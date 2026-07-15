Augusztus 20-i tűzijáték: nem várt fordulat, Balásy cége helyett Balásy korábbi partnere lett a nyertes

Már a bírálati szakaszban tart az idei augusztus 20-i állami rendezvénysorozat lebonyolítására kiírt rendkívüli közbeszerzés. A hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárásban végül egyetlen ajánlat érkezett, így jó esély van arra, hogy a budapesti Hardrock Szolgáltató Kft. szervezheti meg az állami ünnepséget – írta a HVG.

Augusztus 20-i tűzijáték: nem várt fordulat, Balásy cége helyett Balásy partnere lett a nyertes / Fotó: Bodnár Boglárka

Az új tendert azért kellett gyorsított eljárásban kiírni, mert az eredeti nyertes, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft. működését a cég ellen folyó nyomozás, a számlazárolások és a végrehajtási eljárások ellehetetlenítették, így nem tudja teljesíteni a korábban elnyert megbízást.

Az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek (NRÜ) néhány hét alatt kellett új kivitelezőt találnia az augusztus 20-i programsorozat lebonyolítására.

A közbeszerzési szabályoknak megfelelően három vállalkozást hívtak meg a tárgyalásos eljárásba, végül csak a Hardrock Szolgáltató Kft. nyújtott be ajánlatot.

A július 13-i bontási jegyzőkönyv szerint a társaság nettó 3 milliárd 85 millió forintos, vagyis bruttó 3,91 milliárd forintos ajánlatot tett.

A feladat nemcsak a hagyományos tűzijáték megszervezését foglalja magában, hanem

az egész napos állami rendezvénysorozat lebonyolítását is, beleértve a családi programokat, a színpadi produkciókat

és a kapcsolódó logisztikai feladatokat.

Amennyiben az NRÜ megköti a szerződést a Hardrock Kft.-vel, az állami ünnepség költsége elmarad a korábban tervezettől.

A Hardrock Kft. nem először dolgozhat az augusztus 20-i állami ünnepségen: a Balásy Gyula-féle Lounge Event korábbi fővállalkozásaiban alvállalkozóként már részt vett a látványtechnikai elemek megvalósításában, most azonban első alkalommal lehet a teljes rendezvény fővállalkozója.

Az Orbán-kormány idején a Lounge Event Kft. összesen 17,5 milliárd forintos megbízást nyert el az augusztus 20-i rendezvénysorozatra. Ebből 5 milliárd forintot a tűzijáték, míg 12,5 milliárd forintot a kapcsolódó egész napos kulturális és családi programok szervezése tett ki.

A mostani, 3,91 milliárd forintos ajánlat így nagyjából az eredeti vállalási ár negyedének felel meg.

A közbeszerzési eljárás jelenleg még bírálati szakaszban van, így a szerződéskötésről egyelőre nem született végleges döntés. Ha azonban nem merül fel kizáró ok vagy formai probléma, az egyetlen ajánlattevőként induló Hardrock Szolgáltató Kft. szervezheti meg az idei augusztus 20-i állami ünnepséget.