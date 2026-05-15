Fico két évvel a merénylet után: „Ami nem öl meg, erősebbé tesz” - videón a szlovák kormányfő fekvőtámaszai
A Robert Fico elleni merénylet második évfordulóján a szlovák miniszterelnök látványos videóval jelentkezett a közösségi médiában. A kormányfő az X-en közzétett felvételen sportos, testhezálló felsőben sétál egy úton, majd megáll és fekvőtámaszokat végez – ráadásul keresztbe tett lábbal, ami nehezíti a gyakorlatot.
A videóban Fico ezután a kutyájával együtt megmártózik egy tóban. Amikor kijön a vízből, a kamerába nézve azt mondja: „Emlékezzetek: ami nem öl meg, az erősebbé tesz. Szép napot.”
A szlovák miniszterelnököt 2024. május 15-én lőtték meg többször, miután egy kormányülést követően távozott a közép-szlovákiai Handlová városában. Fico akkor életveszélyes állapotba került. A támadás elkövetőjét, a 72 éves költőt és aktivistát, Juraj Cintulát 2025 októberében
21 év börtönbüntetésre ítélték.
Fico kevesebb mint egy hónappal a merénylet után nyilvánosan megbocsátott támadójának, ugyanakkor a szlovák ellenzéket hibáztatta azért a politikai légkörért, amely szerinte elvezetett az ellene elkövetett merénylethez.
A kormányfő egyértelmű üzenete: túlélte a támadást, és erősebbnek érzi magát, mint valaha.
Tüntetések korlátozása
A merénylet után a kormánykoalíció jelezte, emeli a legfőbb közjogi méltóságok védelmét. Emellett többféle szigorításról is döntöttek:
- megnyirbálták a gyülekezési szabályzatot
- és betiltották a demonstrációkat a politikusok lakóhelyének közvetlen közelében.
Fico kaszált
A törvénycsomag szabályai közül a legnagyobb tiltakozást az váltotta ki, hogy Fico – a törvényben meghatározott kritériumoknak egyedüliként megfelelő miniszterelnök – jelentős életjáradékhoz jutott az államtól.
Az is társadalmi feszültséget okoz, hogy a merénylet több részletét azóta is „homály fedi” a közvélemény előtt: vajon tényleg egyedül cselekedett a nyugdíjas? Hogyan kerülhetett közkézre a miniszterelnök kórlapja? Volt-e szerepe az ellenzéknek? – ez csak néhány az egyelőre költői kérdések sorában.
Miközben válaszok nincsenek, a kormány előszeretettel hibáztatja az ellenzéket a merényletért, és igyekszik a köztudatban tartani a történteket.