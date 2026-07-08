Rendkívüli

Áttörés a NATO-csúcson: Magyar Péter beleegyezett a kétoldalú tárgyalásba Zelenszkijjel – Magyarország hatalmas fegyverkezést hajt végre 2035-ig

Deviza
EUR/HUF355,49 +0,18% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF415,8 +0,08% CHF/HUF385,51 +0,19% PLN/HUF82,62 +0,17% RON/HUF67,91 +0,16% CZK/HUF14,66 +0,01% EUR/HUF355,49 +0,18% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF415,8 +0,08% CHF/HUF385,51 +0,19% PLN/HUF82,62 +0,17% RON/HUF67,91 +0,16% CZK/HUF14,66 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kiskereskedelem
kávé
Aldi

Nagy hírt közölt Magyarország egyik legnagyobb boltja: azonnali árcsökkentést hajt végre, leárazza a magyarok kedvenc termékét – már él az akció

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Július 8-tól él érvényesek az új árak, a kiskereskedelmi lánc minden magyarországi egységében. Szerdától csökkenti a Barissimo kávécsalád árait az Aldi.
VG
2026.07.08, 08:11
Frissítve: 2026.07.08, 08:14

Folytatja tartós árcsökkentési programját az Aldi Magyarország: július 8-tól összesen 13 Barissimo kávé és kávés italpor árát mérsékli. Az érintett termékek között szemes és őrölt kávék, instant és kapszulás változatok, valamint koffeintartalmú és koffeinmentes alternatívák egyaránt megtalálhatók

Budapest,,Hungary,-,August,15,,2021:,Aldi,Logo,On,The
Csökkenti a Barissimo kávécsalád árait az Aldi / Fotó: Raketir / Shutterstock

A kiskereskedelmi lánc szerdai közleménye szerint a mostani árcsökkentés egy olyan termékkategóriát érint, amely a magyar háztartások jelentős részében a napi rutin része, így az intézkedés közvetlen megtakarítást jelenthet a vásárlók számára. Az új árak országszerte, valamennyi Aldi-áruházban egységesen érvényesek. A tartósan árcsökkentett termékek között a klasszikus őrölt és szemes kávék mellett kapszulás és instant változatok is megtalálhatók, így a kínálat a különböző fogyasztói igényeket egyaránt lefedi. A tartósan árcsökkentett termékek között a koffeintartalmú kávék mellett koffeinmentes alternatívák is találhatók.

Néhány példa az árcsökkentéssel érintett termékekre:

  • Barissimo Kávékapszula, Nespresso®-kompatibilis, 10 db 899 forint helyett 769 forint
  • Barissimo Kávé Gold koffeinmentes instant kávé, 200 g 2299 forint helyett 1999 forint
  • Barissimo Crema & Aroma szemes kávé, 1 kg 4899 forint helyett 4699 forint
  • Barissimo Espresso Classico szemes kávé, 1 kg 5299 forint helyett 4999 forint

Új helyen a kávék az Aldiban

Az kiskereskedelmi lánc közleménye kiemelte azt is, hogy országos szintű, immár 124 áruházában megvalósított üzletátalakításának eredményeként a kávék is új helyre kerültek: a tejtermékes hűtőkkel szemben találhatóak. A következetes elrendezésnek köszönhetően az átalakított eladóterekben a vásárlók gyorsabban és könnyebben megtalálják a számukra fontos termékeket.

„A kávé sok vásárlónk számára a napi bevásárlás egyik állandó eleme. Célunk, hogy a Barissimo termékek esetében is a lehető legjobb ár-érték arányt kínáljuk, ezért a beszerzési oldalon elért előnyöket most ismét közvetlenül a vásárlók javára érvényesítjük” – mondta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.  

A magyar infláció elképeszti Európát: az élelmiszer még olcsóbb is lett

A júniusi éves infláció 1,7 százalék volt, míg havi összevetésben stagnáltak a fogyasztói árak – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett gyorsjelentéséből. A maginfláció 2,0 százalékra, a nyugdíjas fogyasztóiár-index 1,4 százalékra, a harmonizált fogyasztóiár-index pedig 2,1 százalékra adódott.

Az árak alakulását továbbra is elsősorban a szolgáltatások emelkedése befolyásolta. Ez a termékkör átlagosan 4,0 százalékkal drágult egy év alatt.

Infláció

Infláció
625 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu