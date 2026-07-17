Totális fordulat történhetett a háttérben: meggondolhatta magát Magyarország, Ukrajna mégis villámtempóban csatlakozhat az EU-hoz – csak erre vár még Magyar Péter

Az elmúlt hónapokban a magyar kormány következetesen azt hangsúlyozta, hogy nem támogatja Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását, és Budapest több tárgyalási klaszter megnyitását is megakadályozta – írta az Eurointegration.

Korábban éppen az volt a magyar kormány álláspontja, hogy nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását / Fotó: NurPhoto via AFP

Most azonban olyan fejlemények körvonalazódnak, amelyek arra utalnak, hogy a háttérben változhatott a magyar álláspont: az Európai Unió pénteken megkezdi a 2-es és a 3-as tárgyalási klaszter technikai előkészítését, miközben ukrán sajtóértesülések szerint Magyarország már ezek megnyitásának támogatását is mérlegeli.

Ez még nem jelenti a klaszterek hivatalos megnyitását, ugyanakkor a technikai előkészítés első lépése, amely megelőzi a tagállamok politikai döntését. A források ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy a nyári szünet miatt érdemi előrelépés várhatóan csak szeptemberben történhet.

Ukrajna szerint Budapest már hajlik a kompromisszumra

Az Evropejszka Pravda néhány nappal korábban arról írt, hogy forrásai szerint Magyar Péter miniszterelnök hajlik arra, hogy hozzájáruljon a 2-es és a 3-as tárgyalási klaszter megnyitásához Ukrajna számára, ám erre eddig még nem került sor.

A lap információi szerint a megszólalók többsége arra számít, hogy Budapest végül kész lesz az engedményre, de csak bizonyos feltételek teljesülése után. Ezek között szerepel Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij tervezett személyes találkozója, a Magyarországnak járó uniós források felszabadítása, valamint az is, hogy Kijev további lépéseket tegyen a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése érdekében.

Az ankarai NATO-csúcstalálkozón a magyar és az ukrán kormányfő már megállapodott egy kétoldalú találkozó megtartásáról, ennek időpontját azonban egyelőre nem jelölték ki. Az ukrán lap szerint több fontos döntést is ehhez az egyeztetéshez időzíthetnek.

Éles kontraszt a korábbi magyar állásponthoz képest

A mostani fejlemények azért is figyelemre méltók, mert korábban éppen az volt a magyar kormány álláspontja, hogy nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Budapest több alkalommal is jelezte: csak akkor járul hozzá a csatlakozási folyamat előrelépéséhez, ha rendeződnek a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő viták.