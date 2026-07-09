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Máris megbukott a magyar-ukrán megállapodás: Zelenszkij átverte Magyar Pétert? Ursula von der Leyenék dönthetnek

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Kijev több ígéretet is tett a nemzeti kisebbségek jogainak helyreállítására, ezek teljesítésének eredményei azonban egyelőre nem láthatók. Az ukrán államnyelv védelméért felelős biztos levélben szólította fel a kárpátaljai magyar iskolákat, hogy tegyenek lépéseket a nemzeti kisebbségek nyelveinek visszaszorítására a sportfoglalkozások során.
VG
2026.07.09, 08:10
Frissítve: 2026.07.09, 08:17

A kárpátaljai magyar közösség nyelvi jogai továbbra is az egyik legérzékenyebb kérdésnek számítanak az Ukrajna és az Európai Unió közötti csatlakozási folyamatban. Már eddig is jelentek meg arról hírek, hogy a korábban tett ukrán vállalások gyakorlati megvalósítása késik, de közben újabb intézkedések korlátozzák a kisebbségi nyelvek használatát – írja a Kárpát Hír.

ukrán
Az ukrán államnyelvért felelős biztos sérelmezi, hogy Kárpátalján magyarul beszélnek az iskolai sportfoglalkozásokon. / (képünk illusztráció) Fotó: AFP

Tátongó szakadék az ukrán nyilatkozatok és a helyi gyakorlat között

Korábban Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy Kijev több ígéretet is tett a nemzeti kisebbségek jogainak helyreállítására, ezek teljesítésének eredményei azonban egyelőre nem láthatók. A politikus a vállalások végrehajtásának ütemezéséről és a konkrét határidőkről is tájékoztatást kért.

A parlamentben Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külgazdasági, valamint külügyminiszter arról beszélt, hogy lezárultak a szakértői egyeztetések Ukrajnával. Tájékoztatása szerint Kijev vállalta a szükséges jogszabály-módosítások elfogadását 2026-ban és 2027-ben.

A megállapodás értelmében 

  • helyreállhat a nemzetiségi iskolarendszer működése, 
  • ismét szabadon használhatók lesznek a magyar nemzeti jelképek, 
  • továbbá magyar nyelven történhet az iskolai ügyintézés, 
  • a bizonyítványok kiállítása, 
  • valamint az érettségi és felvételi vizsgák lebonyolítása. 

A tervek szerint biztosított lesz a magyar nyelv használata az egészségügyben, a sporteseményeken, a tudományos konferenciákon és a politikai életben is az érintett településeken.

A kedvező bejelentéseket ugyanakkor beárnyékolja, hogy a kárpátaljai iskolák vezetői levelet kaptak az ukrán államnyelv védelméért felelős biztostól. A dokumentum arra szólítja fel az intézményeket, hogy tegyenek lépéseket a nemzeti kisebbségek nyelveinek visszaszorítására az iskolai sportfoglalkozások során.

Ferenc Viktória európai parlamenti képviselő helyszíni információkra hivatkozva közölte: ez az intézkedés kérdéseket vet fel az ukrán vállalások végrehajtásával kapcsolatban. Álláspontja szerint a hivatalos nyilatkozatok és a helyi gyakorlat között továbbra is jelentős eltérés tapasztalható.

Az EP-képviselő ezért az Európai Bizottsághoz fordult, melytől azt kérte, hogy kiemelt figyelemmel kövesse a kisebbségi jogok érvényesülését, valamint ellenőrizze az Ukrajna által vállalt kötelezettségek teljesítését.

Budapest változatlanul azt képviseli, hogy a kárpátaljai magyar közösség nyelvi és oktatási jogait tartós jogszabályi garanciákkal kell biztosítani. A magyar kormány szerint a csatlakozási tárgyalások során tett vállalások akkor tekinthetők teljesítettnek, ha azok a mindennapi gyakorlatban is érvényesülnek.

Ugyanakkor két hónappal a magyar–ukrán egyeztetések megkezdése után a kisebbségi jogok kérdése továbbra is nyitott. Az Európai Unió felé tett vállalások mellett a helyi tapasztalatok alapján a nyelvhasználat több területen még mindig adminisztratív és politikai akadályokba ütközik.

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