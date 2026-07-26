Az évszázad válása: tíz év pereskedés után 640 milliót kell fizetnie a tech-mágnásnak

Egy dél-koreai bíróság több mint 640 millió dollár megfizetésére kötelezte Cshö Te Vont (Chey Tae-won), az MI-csipeket gyártó SK Hynix elnökét volt felesége javára, lezárva ezzel azt a több mint egy évtizedes jogi csatát, amelyet az országban az „évszázad válásaként” emlegetnek.

Cshö Te Von (Chey Tae-won), az SK Hynix elnöke a válóperes tárgyalásra tart / Fotó: AFP

A szöuli felsőbíróság pénteken 944 milliárd von (644 millió dollár) megfizetésére kötelezte Cshöt No Szo Jong (Roh Soh-yeong) javára, aki egy korábbi dél-koreai elnök lánya. Az ítélet több mint tíz évvel azután született, hogy Cshö először nyilvánosan beismerte házasságon kívüli kapcsolatát.

Az összeg jelentősen meghaladja a 2022-es elsőfokú ítéletben megállapított 66,5 milliárd vonos vagyonmegosztási összeget. A fellebviteli bíróság szerint

az ítélet figyelembe vette Cshö részvényeinek jelentős értéknövekedését,

amely vagyona gyarapodásával és a mesterséges intelligencia fellendülésével párhuzamosan következett be.

Az SK Hynix piaci értéke mintegy 2500 százalékkal emelkedett azóta, hogy Cshö 2017-ben benyújtotta a válókeresetet.

Az SK részvényárfolyama jelentősen emelkedett a bírósági eljárás alatt... nem lehet azt állítani, hogy Cshö elnök vezetői munkája semmilyen szerepet nem játszott ebben a növekedésben

– közölte a bíróság.

Szédületes tempóban nőtt az SK Hynix árfolyama

„A részvényárfolyam kiugró emelkedését figyelembe vettük a vagyonmegosztás meghatározásakor annak érdekében, hogy a házastársi vagyon igazságos felosztása megvalósuljon.”

Ez a valaha megítélt legnagyobb válási kifizetés Dél-Koreában, és a Bloomberg Billionaires Index szerint Cshö becsült 5,6 milliárd dolláros vagyonának mintegy 12 százalékát teszi ki.

Az ügy hatalmas figyelmet kapott Dél-Koreában: a helyi média az „évszázad válásának” nevezte, mivel rendkívül ismert szereplőkről van szó - írja a Financial Times.

Az SK Group, amelynek része az SK Hynix is, az ország második legnagyobb konglomerátuma, No Szo Jong pedig No Te Vu (Roh Tae-woo), Dél-Korea első demokratikusan megválasztott elnökének lánya.

Cshö nemzetközi ismertsége is jelentősen nőtt az utóbbi időben, mivel az SK Hynix rekordnyereséget ért el az Nvidia vezető beszállítójaként a mesterséges intelligenciát kiszolgáló processzorokhoz szükséges nagy sávszélességű memóriák (HBM) piacán.