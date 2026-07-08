Újabb adókat vethet ki Brüsszel: drágulhatnak a repülőjegyek és a cukor is

A következő hosszú távú uniós költségvetés finanszírozását biztosító, új bevételi források között több terv is szerepel. A tagállamok brüsszeli nagyköveteit tömörítő Coreper szerdán a repülőjegyek és a cukor megadóztatásának lehetőségét vitatja meg.

Újabb adókat vethet ki Brüsszel / Fotó: matunka

Bár egyik ötlet sem teljesen új, illetve néhány ország tagállami szinten már megadóztatja a légi közlekedést, ha a tervek megvalósulnak, akkor uniós normává válhat a repülőjegyeket sújtó teher.

A repülőjegyek adójáról

Az Európai Unióban az általános áfakulcsok 17 és 27 százalék között mozognak, amelyek a legtöbb szolgáltatásra és termékre vonatkoznak, az ebből származó bevétel egy része pedig az uniós költségvetésbe kerül. Mivel a nemzetközi repülőjegyek jelenleg mentesülnek az áfa alól, ezért értékesítésük nem jelent bevételt Brüsszelnek.

Amennyiben a terv megvalósulna, az utasoknak egy jelentős áremelkedéssel kellene számolniuk.

Néhány tagállam nemzeti szinten valamilyen formában most is megadóztatja a légi közlekedést. Korábban

Ausztria,

Franciaország,

Németország,

Olaszország,

Hollandia,

Portugália, valamint

Svédország kormánya vezetett be hasonló intézkedést.

A tervezett cukoradó

A cukorra kivetett adó korábban már létezett, azonban akkor a közös agrárpolitikához kapcsolódott és 2017-ben kivezetésre került, most pedig más megfontolások alapján és feltehetően új formában térhet vissza.

Az Európai Bizottság korábban már felvetette egy uniós szintű adóteher bevezetését, amely a magas zsír-, cukor- és sótartalmú ultrafeldolgozott élelmiszerekre vonatkozna.

A megfontolás mögött a szív- és érrendszeri betegségek visszaszorítása állt.

Habár egyelőre az adókulcsok értéke egyelőre nem ismert, kidolgozott jogszabálytervezet még nem létezik, annyit lehet tudni, hogy az új potenciális bevételi források 66 milliárd eurónyi (nagyjából 23,5 ezermilliárd forint) forrást biztosítanának a 2028-2034-es költségvetési ciklusban.

A cukoradó ötletét érdemes megvizsgálni, és meg kell nézni mekkora saját forrást hozna

− nyilatkozta Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök az Euractivnak, majd arról is beszélt, hogy további adóterhek lehetséges bevezetése is napirenden van.