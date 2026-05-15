Csak döcög a szlovák gazdaság, és az idén se várható jelentős növekedés

Az ország gazdasága két éve rendkívül lassan nő, a friss GDP-adat is ezt a trendet támasztja alá. Folyó árakon számolva Szlovákiában az idei első negyedév GDP-je 33 milliárd eurót tett ki, ami 2,1 milliárddal magasabb a 2025 első 3 havi adatnál. A növekményt a lakossági fogyasztás és a külkereskedelmi mérleg többlete táplálta.
Sidó Zoltán
2026.05.15, 11:02
Frissítve: 2026.05.15, 11:15

A szlovák GDP az év első három hónapjában 0,2 százalékkal nőtt 2025 utolsó negyedéhez és 0,9 százalékkal 2025 első negyedévéhez képest állandó árakon számolva – derül ki a Szlovák Statisztikai Hivatal (SSÚ) szerdán közzétett gyorsjelentéséből

Fotó: Proslgn / Shutterstock

Folyó árakon számolva az idei első negyedév GDP-je 33 milliárd eurót tett ki, ami 2,1 milliárddal magasabb a 2025 első háromhavi adatnál. A növekményt a lakossági fogyasztás és a külkereskedelmi mérleg többlete táplálta. A foglalkoztatottság a vizsgált időszakban 2,415 millió fő volt, ami 0,1 százalékkal kevesebb 2025 hasonló időszakával egybevetve. 

Idén is lassú GDP-növekedés várható

A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) úgy kommentálta az adatokat, hogy az ország gazdasága két éve rendkívül lassan nő, és a friss adat is ezt a trendet támasztja alá. Lubomír Korsnák, az UniCredit Bank elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy márciusban 

  • a rendkívül erőteljes kiskereskedelmi forgalom és 
  • az építőipar magára találása sem volt képes felgyorsítani a növekedés ütemét. 

A bank úgy látja, 

idén a szlovák gazdaság csak nagyon szerény mértékben bővül, a sorozatos konszolidációs intézkedések visszafogják a vállalkozói szférát és a lakossági fogyasztást is.

Mind az UniCredit, mind az Erste-leány Slovenská Sporitelna takarékpénztár azt prognosztizálja, hogy Szlovákia idei éves gazdasági növekedése legfeljebb, ha eléri az 1 százalékot.

A Fico-kormány is érzékeli, hogy akadozik a gazdasági növekedés, ezért e héten (várhatóan csütörtökön) a kormánykoalíciós tanács megvitatja, milyen gazdaságélénkítő lépések vethetők be. 

Denisa Saková gazdasági miniszter egy közel 100 pontos javaslatot dolgozott ki.

Ennek egyik pontja az üdülési és sportutalványok eltörlése, amivel a munkaadók nem adójellegű kiadásait akarják csökkenteni. Az üdülési utalvány összege a jogosult kiadások 55 százaléka, de legfeljebb 275 euró naptári évenként, ennyit fizet a munkaadó. A fennmaradó részt, vagyis 45 százalékot a munkavállalónak kell állnia. A legkisebb koalíciós párt, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) viszont máris tiltakozik az üdülési utalványok esetleges visszavonása miatt. 

Felmerült a tranzakciós adó eltörlése is, azonban Ladislav Kamenicky pénzügyminiszter közölte, e lépés bő 400 millió eurós lyukat ütne az államkasszában. Végezetül Tomás Drucker oktatási miniszter nem zárja ki az adó- és járulékterhek csökkentését sem, de ezeket nem lehet azonnal végrehajtani, csak lépésről lépésre.

