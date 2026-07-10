Optimistán jelentkezett be Brüsszelből Kármán András: akár ma megnyílhat az út 10 milliárd eurónyi uniós forrás előtt

A tagállamok pénzügyminiszterei pénteken várhatóan elfogadják Magyarország felülvizsgált Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), amellyel a korábban befagyasztott csaknem 10 milliárd eurónyi uniós forrás is elérhetővé válhat – mondta Kármán András pénzügyminiszter Brüsszelben, az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsának (ECOFIN) ülése előtt.

Kármán András szerint megnyílhat az út a helyreállítási program végrehajtása előtt / Fotó: AFP

A miniszter magyar újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: a választások előtt tett egyik legfontosabb vállalásuk volt, hogy mielőbb felszabadítják azokat az uniós forrásokat, amelyek az előző kormány idején jogállamisági és korrupciós problémák miatt közel négy évre befagytak.

Fontos nap Magyarország és az új magyar kormány számára a mai, hiszen a tagországok pénzügyminiszterei elfogadják Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét, és ezzel az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémái miatt csaknem négy évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára

– emlékeztetett Kármán András. A pénzügyminiszter szerint a felszabaduló forrásokból olyan beruházásokat és programokat finanszírozhat a kormány, amelyek illeszkednek a gazdaságpolitikai célkitűzésekhez. Példaként a zöld- és digitális átállást, a vasúti infrastruktúra fejlesztését, a lakhatás támogatását, valamint a kis- és középvállalkozások megerősítését említette.

Hangsúlyozta, hogy ezek a fejlesztések hozzájárulhatnak a magyar gazdaság versenyképességének javításához és a gazdasági növekedés újraindításához.

A hiány csökkentéséről is beszélt

Kármán András a költségvetési hiánnyal kapcsolatban is megszólalt. Azt mondta, az új kabinet rendkívül nehéz fiskális helyzetet örökölt, és állítása szerint kormányváltás nélkül az idei hiány a GDP 8,3 százalékát is elérhette volna.

A miniszter szerint az uniós források felszabadítása már önmagában javítja a költségvetési egyenleget, emellett további intézkedések – köztük az egyetemeket fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok visszavétele – is hozzájárulnak a hiány mérsékléséhez.