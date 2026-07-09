A gyászmenet útját is elérte a háború: amerikai csapás rázta meg Iránt – teljesen megbénult a vasúti közlekedés
Új szintre emelkedett az amerikai-iráni konfliktus: az Egyesült Államok vasúti hidakat támadott azon az útvonalon, amelyen zarándokok milliói indultak a néhai Ali Hamenei ajatollah temetésére Mashhadba. A támadások miatt megbénult a vasúti közlekedés, miközben a felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást.
A síita szent városban csütörtökön helyezik végső nyugalomra Ali Hameneit, aki a februári amerikai–izraeli támadások első hullámában vesztette életét.
A légicsapások miatt leállt a Teheránból és az ország déli térségeiből Mashhad felé tartó vasúti közlekedés.
Az egyik rakéta egy, a várostól mintegy 55 kilométerre fekvő hidat semmisített meg, míg egy másik csapás a Gorgan–Incse Borun vasútvonal egyik átkelőjét érte. Ez az útvonal nemcsak belföldi személyszállítási kapcsolat, hanem fontos árufuvarozási folyosó Közép-Ázsia felé is.
Az iráni vezetés szerint a támadások tudatos provokációt jelentettek a hatnapos gyászszertartás idején. A külügyminisztérium úgy fogalmazott, Washington ismét bizonyította, hogy nem érti az iráni társadalom hazafias összetartását.
Összeomlott az amerikai-iráni tűzszünet
Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint az elmúlt két napban mintegy 90 katonai célpontot támadtak, hogy tovább gyengítsék Irán képességét a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni akciókra. A közlemény ugyanakkor nem tért ki arra, miért értek csapások közlekedési és energetikai infrastruktúrát is.
Irán válaszul rakéta- és dróntámadásokat indított amerikai katonai bázisok ellen Kuvaitban, Bahreinben és Katarban, miközben újabb légicsapásokról számoltak be az ország délkeleti részén is. Az iráni egészségügyi minisztérium szerint a két napos amerikai támadássorozatban legalább 14 ember meghalt, közel 80-an pedig megsérültek.
A feszültséget tovább növeli, hogy Donald Trump amerikai elnök már kijelentette: a korábban megkötött tűzszünetet befejezettnek tekinti. A két fél továbbra is egymást hibáztatja a megállapodás megszegéséért, miközben a Hormuzi-szoros körüli vita ismét a nyílt katonai összecsapások irányába sodorja a térséget.
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Az Egyesült Államok újabb nagyszabású légicsapásokat hajtott végre Irán ellen: a CENTCOM közlése szerint július 8-án mintegy 90 katonai célpontot támadtak a Hormuzi-szoros hajózási biztonságát fenyegető iráni képességek gyengítése érdekében. Washington szerint a légicsapás azután indult, hogy Irán megsértette a tűzszünetet és három kereskedelmi hajót támadott meg a stratégiai fontosságú tengeri útvonalon.