Miért szakad az OTP? Az elemzők megmondják
Bő 2 százalékot esett az OTP, már délelőtt közel négymilliárdos forgalommal. Sorra érkeznek az elemzői reakciók a hajnalban közzétett gyorsjelentésre. A bank idei első negyedévi bevételei összhangban voltak az előzetes elemzői várakozásokkal.
Fókuszban az OTP
A Morgan Stanley elemzői szerint,
akik felülsúlyozásra ajánlják a részvényt, a működési költségek a vártnál gyorsabban emelkedtek:
- a magasabb bérek,
- az informatikai kiadások,
- valamint a marketingköltségek miatt.
Ugyanakkor az összbevétel nagyjából megfelelt az előrejelzéseknek. A hitelnövekedés és a kamatbevételek továbbra is erősek maradtak, de a díjbevételek csalódást okoztak.
A menedzsment változatlanul hagyta az egész éves kilátásait, és a rövid távú piaci reakciók valószínűsíthető visszafogottsága ellenére is további üzleti növekedésre számít.
A Citi elemzője, Simon Nellis,
aki vételre ajánlja a papírt, úgy látja:
az orosz kötvényekhez kötött céltartalékok feloldása után csökkentek a hitelveszteség-ráfordítások, ami segített a profitnövekedésben.
A főbb üzleti trendek vegyesek voltak:
- a hitelezési és kamatbevételek erősek maradtak,
- de a díjbevételek gyengültek,
- s a működési költségek emelkedtek a magasabb IT-, marketing- és bérköltségek miatt.
A bank változatlanul hagyta az egész éves kilátásait, a vezetőség a szabályozás és az Oroszországgal kapcsolatos kockázatok nyomása ellenére is folyamatos hitelnövekedésre és stabil jövedelmezőségre utal.
A Concorde elemzője, Bukta Gábor kiemelte:
a nyereség valamivel jobb a vártnál, amit az erős kamatbevételek és az elemzők által vártnál jóval alacsonyabb hitelveszteség-ráfordítások segítettek.
Az erős teljesítmény mozgatórugói:
- Magyarország,
- Bulgária
- és Üzbegisztán voltak.
Míg az oroszországi nyereség csökkent, de még mindig jelentős részét tette ki a bevételnek.
A Concorde fenntartja vételi ajánlását,
s növelte a részvénybe vetett bizalmat, amit
- az erős jövedelmezőség,
- a hónap végén esedékes osztalékfizetés
- és a tervezett részvény-visszavásárlási program is támogat.
A Bloomberg által megkérdezett elemzők közül:
- 11 elemző vételre ajánlja az OTP-részvényt.
- 5 elemző tartást javasol.
- 2 elemző pedig az eladás mellett érvel.