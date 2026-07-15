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Turbulens időkben szét kell teríteni a befektetéseket, hónapról hónapra változhat, hogy épp mi válik be

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar részvények 2026 első fél évében 26,6 százalékos hozamot értek el, miközben a feltörekvő piaci részvények 23,8 százalékkal, a nyersanyagok pedig 11,8 százalékkal emelkedtek. Az olajpiaci kockázatok, a mesterséges intelligencia által hajtott technológiai rali és a befektetői tőkeáramlások átrendeződése továbbra is meghatározzák a globális piacok mozgását. Eközben Magyarországon a mérséklődő infláció, a csökkenő hozamkörnyezet és az eurózónához való közeledés adhat okot a befektetői optimizmusra – hangzott el az MBH Befektetési Bank Piaci Pulzus című sajtóreggelijén.
Murányi Ernő
2026.07.15, 12:15

Turbulens időkben azok a befektetők járnak a legjobban, akik diverzifikálnak, azaz több befektetési eszközben tartja a pénzét – kezdte a szerda reggeli sajtótájékoztatót Vince Péter, az MBH Bank Advisory Desk vezetője.

befektetés
Turbulens időkben szét kell teríteni a befektetéseket, hónapról hónapra változhat, hogy mi a "jó befektetés" 

Az AI már nem feltétlenül Amerikát jelenti

Az idei év első hat hónapjában a magyar részvények 26,6 százalékos emelkedésének köszönhetően – 2024 után – ismét ez az eszközosztály bizonyult a legeredményesebbnek. Mindeközben a feltörekvő piaci részvények 23,8 százalékkal, a nyersanyagok 11,8 százalékkal, a hazai állampapírok pedig 9,6 százalékkal növelték értéküket, így a legjobb eredményt továbbra is egy széles körben diverzifikált portfólióval lehetett elérni.

A változákonyságra a legjobb példa az arany, amely tavaly kiváló befektetés volt, ám idén még mindig mínuszban van. A magyar részvényekkel pedig az utóbbi időben gyakorlatilag nem lehetett veszíteni, de úgy gondoljuk, most már változhat a helyzet. 

Az iráni háború miatt az olaj rendkívül volatilissá vált, ugyanakkor a globális piac továbbra is bízik benne, hogy Donald Trump amerikai elnöknek nem áll érdekében szétverni a piacokat, hiszen ha az olajárak igazából elszabadulnak, minden kockázatos befektetés lefordulhat.

Vagy ott van az AI. Eddig amerikai részvényeket vett, aki a mesterségesintelligencia-sztorira akart tenni, most már viszont a feltörekvő piacok AI-kitettsége nagyobb, mint a Wall Streeté, egyedül Európa tartja távol ezt a szegmenst konzekvensen magától. Mivel pedig az AI-rali igazi pörgetői nem kínaiak, hanem a tajvaniak és a dél-koreaiak (nagyjából négy vállalatról van szó), ez azt is jelenti, hogy a feltörekvő indexek megvásárlásával már nem egy alapvetően kínai portfóliót vesznek a befektetők. Ebben a két országban 35 százalékra nő a technológiai szektor aránya az exporton belül.

Már nem olcsók a magyar befektetések

A magyar tőkepiac viszont elvesztette régi karakterét, már abszolút nem olcsó, mind a forint, mind a hazai részvények extrém módon erősödtek egyrészt az EU-s pénzek hazahozatala, másfelől az euróbevezetés elfogadott menetrendje miatt. Utóbbival 2030-ra vállalt kötelezettséget a kormány. A magyar kötvényhozam mindennek eredményeként a lengyelé alá csökkent, ergo a magyar piaci környezetet biztonságosabbnak látják a meghatározó pénzügyi körök a lengyelnél.   

Ne véletlen, hogy az MNB - helyesen - negatív piaci hangulatban is folytatni kívánja a kamatvágási ciklust. Ellenben a kötvénypiac egy fontos szerepét nem tudja betölteni, mégpedig nem képes kiegyenlíteni a részvénypiaci kockázatokat, mivel pozitív korreláció alakult ki a két eszközosztály között, s ez egész odáig így marad, amíg nem csökkennek érdemben az inflációs várakozások. Ezzel együtt jelenleg a magas amerikai és német kötvényhozamok miatt stabil reálhozamot termelnek, persze ez csak akkor van így, ha lejáratig tartják a kötvényeket.

Hasonló a helyzet az arannyal is, együtt esik, illetve emelkedik a részvényekkel, ezért kisebb arányt javasol belőle Vince Péter a portfóliókban.

Az hazai első negyedéves gyorsjelentési szezon lezárultával megállapítható, hogy nálunk, akárcsak a tágabb régióban is, egyre nagyobb a koncentráció, a profit jelentős részét az energetika és a pénzügyi szegmens hozta  - ezt már Debreczeni Csaba – az MBH Befektetési Bank vezető részvénypiaci elemzője tette hozzá. 

Az ebbe a szektorba tartozó Mol egy tökéletes vihart élt át az első negyedévben, mert a finomítási üzletág katasztrofálisan teljesített, még ha a többi terület megbízhatóan hozta is a vártat.

Az MBH Bank szerint egyébként az Alteo, az AutoWallis és a Waberer's részvényeit is ígéretesnek tartja.

Két tőzsdeindex is fent van a bank preferencialistáján, az amerikai S&P 500 és a páneurópai Euro Stoxx 50 is, bár utóbbi már drágának tűnik.

Megszelídül a forint

A forint volatilitása valószínűleg rengeteget csökken a korábbi időszakokhoz mérten, mivel ugyanez játszódott le Lengyelországban is, mióta EU-barát kormány került hatalomra.

A technológiára térve, Debreczeni Csaba kiemelte, hogy a mesterséges intelligenciába vetett hit minden iparágba begyűrűzött. Bárminek megugorhat az árfolyama, ami kapcsolatba hozható az AI-jal, tehát, ha lefordulás lesz az AI-szegmensben, a többi szektor is vele eshet.  

A hosszú távon gondolkodó befektetők tehetnek az indexekben lecsökkent súlyú szektorokra, például az egészségügy vagy a tartós fogyasztási eszközök piaca. Nem két nap alatt gazdagodik meg, aki ide teszi a pénzét, de megvan a helyük a portfóliókban, és értéket fognak termelni.

Szintén érdekes lehet a kínai AI-szektor, olcsón működnek, kevés pénzből, miközben kényszer hatására mindent házon belül, vagy legfeljebb Kínán belül kell megoldaniuk.

Az olajpiacon a 65-80 dolláros hordóárakra kell felkészülni, az ez alatti árakat elfelejthetjük, ám ha Trump újabb felfordulást okoz, újra 100 dollár fölé ugorhat a jegyzés. 

 

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