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termés
Agrárközgazdasági Intézet
meggytermés
meggy

Itt vannak a friss meggyárak: meggyválság jöhet, gyenge termés és fogyó export sújtja az ágazatot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nehéz szezon elé nézhet a magyar meggyágazat: a kedvezőtlen időjárás miatt akár 20–30 százalékkal is visszaeshet a termés, miközben a feldolgozott meggy kivitele már az év első hónapjaiban látványosan csökkent. A helyzetet tovább súlyosbíthatja, ha a külföldi szezonális munkaerő korlátozása miatt nem lesz elég ember a betakarításra.
Dénes Zoltán
2026.07.08, 10:38

A tavalyinál is gyengébb lehet az idei magyar meggytermés, miközben több külpiacon már az év első hónapjaiban visszaesett a hazai feldolgozott meggy kivitele. Az Agrárközgazdasági Intézet friss piaci jelentése szerint a kedvezőtlen időjárás nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unió legnagyobb meggytermelőjénél, Lengyelországban is komoly bizonytalanságot okoz.

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Kevesebb meggy termett és harminc százalákkal esett az ára - ez nem sok jót ígér a termelőknek (a kép illusztráció) Fotó: Lang Róbert

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Magyarország meggytermése 2015 és 2025 között 51 ezer és 83,5 ezer tonna között alakult. Tavaly a fagykárok miatt, a termés 18 százalékkal, 51 ezer tonnára csökkent az előző évihez képest. Az idei kilátások ennél is kedvezőtlenebbek: szakértői becslések szerint a 2026-os termés a kedvezőtlen időjárás miatt 20–30 százalékkal maradhat el a 2025. évitől.

Ez különösen érzékenyen érintheti az ágazatot, mert Magyarország a világ legnagyobb frissmeggy-exportőre. A KSH adatai szerint 2025-ben a frissmeggy-külkereskedelemben 8,71 ezer tonnás többlet keletkezett: a 9,65 ezer tonnás exporttal szemben mindössze 935,3 tonna import állt.

Meggy: várható termés, árak

A feldolgozott termékeknél is erős a magyar exportpozíció, de az idei év gyengén indult. Fagyasztott meggyből Magyarország 2025-ben nettó exportőr volt, a külkereskedelmi többlet 4,91 ezer tonnát tett ki. Az export 5,47 ezer tonna volt, az import pedig 564 tonna. Az idei év első öt hónapjában ugyanakkor a fagyasztott meggy kivitele 37 százalékkal, 678,2 tonnára esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Belgiumba 6 százalékkal kevesebb, 342,7 tonna, Ausztriába pedig 32 százalékkal kevesebb, 123,1 tonna fagyasztott meggy került.

Még nagyobb visszaesés látszik a cseresznye- és meggykonzervek piacán. Magyarország 2025-ben ebből a termékkörből is nettó exportőr volt: a külkereskedelmi többlet 16,7 ezer tonnát ért el, miután az export 17,4 ezer tonna volt, az import pedig 751,9 tonna. Január és május között azonban a kivitel 57 százalékkal, 2,54 ezer tonnára csökkent. A legnagyobb célpiacnak számító Németországba 1,13 ezer tonna cseresznye- és meggykonzervet szállítottak, ami 61 százalékos visszaesést jelent.

A belföldi piacon a magyar meggy a 23. héten jelent meg a Budapesti Nagybani Piacon, kilogrammonként 1500 forintos áron. Az AKI PÁIR adatai szerint a meggy termelői ára a 23–27. héten átlagosan 1244 forint volt kilogrammonként, ami 30 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.

Vegyes kilátások Európában

 Törökországban a statisztikai hivatal adatai szerint a cseresznye- és meggyfélék termése az idén több mint kétszeresére nőtt a tavalyi rendkívül alacsony bázishoz képest. Szerbiában szintén erős javulás várható: az előrevetítés szerint a meggytermés 96 százalékkal, 79 ezer tonnára emelkedett a 2025-ös gyenge év után.

Németországban mérsékeltebb növekedésre számítanak. Az első termésbecslés szerint 10,8 ezer tonna meggy teremhet, ami 9,6 százalékkal haladná meg a tavalyi mennyiséget. A tízéves átlaghoz képest ugyanakkor ez még mindig 6,8 százalékos elmaradást jelent. Ennek egyik fő oka, hogy a német meggytermő terület 2016 óta körülbelül negyedével, 25,2 százalékkal zsugorodott.

Az unió legnagyobb meggytermelőjének számító Lengyelországban viszont kedvezőtlenek a kilátások. A termést tavaszi fagyok, aszály, heves esőzések és jégeső is sújtotta, ezért szakértők szerint az idei mennyiség jelentősen elmaradhat a tavalyitól.

Veszélyes a külföldi munkaerő tiltása

A külföldi munkaerő korlátozása további kockázatot jelenthet a meggyágazatnak, mert a betakarítás rövid idő alatt nagy létszámot igényel. Ha nincs elegendő szezonális munkás, a termés egy része a fákon maradhat, romolhat az alapanyag minősége, és a feldolgozóipar is kevesebb árut kaphat. Ez különösen érzékeny helyzetben érné a magyar ágazatot, amelyben az idei termés a kedvezőtlen időjárás miatt eleve 20–30 százalékkal elmaradhat a tavalyitól, miközben a fagyasztott meggy és a cseresznye-meggykonzerv kivitele már az év első öt hónapjában jelentősen visszaesett.

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