Bajban a borvidékek: a hőség átírja az európai szőlőtermelés jövőjét - már a franciák is riadót fújtak
A francia borvidékeken már most attól tartanak, hogy a hőség és a csapadékhiány érdemben visszaveti az idei szőlőtermést. A probléma nem elszigetelt: Európa bortermelő térségeiben egyre gyakoribbá válik, hogy a termelőknek egyszerre kell megküzdeniük a szőlő esetében a vízhiánnyal, a korábbi érésidővel, a szélsőséges időjárással és a piaci kereslet visszaesésével.
A Reuters beszámolója szerint Franciaországban a június végi rekordközeli hőhullám, majd az azt követő tartósan forró és száraz időjárás több nagy borvidéken is visszafogta a szőlő fejlődését. Champagne-ban, Bordeaux-ban és Burgundiában is azt tapasztalják a termelők, hogy a bogyók növekedése lelassult, a fiatal ültetvények pedig különösen megszenvedik a vízhiányt. A meteorológiai előrejelzések szerint Franciaország főbb bortermő vidékein július közepéig alig várható csapadék, ami több térségben három hétnél is hosszabb száraz periódust jelenthet.
Szőlő: idén az aszály is szüretel
A francia termelők egyik legnagyobb aggodalma, hogy a szüret rendkívül korán kezdődhet. Champagne-ban akár augusztus 15. körül elindulhat a szedés, ami a Reuters szerint rekordkorai időpont lehet, és nagyjából egy hónappal előzné meg a néhány évtizeddel ezelőtt megszokott időzítést. A térségben jelenleg körülbelül 10 százalékkal kisebb hozamra számítanak a tavalyinál, bár a tényleges bortermelés visszaesését a készletek és tartalékok tompíthatják. Bordeaux-ban és Burgundiában egyelőre óvatosabbak a becslésekkel, de a termelők már most jelentős terméskiesés kockázatáról beszélnek.
A mennyiségi kockázat mellett minőségi kérdések is felmerülnek. A forróság és az aszály önmagában nem feltétlenül rontja a bor minőségét, de megemelheti a szőlő cukortartalmát, ami magasabb alkoholszintet és megváltozott ízprofilt eredményezhet. Ez különösen érzékeny kérdés azoknál a borvidékeknél, ahol a fogyasztók megszokott stílust, savszerkezetet és alkoholszintet várnak el.
Nyomás alatt az európai borágazat
A francia helyzet azért is figyelemre méltó, mert Európa borágazata már eleve nyomás alatt van. Az Európai Unió továbbra is a világ vezető bortermelő térsége: 2020 és 2025 között az éves átlagos uniós bortermelés 157 millió hektoliter volt, 2023-ban pedig az EU adta a világ szőlőterületeinek 44 százalékát, a termelés több mint 60 százalékát és a fogyasztás 48 százalékát.
A klímakockázatok azonban egyre inkább rángatják az európai kínálatot. Az OIV korábbi helyzetképe szerint 2025-ben a globális bortermelés ugyan kismértékben nőtt a nagyon gyenge 2024-es évhez képest, de továbbra is elmaradt az ötéves átlagtól. Európában a francia gyenge termés, a spanyol aszály, valamint a portugáliai és németországi kedvezőtlen időjárás is fékezte a kibocsátást.
Ezt Magyarországon is megérezzük
Magyarországon sem ismeretlen ez a folyamat. A hazai szőlő- és borágazat az elmúlt években egyszerre szembesült az aszállyal, a tavaszi fagykárokkal, a növényegészségügyi kockázatokkal és a fogyasztási szokások átalakulásával. Az aszályos időszak, a nyárra kritikussá váló vízhiánny, valamint az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgasággal is meg kellett küzdeniük a hazai szőlőtermelőknek.
Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy látványosan emelkedett a belföldön értékesített magyar bor ára 2026 első öt hónapjában, miközben a kivitel mennyisége és értéke is visszaesett. A piac kettészakadása különösen érzékenyen érintheti azokat a borászatokat, amelyek a lédig exportból élnek, ugyanakkor a tokaji fehérborok külföldi árának növekedése kedvező kivételt jelent.
A magyarországi helyzetet tovább nehezíti, hogy az aszály idén nyáron ismét erős agrárkockázattá vált. A HungaroMet július eleji agrometeorológiai elemzése már a talajnedvesség jelentős hiányát és a nyári növényekre vonatkozó mezőgazdasági aszályszint romlását mutatta be, vagyis a vízhiány nemcsak a szántóföldi kultúrákat, hanem a tartós ültetvényeket is stressz alatt tarthatja.
A szőlőtermesztésben a klímaváltozás hatása különösen összetett. A Másfélfok magyar borászokat és kutatókat megszólaltató anyaga szerint a hőmérséklet emelkedése gyorsítja a szőlő fejlődését, ami korábbi szüretekhez vezet, ugyanakkor növeli a tavaszi fagykár kockázatát is, mert az egyre korábbi rügyezést még könnyen elérhetik a hidegbetörések. Emellett a csapadék mennyisége és eloszlása is átalakul: hosszabb aszályos időszakok, szélsőségesebb évjáratok és új növényvédelmi problémák jelenhetnek meg.
Kevesebb szőlő, magasabb borár?
A termelőknek egyre inkább alkalmazkodási pályákban kell gondolkodniuk: vízvisszatartásban, talajkímélő művelésben, fajtaválasztásban, árnyékolásban, öntözési lehetőségekben, valamint a borstílusok újragondolásában. Az Alföldhöz hasonló, vízhiánynak erősebben kitett térségekben hosszabb távon az is kérdéssé válhat, hogy a jelenlegi termesztési szerkezet mindenhol fenntartható-e.
A fogyasztók oldaláról ez nem feltétlenül azonnali borárrobbanást jelent, de a termelési kockázatok tartósan beépülhetnek az árakba. Ha a francia, spanyol, olasz vagy magyar borvidékeken egyszerre romlik a terméskilátás, az az alapanyagpiacon gyorsan szűkebb kínálatot és magasabb szőlőárakat hozhat. A borászatok mozgástere ár szempontjából ugyanakkor korlátozott, mert a borfogyasztás Európa több országában csökken, a fiatalabb fogyasztók megszólítása pedig egyre nehezebb feladat.