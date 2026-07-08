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tőzsde
OTP
4iG

Leszálló ágban maradt az OTP, folytatódik a 4iG csoport hegymenete

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Feljebb kúszott a BUX szerda reggel. A közel-keleti ütésváltás tovább rontotta a hangulatot a nemzetközi tőkepiacokon, az OTP is gyengén kezdte a napot, ám a Mol és a Richter pluszba segítette a magyar részvényindexet.
Murányi Ernő
2026.07.08, 09:25
Frissítve: 2026.07.08, 09:41

Az európai részvényindexek várhatóan eséssel indítanak szerdán, legalábbis erre utalnak a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedés adatai, a befektetői hangulatot újfent a geopolitikai feszültségek árnyékolták be. 

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Leszálló ágban maradt az OTP, folytatódik a 4iG csoport hegymenete / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A figyelem egyrészt Ankarára irányul, ahol az államfők a NATO-csúcstalálkozó második napját kezdik meg. Másfelől Donald Trump amerikai elnök kedden késő este támadássorozatot indított Irán ellen, amelyre Irán gyors megtorlással válaszolt, célba véve az amerikai katonai létesítményeket.

Ehhez képest a pesti börze vezető indexe 0,1 százalékkal emelkedve, 141 815 ponton kezdte a kereskedést.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP részvényei a keddi lejtmenetet folytatva, 0,3 százalékkal, 45 650 forintra gyengültek. 

 OTP részvény
OTP részvény12:56:46
Árfolyam: 44 820 HUF -970 / -2,16 %
Forgalom: 13 906 576 560 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol papírjai ellenben 0,4 százalékkal, 3910 forintra erősödtek. A közel-keleti ütésváltás nyomán a Brent hordónkénti jegyzése 3,2 százalékkal, 76,56 dollárra ugrott.

 MOL részvény
MOL részvény12:56:21
Árfolyam: 3 914 HUF +20 / +0,51 %
Forgalom: 736 285 778 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter is erősödéssel startolt el. A gyógyszergyártó kurzusa 0,8 százalékkal, 12 380 forintra nőtt, amit a forint gyengülése is támogathatott.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:57:04
Árfolyam: 11 950 HUF -330 / -2,76 %
Forgalom: 767 925 160 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei 2670 forinton rajtoltak, ez az árfolyam 0,2 százalékkal múlja alul a papír előző délutáni záróárát.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:52:08
Árfolyam: 2 640 HUF -34 / -1,29 %
Forgalom: 256 049 874 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Felszálló ágban maradt viszont a 4iG, a keddi markáns erősödés után szerda reggel újabb 1,6 százalékkal, 2042 forintra nőtt az árfolyam. Jászai Gellért részt vesz a NATO-csúcs védelmi ipari kísérő rendezvényén.

 4IG részvény
4IG részvény12:56:31
Árfolyam: 1 979 HUF -31 / -1,57 %
Forgalom: 191 642 503 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 A Rába kurzusa is kíséri az anyacégét, 3,6 százalékkal, 2560 forintra nőtt. 

 RABA részvény
RABA részvény12:01:10
Árfolyam: 2 420 HUF -50 / -2,07 %
Forgalom: 9 966 415 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint a kedd esti gyenge szintjén ragadt. Az eurót 356 forinton jegyezték reggel 9 körül a bankközi devizapiacon.

 

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