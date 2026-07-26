Az évszázad válása: tíz év pereskedés után 640 milliót kell fizetnie a tech-mágnásnak
Egy dél-koreai bíróság több mint 640 millió dollár megfizetésére kötelezte Cshö Te Vont (Chey Tae-won), az MI-csipeket gyártó SK Hynix elnökét volt felesége javára, lezárva ezzel azt a több mint egy évtizedes jogi csatát, amelyet az országban az „évszázad válásaként” emlegetnek.
A szöuli felsőbíróság pénteken 944 milliárd von (644 millió dollár) megfizetésére kötelezte Cshöt No Szo Jong (Roh Soh-yeong) javára, aki egy korábbi dél-koreai elnök lánya. Az ítélet több mint tíz évvel azután született, hogy Cshö először nyilvánosan beismerte házasságon kívüli kapcsolatát.
Az összeg jelentősen meghaladja a 2022-es elsőfokú ítéletben megállapított 66,5 milliárd vonos vagyonmegosztási összeget. A fellebviteli bíróság szerint
- az ítélet figyelembe vette Cshö részvényeinek jelentős értéknövekedését,
- amely vagyona gyarapodásával és a mesterséges intelligencia fellendülésével párhuzamosan következett be.
- Az SK Hynix piaci értéke mintegy 2500 százalékkal emelkedett azóta, hogy Cshö 2017-ben benyújtotta a válókeresetet.
Az SK részvényárfolyama jelentősen emelkedett a bírósági eljárás alatt... nem lehet azt állítani, hogy Cshö elnök vezetői munkája semmilyen szerepet nem játszott ebben a növekedésben
– közölte a bíróság.
Szédületes tempóban nőtt az SK Hynix árfolyama
„A részvényárfolyam kiugró emelkedését figyelembe vettük a vagyonmegosztás meghatározásakor annak érdekében, hogy a házastársi vagyon igazságos felosztása megvalósuljon.”
Ez a valaha megítélt legnagyobb válási kifizetés Dél-Koreában, és a Bloomberg Billionaires Index szerint Cshö becsült 5,6 milliárd dolláros vagyonának mintegy 12 százalékát teszi ki.
Az ügy hatalmas figyelmet kapott Dél-Koreában: a helyi média az „évszázad válásának” nevezte, mivel rendkívül ismert szereplőkről van szó - írja a Financial Times.
Az SK Group, amelynek része az SK Hynix is, az ország második legnagyobb konglomerátuma, No Szo Jong pedig No Te Vu (Roh Tae-woo), Dél-Korea első demokratikusan megválasztott elnökének lánya.
Cshö nemzetközi ismertsége is jelentősen nőtt az utóbbi időben, mivel az SK Hynix rekordnyereséget ért el az Nvidia vezető beszállítójaként a mesterséges intelligenciát kiszolgáló processzorokhoz szükséges nagy sávszélességű memóriák (HBM) piacán.
Cshö többször is megjelent együtt Jensen Huanggal, az Nvidia vezérigazgatójával, többek között egy szöuli sültcsirkés étteremben múlt hónapban, ami jól mutatta az SK Hynix központi szerepét a globális AI-ellátási láncban. Ebben a hónapban ő kongatta meg a Nasdaq nyitóharangját az SK Hynix tőzsdei bevezetésének alkalmából.
Elemzők szerint az ítélet várhatóan nem gyengíti érdemben Cshö irányítását a konglomerátum felett, mivel a kifizetést finanszírozhatja például nem stratégiai érdekeltségei – például a szilíciumlapkákat gyártó SK Siltron – részbeni értékesítéséből, vagy részvényfedezetű hitelek felvételével.
A bíróság az SK Inc., az SK Group holdingtársasága részvényeinek értékéből egyharmadot ítélt No javára, noha ő közel a felét követelte. A testület úgy rendelkezett, hogy az összeget készpénzben is ki lehet fizetni, így Cshö megtarthatja részvénycsomagját.
„Nem lesz jelentős hatása Cshö ellenőrzésére” – mondta Pak Dzsu Gun (Park Ju-geun), a Leaders Index vállalati kutatócég vezetője, hozzátéve, hogy szerinte
Cshö valószínűleg nem fellebbez majd „az elmúlt évtized összes vitáját követően”.
Cshö ügyvédei közölték, hogy „az ítélet tanulmányozása után döntenek arról, benyújtanak-e fellebbezést”. No jogi képviselői nem kívánták kommentálni az ítéletet.
Csúcsházasság szomorú véggel és jogi bonyodalmakkal
- A 34 évig tartó házasság 2015-ben kezdett nyilvánosan megromlani, amikor Cshö egy háromoldalas levelet tett közzé egy dél-koreai napilapban, amelyben elismerte házasságon kívüli kapcsolatát és azt, hogy abból gyermeke született.
- Két évvel később válási mediációt kezdeményezett, de a felek nem tudtak megegyezni a vagyon felosztásáról, ami évekig tartó pereskedéshez vezetett.
Miután az elsőfokú ítélet ellen fellebbeztek, a szöuli felsőbíróság 2024-ben 1,4 billió vonra, valamint 2 milliárd von tartásdíjra emelte a megítélt összeget, arra hivatkozva, hogy a No Te Vu által létrehozott 30 milliárd vonos titkos pénzalap hozzájárult az SK Group növekedéséhez.
A Legfelsőbb Bíróság később visszaküldte az ügyet a szöuli felsőbíróságnak, kimondva, hogy az egykori elnök jogellenes pénzalapja nem tekinthető lánya hozzájárulásának a házastársi vagyon megosztásakor. Ugyanakkor helybenhagyta a 2 milliárd vonos tartásdíjat.
Cshö, aki az SK Group alapítójának unokaöccse, azzal érvelt, hogy vagyonának jelentős részét örökölte, ezért azt nem lehet házastársi közös vagyonnak tekinteni.
Cshö 1998 óta vezeti az SK Groupot, amelyet textil- és olajipari vállalatból alternatív energiával, félvezetőkkel és elektromosjármű-akkumulátorokkal foglalkozó technológiai óriássá fejlesztett.
Birodalmához több mint 150 vállalat tartozik, köztük az SK Hynix, a világ második legnagyobb memórialapka-gyártója; az SK Telecom, Dél-Korea legnagyobb mobilszolgáltatója; valamint egy energetikai vállalat, az SK Innovation.