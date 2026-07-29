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Groupama Biztosító
aszálybiztosítási
aszály
mezőgazdaság
agrár
biztosítás

Hatalmas károkat okoz a gazdáknak az idei aszály – minden rekordot felülmúló kárigény érkezett a biztosítókhoz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A szárazság és a csapadékhiány drasztikus mértékét a biztosítók is érzik. Milliárdos nagyságrendű aszálykárral jelentkeznek a gazdák, a beérkezett igények összérték messze felülmúlja a korábbi rekordév azonos időszakáét.
VG
2026.07.29, 13:54

A hazai aszályhelyzetet már több szempont alapján elemezték a szakemberek, és mostanra már milliárdos nagyságrendű kárigény jelentkezett az azány miatt a a Groupama Biztosítónál is. Az elmúlt napok esőzései, habár javítottak az emberek hő- és komfortérzetén, a mezőgazdaság számára csak minimális vízmennyiséget jelentettek. A legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékből jelentették eddig. Ha pedig azt vizsgáljuk, hogy mit jelent ez a korábbi évekhez képest, árulkodó lehet, hogy az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályának idején, 2022-ben feleannyi kárt jelentettek július közepéig, mint idén.

HZ_12349 aszály, szárazság, csapadékhiány, időjárás
Milliárdos nagyságrendű aszálykárral jelentkeznek a gazdák / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A biztosító szerdai közleményében felidézte, hogy a szomorú rekordokat jelentő 2022-es évben összesen közel 7 milliárd forint értékben fizetett ki kárigényeket a Groupama az aszálykárt szenvedett gazdáknak. Azonban akkor júliusig ez az összeg még csak a félmilliárd forinthoz közelített. Az idei évben viszont már most közel egymilliárd forintnál tart a kifizetés. A tavalyi évvel is összehasonlítva – bár 2025-ben inkább a nyár második fele volt szárazabb –, július közepén még alig haladta meg a 100 millió forintot ez a szám.

A biztosítóhoz beérkezett kárbejelentések alapján a csapadékhiány eddigi legnagyobb vesztesei az őszi búza, az őszi árpa, az őszi durumbúza és a kukorica. Ezekben a növénykultúrákban országszerte komoly károk keletkeztek. Jól látható az a trend is, hogy a tavaszi hónapokban már nemcsak a fagykártól kell tartani, hanem az egyre korábban érkező aszálytól is, ez pedig kihathat a biztosítások megkötésének észszerű időzítésére is.

„Figyelembe véve, hogy a téli és tavaszi fagykár kockázata mellett egyre gyakoribb a kora tavaszi szárazság is, érdemes lesz minél előbb megkötni a jövő évi biztosítást, legalább az idén ősszel elvetendő termények esetében. Ennek oka, hogy ezek fejlődésére nagy befolyással van, hogy milyen lesz majd az évkezdet az időjárás szempontjából” – foglalta össze a helyzetet Kókai Gábor, a Groupama Biztosító mezőgazdasági ágazatvezetője.

Jól érzékelteti az agrárium időjárásnak való kitettségét és a káresemények súlyosságát, hogy amíg a hónapok óta tartó szárazság több mint 70 millió forint kárt okozott egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdaságban, addig egy öt-tíz perces jégeső is ugyanekkora összegű kárt okozott egy Tolna megyei agrárvállalkozásnál. Az idei évben a kárkifizetések nagyságát tekintve

  1. az aszály
  2. után a jégeső,
  3. majd pedig a tavaszi fagy okozta a legnagyobb pusztítást,
  4. ezeket a viharkárok követik.

Rendkívüli készültséget rendelt el a Tisza-kormány: Gajdos László az aszály elleni védekezésre szólította fel a hatóságokat

Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető ennek részleteiről szerda reggel a közösségi oldalán közzétett videóüzenetben számolt be.

„Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban hármas határérték felett van az aszályindex. Ezért rendkívüli készültséget rendeltem el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74 százalékán rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést” – mondta el Gajdos László.

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