráni média robbanásokról számolt be az ország legfontosabb olajterminálján, Kharg-szigeten, továbbá Kesm (Qeshm) szigetén, valamint a déli Sirik és Bandar Abbász kikötővárosokban. Az iráni Press TV szerint Kharg-sziget déli részén több robbanást lehetett hallani. A CENTCOM közleménye nem tett említést Kharg-szigetről, ahonnan Irán nyersolaj-exportjának mintegy 90 százaléka származik.
Egy amerikai tisztviselő a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy a csapások iráni légvédelmi rendszereket, part menti megfigyelőrendszereket, föld-levegő rakétákat, hajó elleni robotrepülőgépeket, valamint drónindító állásokat vettek célba.
Az iráni események az olaj árát is feljebb tornázták
Az olajárak több mint 3 százalékkal emelkedtek, miután az Egyesült Államok bejelentette ezt az intézkedést.
Egy amerikai tisztviselő korábban azt közölte, hogy a tárgyalófelek továbbra is jóhiszeműen dolgoznak egy végleges megállapodás elérésén Iránnal. A Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés ugyanakkor rendkívüli alkupozíciót biztosít Teheránnak, amely gyakorlatilag lehetővé teszi számára, hogy patthelyzetet alakítson ki a világ legerősebb haderejével szemben.
Elemzők szerint Teherán a hajók elleni támadásokkal ezt az alkupozícióját kívánja demonstrálni, miközben hosszú távú békemegállapodásról tárgyal az Egyesült Államokkal.