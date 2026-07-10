Optimistán jelentkezett be Brüsszelből Kármán András: akár ma megnyílhat az út 10 milliárd eurónyi uniós forrás előtt
A tagállamok pénzügyminiszterei pénteken várhatóan elfogadják Magyarország felülvizsgált Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), amellyel a korábban befagyasztott csaknem 10 milliárd eurónyi uniós forrás is elérhetővé válhat – mondta Kármán András pénzügyminiszter Brüsszelben, az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsának (ECOFIN) ülése előtt.
A miniszter magyar újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: a választások előtt tett egyik legfontosabb vállalásuk volt, hogy mielőbb felszabadítják azokat az uniós forrásokat, amelyek az előző kormány idején jogállamisági és korrupciós problémák miatt közel négy évre befagytak.
Fontos nap Magyarország és az új magyar kormány számára a mai, hiszen a tagországok pénzügyminiszterei elfogadják Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét, és ezzel az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémái miatt csaknem négy évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára
– emlékeztetett Kármán András. A pénzügyminiszter szerint a felszabaduló forrásokból olyan beruházásokat és programokat finanszírozhat a kormány, amelyek illeszkednek a gazdaságpolitikai célkitűzésekhez. Példaként a zöld- és digitális átállást, a vasúti infrastruktúra fejlesztését, a lakhatás támogatását, valamint a kis- és középvállalkozások megerősítését említette.
Hangsúlyozta, hogy ezek a fejlesztések hozzájárulhatnak a magyar gazdaság versenyképességének javításához és a gazdasági növekedés újraindításához.
A hiány csökkentéséről is beszélt
Kármán András a költségvetési hiánnyal kapcsolatban is megszólalt. Azt mondta, az új kabinet rendkívül nehéz fiskális helyzetet örökölt, és állítása szerint kormányváltás nélkül az idei hiány a GDP 8,3 százalékát is elérhette volna.
A miniszter szerint az uniós források felszabadítása már önmagában javítja a költségvetési egyenleget, emellett további intézkedések – köztük az egyetemeket fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok visszavétele – is hozzájárulnak a hiány mérsékléséhez.
„Jobban állunk már, de még nem végeztünk” – fogalmazott.
Augusztus végéig érkezik a módosított költségvetés
A pénzügyminiszter megerősítette azt is, hogy a kormány augusztus végéig terjeszti az Országgyűlés elé a felülvizsgált 2026-os költségvetést. A módosított büdzsé tartalmazza majd azokat a részletes intézkedéseket is, amelyekkel a kabinet a hiány további csökkentését tervezi.
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A költségvetési hiány a korábban tervezettnél jóval magasabb lehet, miközben a kormány augusztus végére új hiánycélt ígér. A piacok és a hitelminősítők számára azonban nem pusztán az lesz a döntő, mekkora szám kerül a költségvetésbe, hanem az is, hogy milyen hiteles intézkedésekkel kívánja azt elérni a kabinet.