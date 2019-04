Huszonöt éve találgatják, hogyan halt meg Kurt Cobain

Kurt Cobain halálával kapcsolatban konteók százai születtek. A téma szakértői állítják, hogy a rendőrség meglehetősen felületes munkát végzett gyilkosság kontra öngyilkosság kérdésben.

Cobain sorsa meglehetősen hányattatott volt már nagyon fiatal korától. 15 évesen, 1982-ben elhagyta otthonát, egyik rokonától a másikig vándorolt, nem egyszer híd alatt vagy várótermekben aludt. Az iskolát abbahagyta, és punkkoncertekre kezdett járni, majd a Melvins nevű együttes mindenese lett. 1985-ben Fecal Matters néven együttest alapított,

néhány hónap múlva Krist Novoselic basszusgitárossal összehozták a Nirvánát.

A Nirvana 1989-ben három nap alatt vette fel Bleach című első albumát. A lemez felvételére 60 617 dollárt költöttek, amit Jason Everman fizetett ki (őt Cobain egyik legjobb barátja hozta össze az együttessel). Everman, miután egyre több időt töltött az együttessel, felajánlotta, hogy kölcsönadja a lemez felvételéhez szükséges összeget. A lemez turnéja 1989 novemberében Budapestet is érintette – az akkor még teljesen ismeretlen zenekar a Petőfi Csarnokban lépett fel. Ez volt az egyetlen magyarországi koncertjük a zenekar egész történetében.

Az együttes a dobosok egész sorát fogyasztotta el, míg 1990-ben rátaláltak Dave Grohlra (az öt Grammy-díjat nyert Foo Fighters énekes-gitárosára).

A feledhetetlen rockhimnusz máig egy aranybánya

Máig legnépszerűbb slágerük, a Smells Like Teen Spirit 1991-es megjelenése jelezte a rock főáramlatának drámai eltolódását az 1980-as évek népszerű irányzataitól a grunge és az alternatív rock irányába.

Az áttörést és a grunge „szalonképessé” válását 1991-ben a Nevermind című album megjelenése hozta meg. A lemez (amelyről a Smells Like Teen Spirit című dal óriási siker lett) vezette a Billboard slágerlistáját,

napjainkra több mint 30 millió példány fogyott belőle – ebből csak 10,6 millió az USA-ban – és rendre minden idők legjobb albumai közé választják.

A zenei média a dalt egyenesen egy generáció himnuszaként emlegette, ezáltal Cobaint akaratlanul is a Generation X szószólójává tette. A Smells Like Teen Spirit mellett a Come as You Are, a Lithium, az In Bloom, a Heart-Shaped Box, az All Apologies és az About a Girl máig generációk meghatározó dalai.

Még mindig nem hevertük ki Cobain halálát

Az énekes életének utolsó éveiben drogfüggővé vált, és emellett a felesége, Courtney Love életébe tolakodó médiával is küszködött. A szerek fokozottan előhozták a már korábban is jelentkező mániás depresszióját. A rehabilitációról megszökött és sokáig bujkált.

Végül 1994. április 5-én seattle-i házában bukkantak rá (akkor már négy napja halott volt), bedrogozva fejbe lőtte magát. Hivatalosan öngyilkosságot jelöltek meg, de a halála körüli bizonytalanságok azóta is vitákra adnak okot.

Az eset ráadásul precedens értékű volt, ugyanis a fellebbviteli bíróság úgy határozott, hogy a művész halálának helyszínén készült képeket nem lehet nyilvánosságra hozni, hiába mondja azt a Public Records Act törvény, hogy az állami hivataloknak hozzáférést kell biztosítani az adatokhoz. Ebben az esetben azonban úgy érezték, a képek nyilvánosságra hozása sértené az énekes családjának jogait. Ez a jogi procedúra akkor kezdődött, amikor egy újságíró, Richard Lee 55 darab – a helyszínen készült – fotót akart közzétenni, amely bizonyította volna, hogy Cobain gyilkosság áldozata lett. Később azonban mégis valahogyan napvilágot láttak bizonyos forrásból származó képek.

Máig nem tudjuk, hogy gyilkosság vagy öngyilkosság volt-e

A jelentések szerint

Kurt brutális mennyiségű heroint lőtt be magának (a jelentések szerint egy halálos adag kétszeresét), egy doboz kék Camelt szívott el utolsó óráiban, és az R.E.M. Automatic People lemezét hallgatta, miközben búcsúlevelet írt kislányának és feleségének.

