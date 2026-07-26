Olcsó a luxusrészvény, különösen öt cég roppant kecsegtető

Gyengén muzsikáltak idén a globális luxusrészvények, s ez odáig fajult, hogy a Morningstar elemzői szerint most már egyik-másik papír kiváló vételi lehetőséget kínál.

Olcsó a luxus, különösen öt cég roppant kecsegtető / Fotó: Hans Lucas via AFP

Olcsó a luxus

A Morningstar Global Luxury Goods Index 11 százalékot esett 2026-ban, és 7 százalékkal áll becsült fair értéke alatt, ám természetesen nem mindegyik részvény kecsegtet felértékelődési prémiummal, a szektoron belül bőséggel akadnak túl- és alulértékelt papírok is.

A jelenlegi helyzetben jó lehetőség adódik pozíciók kiépítésére kiváló minőségű és vonzó árú részvényekben

– emelte ki Jelena Sokolova, a Morningstar vezető elemzője.

A befektetőknek azonban türelmesnek kell lenniük, mivel a piac csak idővel építi be az ágazat ciklikus fellendülését a részvényárfolyamokba

- fűzte hozzá.

Az elemző szerint feltűnő, hogy a globális luxusszektorban kibontakozó fellendülés mennyire egyenlőtlenül oszlik el a piacok között.

Míg az Egyesült Államokban a tőzsdék stabil teljesítménye, amelyet a mesterséges intelligencia fellendülése táplál, lökést adott a tehetős fogyasztók luxuskiadásainak is,

addig Kínában a fogyasztás továbbra is meglehetősen visszafogott a tartósan gyenge lakáspiac miatt.

A nehézségek dacára azonban hosszú távon arra számítunk, hogy a luxusszektor legtöbb, versenyelőnnyel rendelkező szereplőjének javul a jövedelmezősége, ezért az alulértékelt luxusrészvények jó hosszú távú befektetési lehetőségeket jelentenek

– folytatta Sokolova.

Capri Holdings

Az elemző elsőként az amerikai Capri Holdingsra hívta fel a befektetők figyelmét, mely az év eleje óta értékének 31,6 százalékát veszítette el, de a Morningstarnál ezt a részvényt tartják a luxusszektor egyik legjobb befektetésének, mivel a papírok fair értékükhöz viszonyítva 63 százalékos diszkonttal forognak.

A Michael Kors és a Jimmy Choo luxusmárkák tulajdonosaként ismert vállalat nemrégiben adta el a Versacét a Pradának 1,375 milliárd dollárért, és teljesen kifizette az adósságát, valamint folytatja a részvény-visszavásárlásokat is.

Kering

A Morningstar másik kedvence a francia Kering részvényei értékük 15,5 százalékát bukták el, és jelenleg több mint 20 százalékkal a 313 eurós becsült fair érték alatt forognak.