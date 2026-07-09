Nagy a baj a magyar vasúttal: a forint teljesen tönkrevágja, hiába igyekszik a MÁV – durva elbocsátások történtek a fuvarozásban

Annyival nőttek egy év alatt a hazai vasúti árufuvarozók fajlagos költségei, és estek a fajlagos bevételei, hogy azt csak a jelenlegi díjak 6,7 százalékos emelésével tudták volna ellensúlyozni, de ilyen emelést nem értek el. A jövedelmezőségük így drámaian romlott a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület elemzése szerint. Ráadásul tavaly drámaian csökkent a vasúti árufuvarozás rendelésállománya is.

Ez nem a magyar vasúti árufuvarozás negyedéve volt/Fotó: Horváth Lilla

Emelkedő költségek, romló jövedelmezőség

Az év I. negyedévében 4,1 százalékkal volt magasabb a vasúti árufuvarozás bruttó tonnakilométerre vetített fajlagos költsége, mint egy évvel korábban. Amennyiben a vasútvállalatok megszorító intézkedésekkel nem csökkentették volna a költségeiket 0,9 százalékkal az előző negyedévi alá, akkor az éves költségnövekedés még nagyobb lett volna. A vasúti áruszállító vállalatok többségének a költségei jóval az infláció felett nőttek.

A kiadások növekedésének jelentős része

a vontatási üzemeltetési költségek,

a működési költségek,

valamint a vállalatirányítási költségek

növekedéséből eredt. A vasúti áruszállítók fajlagos vontatási üzemeltetési költségei az idei első negyedévben 10,9 százalékkal voltak magasabbak, mint a tavalyi első negyedévben. Igaz, a tavalyi utolsó negyedévhez képest már alig változtak. A vasútvállalatoknak csökkenő kereslet mellett kellett valahogyan kordában tartaniuk a költségeiket. A fajlagos költségek emelkedését a jelentős létszámleépítések sem tudták teljesen ellensúlyozni.

Végre olcsóbb lett a vontatási energia

Kedvező volt ugyanakkor, hogy a MÁV alacsonyabb díjat számolt fel a vontatási energiáért. A szolgáltatás végszámlás egységára 2026 I. negyedévében átlagosan 59,2 forint volt kilowattóránként (kWh), 10,1 százalékkal alacsonyabb a 2025 I. negyedévi átlagnál, és 1,6 százalékkal alacsonyabb a 2025 IV. negyedévi átlagnál.

A dízelüzemű vontatás költségeinek alakulását közelítő piaci referencia alapján a dízel nagykereskedelmi ára 2026 I. negyedévében közel 11 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, illetve mintegy 2 százalékkal a 2025 IV. negyedévi átlagtól. E csökkentés nélkül a vasúti áruszállítók fajlagos költségei egy év alatt nem 4,1 százalékkal, hanem 5,5 százalékkal nőttek volna.