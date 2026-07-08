Bajban a borvidékek: a hőség átírja az európai szőlőtermelés jövőjét - már a franciák is riadót fújtak

A francia borvidékeken már most attól tartanak, hogy a hőség és a csapadékhiány érdemben visszaveti az idei szőlőtermést. A probléma nem elszigetelt: Európa bortermelő térségeiben egyre gyakoribbá válik, hogy a termelőknek egyszerre kell megküzdeniük a szőlő esetében a vízhiánnyal, a korábbi érésidővel, a szélsőséges időjárással és a piaci kereslet visszaesésével.

Magyarországon nem csak az aszály okoz gondot, a szőlő tavasszal sok helyen fagykárt is sznevedett és az aranszínű sárgaság is veszélyezteti az ültetvényeket Fotó: Szendi Péter

A Reuters beszámolója szerint Franciaországban a június végi rekordközeli hőhullám, majd az azt követő tartósan forró és száraz időjárás több nagy borvidéken is visszafogta a szőlő fejlődését. Champagne-ban, Bordeaux-ban és Burgundiában is azt tapasztalják a termelők, hogy a bogyók növekedése lelassult, a fiatal ültetvények pedig különösen megszenvedik a vízhiányt. A meteorológiai előrejelzések szerint Franciaország főbb bortermő vidékein július közepéig alig várható csapadék, ami több térségben három hétnél is hosszabb száraz periódust jelenthet.

Szőlő: idén az aszály is szüretel

A francia termelők egyik legnagyobb aggodalma, hogy a szüret rendkívül korán kezdődhet. Champagne-ban akár augusztus 15. körül elindulhat a szedés, ami a Reuters szerint rekordkorai időpont lehet, és nagyjából egy hónappal előzné meg a néhány évtizeddel ezelőtt megszokott időzítést. A térségben jelenleg körülbelül 10 százalékkal kisebb hozamra számítanak a tavalyinál, bár a tényleges bortermelés visszaesését a készletek és tartalékok tompíthatják. Bordeaux-ban és Burgundiában egyelőre óvatosabbak a becslésekkel, de a termelők már most jelentős terméskiesés kockázatáról beszélnek.

A mennyiségi kockázat mellett minőségi kérdések is felmerülnek. A forróság és az aszály önmagában nem feltétlenül rontja a bor minőségét, de megemelheti a szőlő cukortartalmát, ami magasabb alkoholszintet és megváltozott ízprofilt eredményezhet. Ez különösen érzékeny kérdés azoknál a borvidékeknél, ahol a fogyasztók megszokott stílust, savszerkezetet és alkoholszintet várnak el.

Nyomás alatt az európai borágazat

A francia helyzet azért is figyelemre méltó, mert Európa borágazata már eleve nyomás alatt van. Az Európai Unió továbbra is a világ vezető bortermelő térsége: 2020 és 2025 között az éves átlagos uniós bortermelés 157 millió hektoliter volt, 2023-ban pedig az EU adta a világ szőlőterületeinek 44 százalékát, a termelés több mint 60 százalékát és a fogyasztás 48 százalékát.