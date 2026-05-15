Váratlan győztese lehet a iráni konfliktusnak: elkészült a kis ország mesterterve – így kerülnék ki a Hormuzi-szorost

Az Egyesült Arab Emírségek tervei szerint jövőre megduplázza a Hormuzi-szorost elkerülő kőolajexportjának kapacitását, mivel csökkenteni kívánja függőségét a stratégiai jelentőségű tengerszorostól. A Perzsa-öbölből a Hormuzi-szoroson áthaladó tengeri szállítási útvonal ugyanis szűk keresztmetszetté vált azt követően, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael háborút indítottak Irán ellen február végén.

A Fudzsejra kikötő kulcsfontosságú a Hormuzi-szorost kikerülő olajexportban / Fotó: Bloomberg

Az Abu Dhabi Állami Olajvállalat (Adnoc) felgyorsítja a Ománi-öböl partján fekvő Fudzsejra kikötőjéig húzódó vezeték építését az emírség médiaközpontjának az X közösségi platformon közzétett közleménye szerint. A vállalat jelenleg is üzemeltet egy napi 1,5 millió hordó kapacitású vezetéket az olajmezőktől a keleti partvidéken található kikötőig, ez az összeköttetés a konfliktus idején létfontosságú mentőövet jelentett az ország számára – számolt be róla a Bloomberg.

A meglévő vezeték lehetővé tette az Egyesült Arab Emírségek számára, hogy továbbra is ellássa a piacokat, miközben Irán a háború február végi kitörését követően gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szoroson át vezető hagyományos útvonalat. A vezeték ugyanakkor az Adnoc szokásos exportvolumenének kevesebb mint felét képes szállítani, a kieső mennyiség így is jelentős, és meg is csappantak miatta az ország olajbevételei.

Az Egyesült Arab Emírségek felpörgetné az olajkitermelést is

A beruházás felgyorsítása összefügg azzal is, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilépett a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetéből (OPEC). A szervezet termelési korlátozásaitól megszabadulva az ország jelezte, hogy az iráni háború miatt megugró kereslet kielégítése érdekében növelni kívánja kitermelését. A Fudzsejrán keresztül rendelkezésre álló többlet-exportkapacitás a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása után is nagyobb mozgásteret biztosít majd az országnak, és kifejezetten nagy versenyelőny lehet egy esetleges jövőbeli, hasonló konfliktusok esetén is.

Bár a Fudzsejrába vezető, összesen 406 kilométer hosszú már meglévő olajvezetéket mindeddig nem érte közvetlen támadás az iráni háború során, a hozzá kapcsolódó infrastruktúra mindkét végponton sérült. Ugyanis iráni drónok csapást mértek a vezeték kiindulópontja, Habshan közelében található gázfeldolgozó létesítményre, míg a másik oldalon Fudzsejra kikötőjét több támadás is érte, melyek következtében károkat szenvedett, ami átmenetileg megzavarta a szállításokat a közel-keleti konfliktus idején.