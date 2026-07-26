Vitézy Dávid merészet ígért iskolakezdésre, megszerelik az összes elromlott autóbuszt – összeomlás szélén a nyári közlekedés

A közlekedési és beruházási miniszter még tegnap ellátogatott a fóti Volán javítóközpontba, ahonnan beszámolt az éppen folyamatban levő javítási munkákról. Azt írta, hogy a szerelők a hét minden napján, napi 24 órában dolgoznak azon, hogy a buszok újra forgalomba álljanak, ugyanis alkatrészhiány miatt álló buszok, lejárt szerződések, elmaradt beszerzések és akadozó ellátás nehezítették a működés.

Vitézy Dávid szerint a buszok alkatrészhiány miatt álltak a javítóban/Fotó: Facebook (Vitézy Dávid hivatalos oldala)

Vitézy Dávid ebben az ügyben is Lázár Jánost okolta, úgy fogalmazott, a helyzet azért alakulhatott ki, „mert Lázár János és az emberei még a beszerzési és logisztikai rendszereket is gyakorlatilag tönkretették a MÁV-csoportnál. A dolgozók helytállásának és az új vezetés gyors döntéseinek köszönhetően azonban mára jelentősen javult a helyzet, őszre pedig reményeink szerint megszüntetjük a legsúlyosabb problémákat."

Nagyot vállalt Vitézy Dávid

A miniszter vasárnap posztolt videójában arról is beszélt, májusban már 290 busz állt alkatrészhiány miatt. Bejelentette: ma ez a szám már 170-re csökkent, és világossá tette a célt, szeptemberre egyetlen járat se maradjon ki azért, mert nincs alkatrész. Arról is beszélt, hogy a járatkimaradások miatt az összeomlás szélén állt a távolsági autóbuszközlekedés. A kialakult helyzet oka szerinte az volt, hogy az előző kormányzat túlzottan központosította a beszerzést, minden folyamat lelassult, és ez vezetett egy ellátási krízishez.

Minisztériumi jóváhagyás kellett egy ablaktörlő vagy egy zsemle. beszerzéshez is

- magyarázta Vitézy. A régi szerződések lejártak, így a javításokat nem tudták elvégezni. Azt is kiemelte, hogy a nyári, eseményekkel zsúfolt időszakban működniük kell a buszoknak, a hétvégi Forma1 forgalmának ellátását jelenleg is 40 busz végzi - fűzte hozzá.

Buszok készenlétben, tele a Volán boxutcája - írta a miniszter/ Fotó: Facebook/VitézyDávid

A miniszternek nagy tervei vannak a budapesti autóbuszközlekedéssel kapcsolatban is, mint korábban elmondta, buszsávot terveznek a Budakeszi útra. „Ezzel azt tudnánk elérni, hogy a mai reggeli dugós időszakhoz képest ezek a buszsávok így együtt egy körülbelül 20 perces gyorsulást hoznának. És ma az a legnagyobb baj Budakeszi esetében, hogy valójában próbálhatjuk meggyőzni az embereket, hogy tegyék le az autójukat, és jöjjenek inkább busszal, de valójában a busz ugyanolyan lassú” – mondta a miniszter.