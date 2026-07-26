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tőzsde
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luxus

Olcsó a luxusrészvény, különösen öt cég roppant kecsegtető

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Morningstar szerint most kell lecsapni. Hemzseg az alulértékelt részvényektől a globális luxusszektor.
Murányi Ernő
2026.07.26, 14:06

Gyengén muzsikáltak idén a globális luxusrészvények, s ez odáig fajult, hogy a Morningstar elemzői szerint most már egyik-másik papír kiváló vételi lehetőséget kínál.

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Olcsó a luxus, különösen öt cég roppant kecsegtető / Fotó: Hans Lucas via AFP

Olcsó a luxus

A Morningstar Global Luxury Goods Index 11 százalékot esett 2026-ban, és 7 százalékkal áll becsült fair értéke alatt, ám természetesen nem mindegyik részvény kecsegtet felértékelődési prémiummal, a szektoron belül bőséggel akadnak túl- és alulértékelt papírok is.

A jelenlegi helyzetben jó lehetőség adódik pozíciók kiépítésére kiváló minőségű és vonzó árú részvényekben

– emelte ki Jelena Sokolova, a Morningstar vezető elemzője. 

A befektetőknek azonban türelmesnek kell lenniük, mivel a piac csak idővel építi be az ágazat ciklikus fellendülését a részvényárfolyamokba

-  fűzte hozzá.

Az elemző szerint feltűnő, hogy a globális luxusszektorban kibontakozó fellendülés mennyire egyenlőtlenül oszlik el a piacok között. 

  • Míg az Egyesült Államokban a tőzsdék stabil teljesítménye, amelyet a mesterséges intelligencia fellendülése táplál, lökést adott a tehetős fogyasztók luxuskiadásainak is, 
  • addig Kínában a fogyasztás továbbra is meglehetősen visszafogott a tartósan gyenge lakáspiac miatt.

A nehézségek dacára azonban hosszú távon arra számítunk, hogy a luxusszektor legtöbb, versenyelőnnyel rendelkező szereplőjének javul a jövedelmezősége, ezért az alulértékelt luxusrészvények jó hosszú távú befektetési lehetőségeket jelentenek

 – folytatta Sokolova.

Capri Holdings

Az elemző elsőként az amerikai Capri Holdingsra hívta fel a befektetők figyelmét, mely az év eleje óta értékének 31,6 százalékát veszítette el, de a Morningstarnál ezt a részvényt tartják a luxusszektor egyik legjobb befektetésének, mivel a papírok fair értékükhöz viszonyítva 63 százalékos diszkonttal forognak.

A Michael Kors és a Jimmy Choo luxusmárkák tulajdonosaként ismert vállalat nemrégiben adta el a Versacét a Pradának 1,375 milliárd dollárért, és teljesen kifizette az adósságát, valamint folytatja a részvény-visszavásárlásokat is. 

Kering

A Morningstar másik kedvence a francia Kering részvényei értékük 15,5 százalékát bukták el, és jelenleg több mint 20 százalékkal a 313 eurós becsült fair érték alatt forognak.

A vállalat - amely bevétel alapján a világ harmadik legnagyobb luxuscége - várt nyeresége mindössze negyvenszeresén, történelmi mélypontja közelében jár. 

Optimisták vagyunk a Kering részvényeivel kapcsolatban, mivel a Gucci márka – bár jelenleg nehéz időszakon megy keresztül – hosszú távon valószínűleg visszanyeri versenyképességét ár és vonzerő tekintetében, köszönhetően egyebek között erős márkaismertségének és jelentős marketingforrásainak

 - emelte ki a Morninstar.

Prada

A szintén kirívóan olcsó olasz Prada részvényeivel jelenleg körülbelül 25 százalékos diszkonttal kereskednek az 53 hongkongi dolláros fair értékéhez mérten, miután az év eleje óta 7 százalékot veszített értékéből a cég.

A Prada részvényei jelenleg alig több mint 10-es árfolyam/nyereség aránnyal forognak, annak ellenére, hogy a vállalat a luxusszektorban a legtöbb versenytársát felülmúlja, sőt a Bank of America szerint a világ legértékesebb luxusmárkája.

Bár a piac szkeptikus a Versace közelmúltbeli felvásárlásával kapcsolatban, a Prada luxusszektorban szerzett tapasztalatának köszönhetően jó helyzetben van ahhoz, hogy a frissen bekebelezett vállalatot sikerre vigye.

Burberry

A ballonkabátok értékesítésében globális piacvezető Burberry részvényei az év eleje óta 15,76 százalékot veszítették értékükből, és jelenleg 22 százalékos diszkonttal kereskednek velük a Morningstar 13,70 GBP-s becsült fair értékéhez képest.

Miután évekig próbálkozott bőráru- és divatüzletágának újjáélesztésével, a Burberry most marketingüzeneteit és árukínálatát fő termékeire, azaz a felsőruházatra és a sálakra összpontosítja. A stratégia a siker első jeleit mutatja, az eladások ismét növekedésnek indultak. Ez alapján a Burberry hosszú távon ismét képes lesz évi 4-5 százalékos növekedést és kétszámjegyű haszonkulcsot elérni.

LVMH

Végül a másik francia óriást, a Louis Vuittonról ismert LVMH-t is az ígéretes részvények közé sorolja a Morningstar.

A konszern részvényei idén 22,64 százalékot estek, és 620 eurós fair értékükhöz képest jelenleg 22 százalékos mínuszban kereskednek velük.

Az LVMH tőzsdei kapitalizációja alapján a világ legnagyobb luxuscége, amelynek átfogó versenyelőnyét a méretgazdaságosság, a kivételes márkaismertség, az árképzési erő és a forgalmazás feletti totális kontroll támasztja alá. A rövid távú geopolitikai kockázatok és a jelenlegi, véleményünk szerint ciklikus iparági visszaesés miatt az értékelés vonzónak tűnik

 – mondta Sokolova.  

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