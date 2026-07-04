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tőzsde
Jászai Gellért
4iG

A 4iG is részt vett a NATO-csúcson, tovább erősítenék a kapcsolatokat a török védelmi iparral

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Jászai Gellért a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. vezetőivel együtt látogatott Ankarába, a török Védelmi Ipari Elnökség (SSB) vezetőjének meghívására. A 4iG csoport elnök-vezérigazgatóját meghívó SSB a török állam védelmi ipari fejlesztésekért, hadiipari beszerzésekért és a fegyveres erők modernizációjáért felelős stratégiai intézménye, amely közvetlenül a török elnök irányítása alatt működik, és meghatározó szerepet játszik az ország védelmi iparának nemzetközi pozíciójának erősítésében.
VG
2026.07.08, 08:52

A 4iG elnök-vezérigazgatója Haluk Görgün, a török Védelmi Ipari Elnökség (SSB) vezetőjének meghívására vett részt a NATO-csúcstalálkozóhoz és a Védelmi Ipari Fórumhoz kapcsolódó hivatalos török fogadáson, ahol a nemzetközi védelmi ipar vezető szereplőivel folytatott egyeztetéseket az ágazat jövőjéről és az együttműködési lehetőségekről - közölte a 4iG szerda reggel.

4iG
Jászai Gellért (balról), a 4iG elnöke  Haluk Görgünnel, az SBB vezetőjével  / Forrás: 4iG

A 4iG csoport az elmúlt időszakban több stratégiai jelentőségű megállapodást kötött Törökország meghatározó védelmi ipari és befektetési szereplőivel. A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. a Nurol Makinával kötött megállapodása alapján 2030-ig kizárólagos magyarországi disztribútori jogot szerzett a Gidrán 4x4 páncélozott taktikai járművek értékesítésére. Az együttműködés kiegészíti a Rába és a Nurol Makina között fennálló ipari-gyártási kapcsolatot, amelynek révén a Gidrán-program teljes magyarországi értéklánca - a gyártástól az értékesítésen át a karbantartásig - összehangoltan valósulhat meg.

A 4iG csoport űr és védelmi ipari holdingja emellett együttműködik az Aselsannal egy magyarországi vegyesvállalat létrehozásának előkészítésében is. A tervezett együttműködés célja - amelyről a felek előzetes megállapodást is kötöttek tavaly decemberben - védelmi kommunikációs rendszerek, távirányítású fegyverállomások, drónelhárító és légvédelmi megoldások, valamint kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, gyártása és értékesítése Magyarországon.

A NATO-csúcstalálkozó első napján a tagországok vezetői megerősítették elkötelezettségüket a szövetség védelmi képességeinek erősítése mellett, és a következő években a védelmi kiadások növelését helyezték kilátásba. Ez új lehetőségeket teremthet a technológiai fejlesztések, az ipari kapacitásbővítés, valamint az európai és transzatlanti védelmi ipari együttműködések számára, amelyek a magyar védelmi ipar szereplői előtt is új növekedési pályákat nyithatnak meg.

 

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