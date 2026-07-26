Magyar Péter kiszámolta, és kérdések sorával támadja a Fideszt – de van, amiről keveset kommunikál

Magyar Péter kormányfő megismételte, hogy kormányának sikerült hazahoznia uniós pénzeket, azt írta, a Tisza-kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán-kormány három év alatt nem volt képes.

Magyar Péter a Fideszt ostorozta az uniós pénzek miatt/Fotó: Facebook/Magyar Péter hivatalos oldala

Magyar Péter mindig számonkér

A kormányfő úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupcióellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz.

Nem mulasztotta el, hogy erőteljesen támadja az ellenzéki pártot, bejegyzésében feltette a kérdést, hogy "mi járhat a Fidesz-frakció fejében, amikor el akarják venni az ezermilliárdokat

a magyar egészségügytől,

az oktatástól,

a közlekedéstől,

a magyar vállalkozásoktól",

miért akarják "ellehetetleníteni az energiahatékonysági, a bérlakásépítési és a vidékfejlesztési programokat" és "megakadályozni, hogy közösen beindítsuk a magyar gazdaságot, amire ők négy éve nem voltak képesek" - sorolta fel Magyar Péter. Majd azt a kérdést is feltette:"Hogy hívhatja magát nemzetinek egy párt, miközben minden lépésével a hazája és a magyarok ellen tesz" - írta Magyar Péter.

Az uniós pénzek hazahozatalának szigorú feltételei

Az uniós forrásokhoz való hozzáférésnek sokrétű és szigorú feltételei vannak, ezekről kevesebbet kommunikál a miniszterelnök, inkább átadja a szakminisztereknek a kedvezőtlenebb hírek közlését. A közvélemény előtt még sok kérdés tisztázatlan, mit is vállalt a kormány például az árplafonok megszüntetése kapcsán, vagy hogyan változhatnak az energiatámogatások, miként alakulhatnak a lakástámogatási rendszerek, illetve mit jelenthet a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának erősítése a jövő generációi számára, ahogy korábbi cikkünkben már megírtuk.

Az átfogó adóreform részleteit Kármán András pénzügyminiszter ismertette, a kormány célja a hazai adórendszer egyszerűsítése, ésszerűsítése, az adóelkerülési kiskapuk bezárása, a NER-es vállalkozások kiváltságainak megszüntetése, jogharmonizációs feladatok és az EU-s források hazahozatala érdekében módosító javaslatot nyújtottak be a parlamentnek.