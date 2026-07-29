Hatalmas károkat okoz a gazdáknak az idei aszály – minden rekordot felülmúló kárigény érkezett a biztosítókhoz

A hazai aszályhelyzetet már több szempont alapján elemezték a szakemberek, és mostanra már milliárdos nagyságrendű kárigény jelentkezett az azány miatt a a Groupama Biztosítónál is. Az elmúlt napok esőzései, habár javítottak az emberek hő- és komfortérzetén, a mezőgazdaság számára csak minimális vízmennyiséget jelentettek. A legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékből jelentették eddig. Ha pedig azt vizsgáljuk, hogy mit jelent ez a korábbi évekhez képest, árulkodó lehet, hogy az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályának idején, 2022-ben feleannyi kárt jelentettek július közepéig, mint idén.

Milliárdos nagyságrendű aszálykárral jelentkeznek a gazdák / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A biztosító szerdai közleményében felidézte, hogy a szomorú rekordokat jelentő 2022-es évben összesen közel 7 milliárd forint értékben fizetett ki kárigényeket a Groupama az aszálykárt szenvedett gazdáknak. Azonban akkor júliusig ez az összeg még csak a félmilliárd forinthoz közelített. Az idei évben viszont már most közel egymilliárd forintnál tart a kifizetés. A tavalyi évvel is összehasonlítva – bár 2025-ben inkább a nyár második fele volt szárazabb –, július közepén még alig haladta meg a 100 millió forintot ez a szám.

A biztosítóhoz beérkezett kárbejelentések alapján a csapadékhiány eddigi legnagyobb vesztesei az őszi búza, az őszi árpa, az őszi durumbúza és a kukorica. Ezekben a növénykultúrákban országszerte komoly károk keletkeztek. Jól látható az a trend is, hogy a tavaszi hónapokban már nemcsak a fagykártól kell tartani, hanem az egyre korábban érkező aszálytól is, ez pedig kihathat a biztosítások megkötésének észszerű időzítésére is.

„Figyelembe véve, hogy a téli és tavaszi fagykár kockázata mellett egyre gyakoribb a kora tavaszi szárazság is, érdemes lesz minél előbb megkötni a jövő évi biztosítást, legalább az idén ősszel elvetendő termények esetében. Ennek oka, hogy ezek fejlődésére nagy befolyással van, hogy milyen lesz majd az évkezdet az időjárás szempontjából” – foglalta össze a helyzetet Kókai Gábor, a Groupama Biztosító mezőgazdasági ágazatvezetője.