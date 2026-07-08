Az európai részvényindexek várhatóan eséssel indítanak szerdán, legalábbis erre utalnak a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedés adatai, a befektetői hangulatot újfent a geopolitikai feszültségek árnyékolták be.

Leszálló ágban maradt az OTP, folytatódik a 4iG csoport hegymenete / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A figyelem egyrészt Ankarára irányul, ahol az államfők a NATO-csúcstalálkozó második napját kezdik meg. Másfelől Donald Trump amerikai elnök kedden késő este támadássorozatot indított Irán ellen, amelyre Irán gyors megtorlással válaszolt, célba véve az amerikai katonai létesítményeket.

Ehhez képest a pesti börze vezető indexe 0,1 százalékkal emelkedve, 141 815 ponton kezdte a kereskedést.