Nagy hírt közölt Magyarország egyik legnagyobb boltja: azonnali árcsökkentést hajt végre, leárazza a magyarok kedvenc termékét – már él az akció

Folytatja tartós árcsökkentési programját az Aldi Magyarország: július 8-tól összesen 13 Barissimo kávé és kávés italpor árát mérsékli. Az érintett termékek között szemes és őrölt kávék, instant és kapszulás változatok, valamint koffeintartalmú és koffeinmentes alternatívák egyaránt megtalálhatók

Csökkenti a Barissimo kávécsalád árait az Aldi / Fotó: Raketir / Shutterstock

A kiskereskedelmi lánc szerdai közleménye szerint a mostani árcsökkentés egy olyan termékkategóriát érint, amely a magyar háztartások jelentős részében a napi rutin része, így az intézkedés közvetlen megtakarítást jelenthet a vásárlók számára. Az új árak országszerte, valamennyi Aldi-áruházban egységesen érvényesek. A tartósan árcsökkentett termékek között a klasszikus őrölt és szemes kávék mellett kapszulás és instant változatok is megtalálhatók, így a kínálat a különböző fogyasztói igényeket egyaránt lefedi. A tartósan árcsökkentett termékek között a koffeintartalmú kávék mellett koffeinmentes alternatívák is találhatók.

Néhány példa az árcsökkentéssel érintett termékekre:

Barissimo Kávékapszula, Nespresso®-kompatibilis, 10 db 899 forint helyett 769 forint

Barissimo Kávé Gold koffeinmentes instant kávé, 200 g 2299 forint helyett 1999 forint

Barissimo Crema & Aroma szemes kávé, 1 kg 4899 forint helyett 4699 forint

Barissimo Espresso Classico szemes kávé, 1 kg 5299 forint helyett 4999 forint

Új helyen a kávék az Aldiban

Az kiskereskedelmi lánc közleménye kiemelte azt is, hogy országos szintű, immár 124 áruházában megvalósított üzletátalakításának eredményeként a kávék is új helyre kerültek: a tejtermékes hűtőkkel szemben találhatóak. A következetes elrendezésnek köszönhetően az átalakított eladóterekben a vásárlók gyorsabban és könnyebben megtalálják a számukra fontos termékeket.

„A kávé sok vásárlónk számára a napi bevásárlás egyik állandó eleme. Célunk, hogy a Barissimo termékek esetében is a lehető legjobb ár-érték arányt kínáljuk, ezért a beszerzési oldalon elért előnyöket most ismét közvetlenül a vásárlók javára érvényesítjük” – mondta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.