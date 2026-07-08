Itt vannak a friss meggyárak: meggyválság jöhet, gyenge termés és fogyó export sújtja az ágazatot

A tavalyinál is gyengébb lehet az idei magyar meggytermés, miközben több külpiacon már az év első hónapjaiban visszaesett a hazai feldolgozott meggy kivitele. Az Agrárközgazdasági Intézet friss piaci jelentése szerint a kedvezőtlen időjárás nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unió legnagyobb meggytermelőjénél, Lengyelországban is komoly bizonytalanságot okoz.

Kevesebb meggy termett és harminc százalákkal esett az ára - ez nem sok jót ígér a termelőknek (a kép illusztráció) Fotó: Lang Róbert

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Magyarország meggytermése 2015 és 2025 között 51 ezer és 83,5 ezer tonna között alakult. Tavaly a fagykárok miatt, a termés 18 százalékkal, 51 ezer tonnára csökkent az előző évihez képest. Az idei kilátások ennél is kedvezőtlenebbek: szakértői becslések szerint a 2026-os termés a kedvezőtlen időjárás miatt 20–30 százalékkal maradhat el a 2025. évitől.

Ez különösen érzékenyen érintheti az ágazatot, mert Magyarország a világ legnagyobb frissmeggy-exportőre. A KSH adatai szerint 2025-ben a frissmeggy-külkereskedelemben 8,71 ezer tonnás többlet keletkezett: a 9,65 ezer tonnás exporttal szemben mindössze 935,3 tonna import állt.

Meggy: várható termés, árak

A feldolgozott termékeknél is erős a magyar exportpozíció, de az idei év gyengén indult. Fagyasztott meggyből Magyarország 2025-ben nettó exportőr volt, a külkereskedelmi többlet 4,91 ezer tonnát tett ki. Az export 5,47 ezer tonna volt, az import pedig 564 tonna. Az idei év első öt hónapjában ugyanakkor a fagyasztott meggy kivitele 37 százalékkal, 678,2 tonnára esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Belgiumba 6 százalékkal kevesebb, 342,7 tonna, Ausztriába pedig 32 százalékkal kevesebb, 123,1 tonna fagyasztott meggy került.

Még nagyobb visszaesés látszik a cseresznye- és meggykonzervek piacán. Magyarország 2025-ben ebből a termékkörből is nettó exportőr volt: a külkereskedelmi többlet 16,7 ezer tonnát ért el, miután az export 17,4 ezer tonna volt, az import pedig 751,9 tonna. Január és május között azonban a kivitel 57 százalékkal, 2,54 ezer tonnára csökkent. A legnagyobb célpiacnak számító Németországba 1,13 ezer tonna cseresznye- és meggykonzervet szállítottak, ami 61 százalékos visszaesést jelent.