Máris megbukott a magyar-ukrán megállapodás: Zelenszkij átverte Magyar Pétert? Ursula von der Leyenék dönthetnek
A kárpátaljai magyar közösség nyelvi jogai továbbra is az egyik legérzékenyebb kérdésnek számítanak az Ukrajna és az Európai Unió közötti csatlakozási folyamatban. Már eddig is jelentek meg arról hírek, hogy a korábban tett ukrán vállalások gyakorlati megvalósítása késik, de közben újabb intézkedések korlátozzák a kisebbségi nyelvek használatát – írja a Kárpát Hír.
Tátongó szakadék az ukrán nyilatkozatok és a helyi gyakorlat között
Korábban Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy Kijev több ígéretet is tett a nemzeti kisebbségek jogainak helyreállítására, ezek teljesítésének eredményei azonban egyelőre nem láthatók. A politikus a vállalások végrehajtásának ütemezéséről és a konkrét határidőkről is tájékoztatást kért.
A parlamentben Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külgazdasági, valamint külügyminiszter arról beszélt, hogy lezárultak a szakértői egyeztetések Ukrajnával. Tájékoztatása szerint Kijev vállalta a szükséges jogszabály-módosítások elfogadását 2026-ban és 2027-ben.
A megállapodás értelmében
- helyreállhat a nemzetiségi iskolarendszer működése,
- ismét szabadon használhatók lesznek a magyar nemzeti jelképek,
- továbbá magyar nyelven történhet az iskolai ügyintézés,
- a bizonyítványok kiállítása,
- valamint az érettségi és felvételi vizsgák lebonyolítása.
A tervek szerint biztosított lesz a magyar nyelv használata az egészségügyben, a sporteseményeken, a tudományos konferenciákon és a politikai életben is az érintett településeken.
A kedvező bejelentéseket ugyanakkor beárnyékolja, hogy a kárpátaljai iskolák vezetői levelet kaptak az ukrán államnyelv védelméért felelős biztostól. A dokumentum arra szólítja fel az intézményeket, hogy tegyenek lépéseket a nemzeti kisebbségek nyelveinek visszaszorítására az iskolai sportfoglalkozások során.
Ferenc Viktória európai parlamenti képviselő helyszíni információkra hivatkozva közölte: ez az intézkedés kérdéseket vet fel az ukrán vállalások végrehajtásával kapcsolatban. Álláspontja szerint a hivatalos nyilatkozatok és a helyi gyakorlat között továbbra is jelentős eltérés tapasztalható.
Az EP-képviselő ezért az Európai Bizottsághoz fordult, melytől azt kérte, hogy kiemelt figyelemmel kövesse a kisebbségi jogok érvényesülését, valamint ellenőrizze az Ukrajna által vállalt kötelezettségek teljesítését.
Budapest változatlanul azt képviseli, hogy a kárpátaljai magyar közösség nyelvi és oktatási jogait tartós jogszabályi garanciákkal kell biztosítani. A magyar kormány szerint a csatlakozási tárgyalások során tett vállalások akkor tekinthetők teljesítettnek, ha azok a mindennapi gyakorlatban is érvényesülnek.
Ugyanakkor két hónappal a magyar–ukrán egyeztetések megkezdése után a kisebbségi jogok kérdése továbbra is nyitott. Az Európai Unió felé tett vállalások mellett a helyi tapasztalatok alapján a nyelvhasználat több területen még mindig adminisztratív és politikai akadályokba ütközik.