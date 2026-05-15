Megőrült az arany – hiába az amerikai-kínai találkozó, a kamatemelési félelmek sokkal erősebben hatnak a piacon

Hszi Csin-ping és Donald Trump pekingi találkozója sem tudta megtámasztani az arany árát. A dráguló olaj és az erősödő dollár miatt nőtt az esélye annak, hogy a jegybankok tartósan magasan tartják a kamatokat, ez pedig rontja a kamatot nem fizető arany vonzerejét.
Csókási Annamária
2026.05.15, 12:28

A biztonságos menedéknek tartott arany árfolyama pénteken látványosan gyengült: az azonnali piaci ár 1,5 százalékkal, unciánként 4579 dollár közelébe esett, ami nagyjából 1,4 millió forintnak felel meg unciánként, 307 forint körüli dollárárfolyammal számolva. 

A kamatemelési félelmek és az erős dollár húzzák az aranyat / Fotó: AFP

Látványos arany-ármozgás ismeretlen motivációval

Grammra vetítve ez hozzávetőleg 45 ezer forintos aranyárat jelent. A mozgás első látásra ellentmondásosnak tűnhet, hiszen az inflációs félelmek és a geopolitikai bizonytalanság hagyományosan inkább felfelé szokták hajtani a nemesfémet. Most azonban a piac mást áraz: ha az infláció újra makacsabbá válik, a jegybankok nem lazítani, hanem akár szigorítani is kényszerülhetnek. Magyar szempontból mindez azért fontos, mert 

az áprilisi infláció ugyan telibe találta a konszenzust, 

de a havi áremelkedés és a szolgáltatások drágulása továbbra is óvatosságra kényszerítheti a jegybankot.

Az arany árának esése mögött elsősorban az amerikai hozamok emelkedése és a dollár erősödése áll. A nemesfém nem fizet kamatot, ezért amikor az állampapírhozamok feljebb mennek, a befektetők egy része inkább a kamatozó eszközök felé fordul. A Reuters pénteki beszámolója szerint az olajárak emelkedése újabb inflációs félelmeket váltott ki, a piac pedig egyre kevésbé számol amerikai kamatcsökkentéssel, sőt már a kamatemelés lehetősége is megjelent az árazásokban.  

Egyéves csúcson a kincstárjegyek hozama

Az amerikai arany határidős ügyletek júniusi szállításra 2,2 százalékkal, 4 582,60 dollárra estek vissza. A 10 éves amerikai kincstárjegyek hozama közel egyéves csúcsra emelkedett, ami növelte az aranytartás alternatív költségét. 

„Az aranyt minden oldalról támadják – az emelkedő olajárak újra előtérbe hozták az inflációt, ami magasabb hozamokat és erősebb dollárt eredményezett, így a sárga fém a piac megújult kamatcsökkentési szkepticizmusának szerencsétlen áldozatává vált” – mondta Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője.

Nem csalás nem ámítás

A dollár eddig több mint 1 százalékot erősödött a héten, ami drágává teszi a dollárban jegyzett aranyat más valuták birtokosai számára. A Brent nyersolaj ára 6,2 százalékkal emelkedett a héten, és 106 dollár felett mozog hordónként, mivel az iráni háború elhúzódik, és a kulcsfontosságú 

Hormuzi-szoros javarészt zárva marad.

Az arany ára több mint 13 százalékkal esett vissza azóta, hogy február 28-án kirobbant az amerikai-iráni konfliktus. A héten megjelent inflációs jelentések sorozata rámutatott arra a kockázatra, hogy az emelkedő energiaárak átterjedhetnek más árukra és szolgáltatásokra is, ami elhalványítja a rövid távú amerikai kamatcsökkentések reményét.

Kamatcsökkentési várakozások

A kereskedők nagyrészt kizárták az idei amerikai kamatcsökkentést, a piacok pedig a CME Group FedWatch eszközének adatai szerint 39 százalékos eséllyel számolnak decemberi kamatemeléssel.  

Míg az aranyt az infláció elleni fedezeti eszköznek tekintik, a magas kamatok nyomást gyakorolnak a hozamot nem termelő eszközre.
Geopolitikai szempont is közrejátszik a kialakult helyzetben: Donald Trump amerikai elnök pénteken kezdte meg utolsó tárgyalásait Hszi Csin-ping kínai elnökkel, olyan gazdasági sikereket hangoztatva, amelyek a piacoknak kevés okot adtak az örömre.

