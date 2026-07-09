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Orbán Viktor
látogatás
Lengyelország

Kiszivárgott, Orbán Viktor külföldre megy: meglepő, kikkel fog tárgyalni – Magyar Péternek ez nagyon nem fog tetszeni

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Lengyel sajtóértesülések szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök szombaton Lengyelországba látogat. Az Onet értesülései szerint többek között találkozik a Jog és Igazságosság (PiS) párt elnökével, Jarosław Kaczyńskival is. A találkozó alkalmat adhat Orbán és Kaczyński, illetve a Fidesz és a PiS közötti kapcsolat normalizálására, amit az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos eltérő álláspontjaik miatti konfliktus erősen megterhelt.
VG
2026.07.09, 18:18
Frissítve: 2026.07.09, 18:20

A lengyel lap szerint Orbán közelgő látogatása annak a politikai ellenoffenzívának a része, amelyet az áprilisi parlamenti választások elvesztését követően indított el. Néhány héttel ezelőtt Brüsszelbe utazott, ahol részt vett a Patrióták Európáért nevű jobboldali politikai tömörülés rendezvényén.

Orbán Viktor
Orbán Viktor lengyel sajtóértesülések szerint Lengyelországba látogat szombaton
Fotó: M1 / Facebook

Eltérő álláspontok Ukrajnával kapcsolatban Orbánnál és Kaczyński-nél

Jarosław Kaczyński és a PiS hosszú éveken át Orbán Viktor legközelebbi európai szövetségesei közé tartoztak, kapcsolatuk azonban megromlott az Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatos eltérő álláspontok miatt. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor a PiS Ukrajnával kapcsolatos álláspontja is kritikusabbá vált, ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a két vezető politikus és a pártjaik közötti kapcsolat normalizálódjon és közös nevezőket alakíthassanak ki egyes kérdésekben.

Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, az április 12-i választási vereség után Orbán Viktor mintegy két hónapos kihagyást követően, június elején tért vissza először Brüsszelbe. A látogatás apropója a Patrióták Európáért nevű politikai szövetség hagyományos csúcstalálkozója volt, amelyet minden alkalommal az Európai Tanács ülése előtt tartanak.

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