Közvetlen környezetétől és nyilatkozataiból is kiderült, hogy mániás depresszióban szenvedett, amelyet első sorban a hírnévnek „köszönhetett”. Mint számos másik sztárt, Cobaint is utolérte az a véget nem érő nyomás, amely a rajongók és a média felől érkezett, soha nem volt egyetlen nyugodt perce sem az utcán, gyakorlatilag megszűnt magánembernek lenni. Gyűlölte helyzetét a világban, gyűlölte, hogy nem lehet átlagos, és ez az érzés már olyannyira eluralkodott rajta, hogy meg is írta egy dalban, melynek címe I hate myself, and I want to die. A fenti megnyilvánulásokból egyáltalán nem elképzelhetetlen tehát, hogy az énekes öngyilkos lett.

Akad itt azonban egy másik verzió is. Április 8-án (miután Kurt már négy napja feküdt holtan házában) egy villanyszerelő érkezett Cobain tóparti házához, hogy kibővítse a riasztórendszert. Ő találta meg a holttestet a padlásszobában.

Ezek után felettébb furcsa Courtney Love, a feleség nyilatkozata, miszerint napok óta kereste, de nem találta férjét. Vajon miért nem jutott eszébe a tóparti házat is megnézni?!

A hivatalos rendőrségi jelentés szerint lőfegyverrel elkövetett öngyilkosság okozta Cobain halálát.

Kétségek között

Bár fentebb levezettük, nem kizárható, hogy Cobain lelkiállapota miatt önkezével vetett volna véget életének, vannak azonban megkérdőjelezhető pontok a történetben, amelyeket feltétlen muszáj számba venni.

Először is, a jelentések szerint Kurt szervezetében olyan mennyiségű drog található, amely után azonnali hatállyal kómába kellett volna esni, ebből kifolyólag szinte kizárt, hogy ilyen adag mellett képes lett volna maga felé irányítani a fegyvert és meghúzni a ravaszt.

A második furcsaság, hogy az énekesén kívül további négy ujjlenyomatot találtak a fegyveren, ám a rendőrség nem foglalkozott túl sokat azzal, hogy a másik négy ujjlenyomat-tulajdonos kilétét felfedje és kapcsolatukat az énekessel kielemezze. Az meg csak „hab a tortán”, hogy Kurt kezén nem találtak lőpor nyomokat.

A harmadik gyanús elem az ügyben, hogy a búcsúlevélen egyetlen ujjlenyomatot sem találtak. Sem a művészé, sem másé nem volt megtalálható rajta, s ebben az a legfurcsább, hogy Cobain nem viselt kesztyűt, ami magyarázatot adhatna erre a jelenségre.

Rosemary Caroll (Cobain ügyvédje) úgy nyilatkozott, hogy kevéssel halála előtt az énekes felkereste őt, hogy írjanak új végrendeletet, amelyből kizárják Courtney Love-ot.

Mindezek fényében több teória is terjed arról, hogy mi történhetett valójában a Nirvana énekesével.

Az első és legfontosabb gyilkossággal gyanúsított személy az nem más, mint az énekes felesége, Courtney Love. A rajongók gyakorlatilag az első perctől célkeresztet rajzoltak a feleség hátára, miután köztudomású volt, hogy Kurt elmondta Courtneynak, hogy válni akar, sőt, még azt is bejelentette, hogy kiszáll a showbusinessből, van már elég pénze, elég volt. Innentől mindenki gondoljon azt, amit akar…

A kettes számú gyanúsított Dave Geffen, a DCG kiadójának tulajdonosa. Kurt ugyebár bejelentette, hogy visszavonul, s ez Geffennek nagyon-nagyon sok millió dolláros bevételkiesést jelentett volna. Azonban a zeneipar történetében már számos alkalommal láthattuk, hogy egy sztár halála elképesztően felpörgette a lemezeladásokat, s Geffennek tulajdonképpen ez volt az egyetlen „menekülőútvonala” Cobain visszavonulása miatt.

A harmadik verzió, hogy az énekes még mindig él. Többen is nagy tételben fogadnának rá, hogy Kurtnek annyira elege volt már a szórakoztatóiparból, hogy egy percig nem szándékozott tovább a részese lenni. Egyes konteók szerint a Nirvana énekese hamis iratokkal, plasztikai beavatkozások után tulajdonképpen lelépett a világ elől. Ezt némiképp alátámasztja, hogy a rendőrég jelentése szerint nem sokkal az énekes halála után két bankkártyáján is tranzakció ment végbe…

Bárhogyan is történt, felettébb furcsa, hogy a rengeteg borzasztóan furcsa tény (nincs lőpor a kezén, nincs ujjlenyomat a levélen, a bankkártyáján mozgás van halála után) ellenére a rendőrség egyáltalán nem jutott semmi konkrétra az esettel kapcsolatban. Kurt Cobain halála a rajongók és a közvélemény számára tehát még a mai napig egy lezáratlan ügy, s konteóoldalak sokasága próbálja összerakni a valóságot azokból a mozaikokból, amelyek az elmúlt 25 évben kiszivárogtak.