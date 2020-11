Feladták a svédek: korlátozásokat jelentettek be

A koronavírus-járvány kezdete óta első alkalommal vezet be korlátozó intézkedéseket Svédország – számolt be a Bloomberg hírügynökség. Eszerint november 20-tól az egész országban tilos lesz az alkohol értékesítése este 22 óra után, és fél órával később már be is kell zárniuk az italértékesítési jogosultággal rendelkező vendéglátóknak.

– Olyan helyzet előtt állunk, amely nagyon sötét jövőképet vetít elénk – mondta a miniszterelnök mai stockholmi sajtótájékoztatóján. Meglátása szerint az ország azt kockáztatja, hogy a járvány szempontjából ismét a tavaszi helyzetbe kerülhet. Közben az ország 21 régiójából 13-ban a közvetlen emberi érintkezést kerülő ajánlásokat tette közzé.

Lofven tájékoztatása szerint kész szigorúbb intézkedéseket is megfontolni a nyilvános összejövetelek korlátozására, ha a bejelentett lépések nem gátolják eléggé a fertőzés terjedését.

Svédországot sokan említették jó példaként a nyájimmunitás-kísérlete miatt. Az országban azonban magasabb volt a halálozási ráta, mint a szomszédos államokban.