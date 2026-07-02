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Magyar Péter
ígéret
végkielégítés

Akadozik a Tisztítótűz-művelet: elismerte a Tisza-kormány, kifizetik a fideszes államtitkároknak a végkielégítéseiket

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Az ígéretek ellenére mégis megkapják pénzüket az előző kormány miniszterei és államtitkárai. Magyar Péter korábban több alkalommal úgy nyilatkozott, hogy szó sem lehet végkielégítésekről, azonban az olykor éles szóváltások ellenére az érintettek most mégis hozzájutnak a hathavi illetményüknek megfelelő összeghez.
VG
2026.07.02, 21:36
Frissítve: 2026.07.02, 21:39

Kifizetik a korábbi államtitkárok végkielégítését ezt közölte a Miniszterelnökség az RTL Klubbal. A Telex csütörtök reggel írta meg, hogy a korrábbi ígéretek ellenére több minisztérium is megkezdte a fideszes államtitkárok végkielégítésének kifizetését.

Magyar Péter
Magyar Péter / Fotó: NurPhoto via AFP

Pedig Magyar Péter miniszterelnök korábban több alkalommal kategorikusan kijelentette, hogy az érintettek szerinte nem érdemelnek végkielégítést. Először az ópusztaszeri kormányülés utáni sajtótájékoztatón szólította fel a korábbi minisztereket arra, hogy ne vegyék fel a nekik járó pénzeket. Ezt követően nem sokkal Gulyás Gergely reagált az elhangzottakra és közölte, hogy

a kormány tagjai azt a döntést hozták, hogy az őket törvény szerint megillető végkielégítést, a kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel.

A Fidesz parlamenti frakcióvezető hangsúlyozta, hogy ezeket a juttatásokat kizárólag törvénymódosításokkal lehetne elvenni.

A miniszterelnök összeszólalkozott Havasi Bertalannal

A helyettes államtitkár a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán találkozott Magyar Péterrel, aki éppen újságíróknak mutatta be az épületet.

Nem lesz felmentési pénz

− mondta a kormányfő Havasi Bertalannak, aki nem értett egyet a kijelentéssel és hangsúlyozta, hogy kész akár bíróságra is vinni az ügyet, amennyiben erre szükség lesz. 

Ezt követően a miniszterelnök a lépcsőházban lefelé haladva indítványozta az épületet őrző rendőröknek, hogy távolítsák el az akkor még hivatalban lévő helyettes államtitkárt a Karmelita kolostorból. Később Magyar Péter a közösségimédia-oldalán közölte, hogy felmenti Havasi Bertalant posztjáról.

Megkezdődtek a kifizetések

Az ígéretekkel ellentétben megkezdődtek a kifizetések. Sajtóinformációk szerint a Gazdasági és Energetikai Minisztérium már utalt is, míg a Miniszterelnökség arról adott tájékoztatást, hogy az államtitkárok végkielégítésének kifizetése folyamatban van.

A vonatkozó jogszabály szerint azok a miniszterek és államtitkárok,

akik legalább három éven át töltötték be tisztségüket, hathavi illetményüknek megfelelő összeget kapnak egy összegben, amelyet a törvény szerint 15 napon belül kell folyósítani, míg rövidebb szolgálati idő esetén háromhavi juttatás jár.

Néhány érintett államtitkár arról számolt be, hogy hiánytalanul megkapták a törvény szerint őket megillető összeget.

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