Csak döcög a szlovák gazdaság, és az idén se várható jelentős növekedés

A szlovák GDP az év első három hónapjában 0,2 százalékkal nőtt 2025 utolsó negyedéhez és 0,9 százalékkal 2025 első negyedévéhez képest állandó árakon számolva – derül ki a Szlovák Statisztikai Hivatal (SSÚ) szerdán közzétett gyorsjelentéséből.

Folyó árakon számolva az idei első negyedév GDP-je 33 milliárd eurót tett ki, ami 2,1 milliárddal magasabb a 2025 első háromhavi adatnál. A növekményt a lakossági fogyasztás és a külkereskedelmi mérleg többlete táplálta. A foglalkoztatottság a vizsgált időszakban 2,415 millió fő volt, ami 0,1 százalékkal kevesebb 2025 hasonló időszakával egybevetve.

Idén is lassú GDP-növekedés várható

A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) úgy kommentálta az adatokat, hogy az ország gazdasága két éve rendkívül lassan nő, és a friss adat is ezt a trendet támasztja alá. Lubomír Korsnák, az UniCredit Bank elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy márciusban

a rendkívül erőteljes kiskereskedelmi forgalom és

az építőipar magára találása sem volt képes felgyorsítani a növekedés ütemét.

A bank úgy látja,

idén a szlovák gazdaság csak nagyon szerény mértékben bővül, a sorozatos konszolidációs intézkedések visszafogják a vállalkozói szférát és a lakossági fogyasztást is.

Mind az UniCredit, mind az Erste-leány Slovenská Sporitelna takarékpénztár azt prognosztizálja, hogy Szlovákia idei éves gazdasági növekedése legfeljebb, ha eléri az 1 százalékot.

A Fico-kormány is érzékeli, hogy akadozik a gazdasági növekedés, ezért e héten (várhatóan csütörtökön) a kormánykoalíciós tanács megvitatja, milyen gazdaságélénkítő lépések vethetők be.

Denisa Saková gazdasági miniszter egy közel 100 pontos javaslatot dolgozott ki.

Ennek egyik pontja az üdülési és sportutalványok eltörlése, amivel a munkaadók nem adójellegű kiadásait akarják csökkenteni. Az üdülési utalvány összege a jogosult kiadások 55 százaléka, de legfeljebb 275 euró naptári évenként, ennyit fizet a munkaadó. A fennmaradó részt, vagyis 45 százalékot a munkavállalónak kell állnia. A legkisebb koalíciós párt, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) viszont máris tiltakozik az üdülési utalványok esetleges visszavonása miatt.