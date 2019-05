Kényszersterilizációk árnyékában: nem Japán nyúlt egyedül a könyörtelen eszközhöz

Április végén jelentette be Abe Sinzó japán miniszterelnök, hogy a nemrég elfogadott jogszabály értelmében az áldozatoknak kárpótlást fizetnek a szigetországban több évtizeden át érvényben lévő eugenikai törvények miatt elvégzett kényszersterilizációk áldozatainak. Egyben bocsánatot is kért kormánya nevében a hosszú időn át tartó embertelen gyakorlat miatt. Az üggyel kapcsolatban megkérdezett szakértőktől megtudtuk, hogy az ilyen drasztikus intézkedések jól beleillenek Japán kultúrájába, ennek ellenére számos hasonlóan szomorú történettel találkozhatunk más országokban is.