A 4iG is részt vett a NATO-csúcson, tovább erősítenék a kapcsolatokat a török védelmi iparral

A 4iG elnök-vezérigazgatója Haluk Görgün, a török Védelmi Ipari Elnökség (SSB) vezetőjének meghívására vett részt a NATO-csúcstalálkozóhoz és a Védelmi Ipari Fórumhoz kapcsolódó hivatalos török fogadáson, ahol a nemzetközi védelmi ipar vezető szereplőivel folytatott egyeztetéseket az ágazat jövőjéről és az együttműködési lehetőségekről - közölte a 4iG szerda reggel.

Jászai Gellért (balról), a 4iG elnöke Haluk Görgünnel, az SBB vezetőjével / Forrás: 4iG

A 4iG csoport az elmúlt időszakban több stratégiai jelentőségű megállapodást kötött Törökország meghatározó védelmi ipari és befektetési szereplőivel. A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. a Nurol Makinával kötött megállapodása alapján 2030-ig kizárólagos magyarországi disztribútori jogot szerzett a Gidrán 4x4 páncélozott taktikai járművek értékesítésére. Az együttműködés kiegészíti a Rába és a Nurol Makina között fennálló ipari-gyártási kapcsolatot, amelynek révén a Gidrán-program teljes magyarországi értéklánca - a gyártástól az értékesítésen át a karbantartásig - összehangoltan valósulhat meg.

A 4iG csoport űr és védelmi ipari holdingja emellett együttműködik az Aselsannal egy magyarországi vegyesvállalat létrehozásának előkészítésében is. A tervezett együttműködés célja - amelyről a felek előzetes megállapodást is kötöttek tavaly decemberben - védelmi kommunikációs rendszerek, távirányítású fegyverállomások, drónelhárító és légvédelmi megoldások, valamint kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, gyártása és értékesítése Magyarországon.

A NATO-csúcstalálkozó első napján a tagországok vezetői megerősítették elkötelezettségüket a szövetség védelmi képességeinek erősítése mellett, és a következő években a védelmi kiadások növelését helyezték kilátásba. Ez új lehetőségeket teremthet a technológiai fejlesztések, az ipari kapacitásbővítés, valamint az európai és transzatlanti védelmi ipari együttműködések számára, amelyek a magyar védelmi ipar szereplői előtt is új növekedési pályákat nyithatnak meg.