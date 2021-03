Kiállt az EMA az AstraZeneca oltása mellett

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) megerősítette, hogy az AstraZeneca vakcinája hatásos és biztonságos a koronavírus ellen, bár nem zárta ki teljesen, hogy összefüggés lehet az oltás és a vérrögök keletkezése között.

Az Európai Unióban ötmillió embert oltottak be a vakcinával, és harminc esetet jelentettek, amikor a vakcina beadása után a páciensnél vérzés vagy vérrög keletkezett, illetve alacsony lett a vérlemezke száma. A legfőbb aggodalmat az agyi vénás trombózis jelenti, amelyet nehéz kezelni. Németországban a szövetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich Intézet (PEI) adatai szerint a hét elejéig hét, 20 és 50 év közötti embernél diagnosztizálták ezt, akik előtte oltást kaptak, miközben az átlagos népességben mindössze 1,6 millió ember közül egyet érint. Az Egyesült Királyságban több mint 11 milliót adtak be az oltásból, és nem érkezett jelentés arról, hogy a vérrögképződés gyakoribb lett volna a normálisnál. Nem észleltek ilyesmit a vakcina tesztelése során sem.

Az EMA egyébként az Egészségügyi Világszervezethez (WHO) hasonlóan korábban sem talált összefüggést az oltás és a bejelentett esetek között, utóbbi pénteken hozza nyilvánosságra a jelentését. Mindkét szervezet hangsúlyozta, hogy

az oltás előnyei felülmúlják az esetleges kockázatokat.

Ennek ellenére 13 uniós tagállam, köztük Németország, Franciaország és Olaszország is felfüggesztette óvatosságból a vakcina beadását, ahogyan jó néhány afrikai ország is.

Komoly mellékhatása egyébként a Pfizer/BioNTech és a Moderna oltóanyagának is lehet, mindkettő az átlagosnál gyakoribb anafilaxiás reakciót okozhat, a szakemberek mégis javasolják az alkalmazását.

Az AstraZenecával kapcsolatban az is komoly gond, hogy a „rossz marketingje” miatt az európaiak nem bíznak benne. A YouGov március eleji felmérése szerint a megkérdezettek negyede nem adatná be magának, hanem inkább megvárja, amíg másik vakcinát kap, a Pfizer/BioNTech és a Moderna oltóanyagát ugyanis sokkal biztonságosabbnak tartják. Hans Kluge, a WHO európai igazgatója szerint

„létfontosságú” a bizalom visszaszerzése, meg kell győzni az embereket arról, hogy érdemes és biztonságos beoltatni magukat.

Az vakcinázási kampány felgyorsítására szükség is lenne a járványhelyzet súlyosbodása miatt. Németországban például Christian Drosten vezető virológus szerint elsősorban a brit vírusvariáns gyors terjedése miatt immár a járvány harmadik hulláma fenyeget, április elejére ismét a decemberihez hasonlóra ugrik az új fertőzések száma. Az intenzív osztályokon dolgozó orvosok már felszólították a kormányt, hogy állítsa vissza a korlátozások egy részét.