Orbán Anita azonnali döntést hozott: egyszerre 37 magyar nagykövetet rúg ki – sokkal többről van szó a személycseréknél

„A külügyminisztérium megkezdi a külképviseletvezetői kar megújítását” – jelentette be Orbán Anita pénteken a Facebook-oldalán.

Orbán Anita azonnali döntést hozott / Fotó: Orbán Anita / Facebook

Orbán Anita közölte, hogy

a 37 misszióvezető névsorát a jövő héten hozzák nyilvánosságra, miután azt Sulyok Tamás köztársasági elnök ellenjegyzi.

A miniszter egyelőre nem árult el neveket, ugyanakkor jelezte, hogy a kormányátalakítás a legfontosabb tárcák élét is érinti, így több kulcsfontosságú poszton is személyi változások várhatók.

Elmondta: a személyi változások egy része a nagyköveti megbízatások lejártával függ össze, míg más döntéseket az új külpolitikai irányvonal indokol.

Hangsúlyozta: a cél az, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék külföldön, akik hitelesen és hatékonyan tudják érvényesíteni az ország külpolitikai prioritásait.

Orbán Anita korábban bejelentette a megállapodást Ukrajnával. A diplomáciai vezető tájékoztatása szerint mindkét fél kijelölte a tárgyalódelegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek.

Magyar Péter kormányfő azt szeretné, ha Ukrajna több jogot biztosítana a kárpátaljai magyar kisebbségnek, mielőtt Magyarország támogatná Kijev hivatalos EU-csatlakozási tárgyalásainak megindítását. Az ügy António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott április végi tárgyalásán is szóba került.